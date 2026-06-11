Chủ tịch Hà Nội kiến nghị Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh di dời trường đại học, cơ quan, sớm bàn giao quỹ đất

Chiều 11/6, tại buổi làm việc giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thành phố đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt hơn 369.000 tỷ đồng

Theo ông Vũ Đại Thắng, Hà Nội đã hoàn thành Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, đồng thời ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và tài chính giai đoạn 2026-2030. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố tạo bứt phá trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu quán triệt các nội dung làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh Quang Thái

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều bất ổn, Hà Nội vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Quý I/2026, GRDP của thành phố tăng 7,87%, cao hơn mức bình quân cả nước. Dự kiến quý II tăng từ 9% trở lên, tạo tiền đề để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm.



Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt hơn 369.000 tỷ đồng, bằng gần 57% dự toán; ước thực hiện 6 tháng đạt trên 404.000 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 3,2 tỷ USD, tăng hơn 8% so với cùng kỳ.



Về đầu tư công, Hà Nội được giao kế hoạch vốn năm 2026 hơn 125.900 tỷ đồng và đã nâng mức phân bổ lên hơn 156.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 5/6, tổng giá trị giải ngân đạt gần 49.000 tỷ đồng, tương đương hơn 40% kế hoạch Thủ tướng giao.



Đáng chú ý, Hà Nội đang quyết liệt xử lý các dự án chậm triển khai, tồn đọng kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực đất đai và đầu tư. Trong số 829 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách được rà soát, thành phố đã đưa 488 dự án ra khỏi diện theo dõi, đồng thời đề xuất thu hồi 24 dự án và tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho gần 300 dự án khác.



Cùng với đó, mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính tiếp tục vận hành ổn định. Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, 126 xã, phường mới được tổ chức lại từ 526 đơn vị hành chính trước đây đã hoạt động thông suốt, hiệu quả.



Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 95,77%, đưa Hà Nội đứng thứ ba cả nước về chất lượng phục vụ người dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và dẫn đầu về số hóa hồ sơ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trình bày báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh Quang Thái

Thành phố cũng đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho cơ sở với tổng cộng 928 nhiệm vụ được giao theo cơ chế tự chủ. Việc này giúp rút ngắn từ 3-5 ngày xử lý hồ sơ so với trước đây và tiết kiệm khoảng 9,3 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi tháng cho người dân, doanh nghiệp.



Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, Hà Nội đang xây dựng chính sách phát triển thị trường nhà ở cho thuê theo quy định của Luật Thủ đô. Thành phố dự kiến trình HĐND thông qua nghị quyết hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6/2026.



Theo kế hoạch, khoảng 9.000 tỷ đồng từ nguồn nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội sẽ được sử dụng để hình thành quỹ nhà ở cho thuê. Dự kiến trong tháng 6, Hà Nội sẽ khởi công hai dự án đầu tiên tại khu vực Pháp Vân - Tứ Hiệp (khu đất A2, A3, A4) và khu đất giãn dân phố cổ tại Việt Hưng.



Đẩy nhanh tiến độ di dời, sắp xếp và chuyển giao quỹ nhà, đất của các trường đại học

Để tạo thêm động lực phát triển, Hà Nội kiến nghị Chính phủ xem xét nhiều cơ chế đặc thù. Trong đó, Hà Nội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ngân sách thành phố được hưởng toàn bộ số tăng thu từ các khoản thu ngân sách Trung ương hưởng 100% trên địa bàn so với dự toán được giao hằng năm; đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép thành phố thực hiện vay vốn bằng ngoại tệ và vay vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm bảo đảm nguồn lực đầu tư cho các công trình hạ tầng trọng điểm.



Bên cạnh đó, Hà Nội đề nghị Chính phủ quan tâm bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương cho Quỹ phát triển Vùng Thủ đô theo quy định của Luật Thủ đô nhằm tạo nguồn lực triển khai các dự án liên kết vùng và các công trình hạ tầng có tính chất lan tỏa giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Hà Nội được kết nối, khai thác và sử dụng dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Trung ương với Kho dữ liệu tập trung của Thành phố trên cơ sở bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định.

Đáng chú ý, Hà Nội đề xuất được thí điểm phát triển thị trường tài sản số, tài sản mã hóa theo cơ chế đặc thù của Thủ đô, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo của quốc gia và khu vực.



Liên quan đến công tác quy hoạch và sử dụng đất, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đẩy nhanh tiến độ di dời, sắp xếp và chuyển giao quỹ nhà, đất của các trường đại học, cơ sở sự nghiệp, cơ quan, đơn vị thuộc diện phải di dời theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.



Đối với các trường hợp đã được bố trí địa điểm mới nhưng nhiều năm chưa triển khai hoặc chưa bàn giao lại quỹ nhà, đất sau di dời, Hà Nội kiến nghị cho phép phối hợp với các bộ, ngành rà soát và xử lý dứt điểm nhằm tránh lãng phí nguồn lực đất đai trong khu vực nội đô.



Ngoài ra, thành phố cũng kiến nghị sớm xác định nhu cầu sử dụng đất của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài theo quy hoạch điều chỉnh để chủ động khai thác quỹ đất, phát triển hạ tầng và nghiên cứu hình thành khu kinh tế - logistics sân bay; đồng thời xây dựng lộ trình triển khai sân bay lưỡng dụng Hòa Lạc theo định hướng Quy hoạch Thủ đô.



Khẳng định quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thành phố sẽ tập trung vào bốn nhóm giải pháp lớn gồm làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, phát triển các động lực tăng trưởng mới, huy động hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư và nâng cao năng lực quản trị rủi ro, bảo đảm phát triển bền vững.



"Những cơ chế, chính sách mới cùng các quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 sẽ tạo bước đột phá về thể chế, khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực đất đai, đầu tư và tài chính, góp phần chuyển hóa tiềm năng của Thủ đô thành động lực tăng trưởng thực chất", ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.