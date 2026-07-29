Chủ tịch Hà Nội: Người dân đã nhường đất, nhà thầu phải thi công quyết liệt, không làm chậm tiến độ vì thời tiết

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa có buổi kiểm tra tiến độ Dự án mở rộng tuyến đường tránh quốc lộ 32 đoạn từ Viện Quân y 105 đến nút giao quốc lộ 32, thị xã Sơn Tây cũ (nay thuộc địa phận các phường Sơn Tây, Tùng Thiện) và Dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, chiều 28/7.

Theo Ban Quản lý dự án phường Sơn Tây, địa phương đang triển khai 4 dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn gần 3.900 tỷ đồng. Trong đó, dự án mở rộng đường tránh Quốc lộ 32 (đoạn từ Viện Quân y 105 đến nút giao Quốc lộ 32) có tổng mức đầu tư 1.936 tỷ đồng, dài 4,3km, quy mô 12 làn xe. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 9/2026 và hoàn thành năm 2028.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án. Ảnh: Đình Hiệp

Đến nay, hơn 13,3ha đất của 196 hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường, 212 ngôi mộ đã được di dời. Tuy nhiên, dự án vẫn còn vướng mắc trong xác định giá đất, di dời hạ tầng kỹ thuật và thiếu khoảng 330 tỷ đồng để tạm ứng hợp đồng xây lắp.



Đối với dự án tuyến đường từ cầu Cộng đến đường tránh Quốc lộ 32, công trình đã đạt khoảng 15% giá trị hợp đồng sau hơn hai tháng thi công. Chủ đầu tư kiến nghị thành phố sớm điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung 45 tỷ đồng để bảo đảm tiến độ.

Kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh các dự án giao thông có vai trò quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và tăng cường kết nối vùng. Ông yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, xác định giá đất và bố trí đủ nguồn vốn; đồng thời xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra hiện trường để xử lý ngay các phát sinh.



Dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đang được thi công. Ảnh: Đình Hiệp

Tại dự án đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, tổng mức đầu tư hơn 5.249 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành với hơn 101ha đã được bàn giao. Các nhà thầu đang đồng loạt thi công cầu, nền đường, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật; trong đó nhiều hạng mục của gói thầu số 31 bám sát kế hoạch.



Năm 2026, dự án đã giải ngân hơn 424 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản, đạt trên 94% kế hoạch. Tuy nhiên, việc chậm phê duyệt phương án bồi thường, một số vị trí chưa được bàn giao mặt bằng cùng ảnh hưởng của thời tiết vẫn là những trở ngại đối với tiến độ thi công.



Làm việc tại công trường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác tổ chức thi công. Đồng chí Vũ Đại Thắng cho rằng, việc các nhà thầu trong liên danh tự phân chia thành nhiều đoạn nhỏ để thi công đã làm giảm hiệu quả phối hợp, ảnh hưởng đến tính đồng bộ của dự án.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ kế hoạch tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ cả phần cầu và phần đường, bảo đảm các hạng mục được triển khai đồng bộ thay vì chênh lệch như hiện nay.



Đối với các lý do về thời tiết hay mặt bằng, người đứng đầu chính quyền Hà Nội yêu cầu các đơn vị không được lấy đó làm nguyên nhân kéo dài tiến độ khi phần lớn mặt bằng đã được bàn giao. Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, người dân đã đồng thuận, nhường đất để thực hiện dự án thì các nhà thầu phải tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công quyết liệt, tránh tình trạng dàn trải, kém hiệu quả.