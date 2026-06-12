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Thứ sáu, ngày 12/06/2026 17:56 GMT+7

Chủ tịch Hà Nội thông tin về chuyển đổi xe xăng sang xe điện và tái định cư khi cải tạo chung cư cũ

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Thành An Thứ sáu, ngày 12/06/2026 17:56 GMT+7
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết sẽ thực hiện lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch theo từng giai đoạn, ưu tiên hỗ trợ các nhóm yếu thế chịu tác động trực tiếp.
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Chiều 12/6, thảo luận tại tổ trong kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội khóa XVII, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã làm rõ nhiều nội dung liên quan đến quy hoạch đô thị, chuyển đổi phương tiện giao thông xanh và chính sách nhà ở.

Chỉ hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách khi chuyển đổi xe xăng sang xe điện

Liên quan đến lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện, người đứng đầu chính quyền Hà Nội cho biết, thành phố đã khoanh vùng và phân cấp lộ trình nhằm tiến tới chuyển đổi toàn bộ phương tiện giao thông sang sử dụng năng lượng sạch, với mục tiêu cuối cùng là chấm dứt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Theo ông Vũ Đại Thắng, lộ trình này được xây dựng trên cơ sở các nghị quyết đã được HĐND Thành phố thông qua, bảo đảm tính khoa học và phù hợp thực tiễn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 12/6.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ không hỗ trợ đại trà cho tất cả người dân khi chuyển đổi phương tiện như một số đề xuất trước đây. Qua rà soát, Thành phố nhận thấy nếu áp dụng trên diện rộng sẽ tạo áp lực rất lớn lên ngân sách, trong khi quá trình chuyển đổi không thể hoàn thành trong thời gian ngắn mà cần thực hiện theo từng bước.

Vì vậy, trong giai đoạn đầu, Thành phố chỉ đề xuất hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và chịu tác động trực tiếp từ chính sách, gồm hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng và các gia đình chính sách.

Về quy hoạch đô thị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, Thành phố đang hướng tới mục tiêu xây dựng một bản quy hoạch tích hợp với tầm nhìn 100 năm, thay thế cách tiếp cận phân tán trước đây. Quy hoạch mới sẽ gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch đô thị nhằm bảo đảm tính đồng bộ và bền vững.

Trong định hướng phát triển đô thị đa trung tâm, Hà Nội sẽ lấy hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn làm hạt nhân phát triển. Các khu vực quanh ga đường sắt đô thị sẽ được nghiên cứu cho phép tập trung dân cư với mật độ cao hơn mức bình quân nhằm khai thác hiệu quả hệ thống giao thông công cộng theo mô hình TOD.

Người dân được ưu tiên tái định cư tại chỗ khi cải tạo chung cư cũ

Đối với chương trình cải tạo chung cư cũ, Thành phố cho biết sẽ thay đổi căn bản tư duy phát triển. Thay vì xây dựng trên toàn bộ quỹ đất hiện hữu, phần lớn diện tích sẽ được dành cho công viên, không gian xanh và các công trình công cộng, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ tư HĐND TP Hà Nội chiều 12/6.

Theo ông Vũ Đại Thắng, Hà Nội đã thay đổi căn bản tư duy từ việc chỉ chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang mô hình tái thiết đô thị toàn diện. Với quy hoạch mới, Thành phố có quyền điều chỉnh lại chức năng sử dụng đất của các khu chung cư cũ, không nhất thiết phải giữ toàn bộ là đất ở như trước đây.

Thành phố sẽ không xây dựng trên toàn bộ diện tích cũ, thay vào đó dành phần lớn diện tích để phát triển các công trình công cộng, không gian xanh và cảnh quan phục vụ đời sống người dân. Phần diện tích còn lại sẽ được sử dụng để xây dựng các tòa nhà hiện đại, đảm bảo mật độ dân số phù hợp với định hướng phát triển đô thị đa trung tâm.

Đáng chú ý, để dự án cải tạo chung cư cũ có tính khả thi, Thành phố tập trung vào việc hài hòa lợi ích giữa các bên. Người dân được ưu tiên tái định cư tại chỗ trong những không gian sống hiện đại hơn, đầy đủ tiện ích công cộng hơn. Đối với doanh nghiệp, thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi và các cơ chế phù hợp để các nhà đầu tư khi tham gia xây dựng chung cư cũ có thể thu được lợi nhuận hợp lý. "Đây là yếu tố then chốt để huy động nguồn lực xã hội cùng chung sức với Thành phố trong việc xóa bỏ các khu nhà xuống cấp", ông Thắng nói.

Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê. Thành phố dự kiến triển khai đồng thời ba mô hình nhà ở cho thuê; trong đó, hơn 3.000 tỷ đồng từ nguồn quỹ 9.000 tỷ đồng do các chủ đầu tư nộp thay nghĩa vụ xây dựng nhà ở xã hội sẽ được sử dụng để Nhà nước trực tiếp đầu tư nhà ở xã hội cho thuê.

Mục tiêu là hình thành quỹ nhà ở ổn định dành cho người thu nhập thấp và người lao động đang sinh sống, làm việc tại Thủ đô.

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