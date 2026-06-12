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Thứ sáu, ngày 12/06/2026 10:56 GMT+7

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng: Nếu quá thận trọng trong xây dựng chính sách sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển

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Thành An Thứ sáu, ngày 12/06/2026 10:56 GMT+7
“Nếu quá thận trọng trong xây dựng chính sách thì sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển, nhưng nếu nóng vội thì có thể phát sinh những rủi ro trong thực tiễn”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh khi nói về việc triển khai thực hiện Luật Thủ đô.
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Sáng 12/6, phát biểu tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hà Nội khóa XVII, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn hoàn thiện toàn bộ hệ thống cơ chế, chính sách để triển khai Luật Thủ đô trước thời điểm luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm

Theo ông Vũ Đại Thắng, đây không chỉ là việc hoàn thiện hành lang pháp lý mà còn là bước chuyển quan trọng nhằm xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong dài hạn.

Đến nay, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Tại kỳ họp này, HĐND tiếp tục xem xét số lượng lớn nghị quyết còn lại nhằm cụ thể hóa các cơ chế được Luật Thủ đô giao.

Điểm nổi bật của các nghị quyết lần này là sự chuyển dịch từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. “Nhiều chính sách mới lần đầu tiên được thiết kế theo hướng trao quyền nhiều hơn cho thành phố trong tổ chức thực hiện, phân bổ nguồn lực và quyết định các vấn đề phát triển đặc thù của Thủ đô”, ông Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hữu Thắng

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Luật Thủ đô mở ra không gian phát triển mới thông qua hàng loạt cơ chế mang tính chiến lược. Trong đó có định hướng phát triển đô thị đa trung tâm gắn với mô hình TOD, khai thác hiệu quả quỹ đất và các không gian phát triển mới, bao gồm cả không gian ngầm.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ có thêm điều kiện để thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp công nghệ cao, giao thông xanh, chuyển đổi năng lượng sạch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và an sinh xã hội cũng được xây dựng nhiều cơ chế đặc thù nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, bảo tồn giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội và cải thiện chất lượng sống của người dân.

“Đây đều là những lĩnh vực còn nhiều dư địa tăng trưởng, có khả năng tạo động lực mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong trung và dài hạn”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, một trong những điểm xuyên suốt của các chính sách mới là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Nhiều cơ chế hướng tới cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhà đầu tư chiến lược, mở rộng chính sách an sinh và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chất lượng cao.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hữu Thắng

Song song với đó, Hà Nội cũng sẽ xây dựng các cơ chế đặc thù để thu hút, tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời có chính sách riêng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách thành phố.

Theo ông Vũ Đại Thắng, đây là điều kiện quan trọng để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận quá trình triển khai Luật Thủ đô đang đối mặt với không ít thách thức.

Nhiều chính sách được xây dựng lần đầu, chưa có tiền lệ, đòi hỏi vừa nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành, vừa tổng kết thực tiễn của Hà Nội và tham khảo kinh nghiệm quốc tế.

Bên cạnh đó là yêu cầu cân bằng giữa đổi mới và kiểm soát rủi ro. Những cơ chế đột phá cần đi kèm các giải pháp bảo đảm minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực và sử dụng hiệu quả nguồn lực công.

Không để khoảng trống pháp lý khi Luật Thủ đô có hiệu lực

Dẫn ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 11/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết việc phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho Hà Nội phải đi đôi với sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thực hiện.

“Nếu quá thận trọng trong xây dựng chính sách thì sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển, nhưng nếu nóng vội thì có thể phát sinh những rủi ro trong thực tiễn”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Hữu Thắng

Theo lãnh đạo thành phố, áp lực lớn nhất hiện nay là thời gian chuẩn bị không còn nhiều khi chỉ còn khoảng hai tuần trước thời điểm Luật Thủ đô có hiệu lực. Hà Nội phải khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn, tuyên truyền và triển khai đồng bộ các cơ chế mới ở tất cả các cấp.

Mục tiêu được đặt ra là bảo đảm các chính sách mới vận hành ngay từ ngày 1/7, không để xảy ra khoảng trống pháp lý hay ách tắc trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Khẳng định các nghị quyết trình tại kỳ họp không chỉ là những văn bản pháp lý đơn thuần, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng đây chính là những quyết sách định hình mô hình phát triển mới của Thủ đô trong nhiều năm tới, tạo động lực mới cho tăng trưởng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị HĐND TP tiếp tục ủng hộ chủ trương mạnh dạn thể chế hóa đầy đủ các cơ chế mà Luật Thủ đô đã trao quyền với tinh thần đổi mới, đột phá và phát triển; cho phép áp dụng cách tiếp cận “vừa làm, vừa hoàn thiện” đối với những chính sách mới chưa có tiền lệ; tăng cường giám sát, đánh giá để kịp thời điều chỉnh chính sách; đồng thời tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực và cơ chế thực hiện.

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