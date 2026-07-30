Chủ tịch HĐND Đà Nẵng chỉ rõ loạt "điểm nghẽn", yêu cầu tạo chuyển biến trong 6 tháng cuối năm

Sáng 30/7, HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026). Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, đồng thời quyết định nhiều cơ chế, chính sách lớn phục vụ mục tiêu tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn tới.

Xem xét hàng loạt chính sách lớn về đầu tư, nhà ở, giáo dục và an sinh

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cho biết, kỳ họp diễn ra ngay sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ ba khóa XIV, trong bối cảnh cả nước và thành phố đang khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương mới của Đảng, Chính phủ thành những chương trình hành động và kết quả cụ thể.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: D.B

Theo ông Dũng, 6 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn như vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất và thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao ngay từ năm đầu nhiệm kỳ. Dù khối lượng công việc rất lớn, tình hình kinh tế - xã hội vẫn ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Ông cho biết, các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và thu ngân sách đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Giáo dục tiếp tục có chuyển biến, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT ở mức cao; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lần thứ 14 tạo dấu ấn đối với người dân và du khách. Công tác cải cách hành chính, kỷ luật công vụ được tăng cường, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ 4 sáng 30/7. Ảnh: D.B

Tuy nhiên, người đứng đầu HĐND thành phố cũng chỉ rõ nhiều tồn tại như tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; nhiều công trình trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ; hiệu quả đào tạo nghề và giải quyết việc làm còn hạn chế; việc triển khai một số nghị quyết của HĐND chưa đạt yêu cầu.

"Trong khi thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, áp lực duy trì đà tăng trưởng và khắc phục các điểm nghẽn để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra là rất lớn. Vì vậy, HĐND thành phố cần đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ; làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm để quyết định các giải pháp, cơ chế phù hợp", ông Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.



MTTQ đề nghị tháo gỡ vướng mắc về nhà ở, tái định cư và các dự án kéo dài

Phát biểu tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, qua công tác giám sát và tổng hợp ý kiến cử tri, MTTQ ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời đề xuất nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Theo bà Lan, HĐND thành phố cần nghiên cứu ban hành cơ chế hỗ trợ các nhóm yếu thế bị ảnh hưởng trong quá trình sắp xếp trật tự đô thị; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến giá đất, chính sách giáo dục, bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số và công tác giảm nghèo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: D.B

Đối với UBND thành phố, MTTQ kiến nghị tập trung tháo gỡ các dự án đầu tư kéo dài, giải quyết dứt điểm các tồn tại về tái định cư; đẩy nhanh xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập; tăng cường kiểm soát hoạt động du lịch gắn với bảo vệ môi trường; chủ động phương án phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão; bình ổn giá cả, thống nhất giá nước sinh hoạt trên toàn địa bàn và tháo gỡ khó khăn về thuế, tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

"Những kiến nghị trên là kết quả tổng hợp từ thực tiễn đời sống xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề mà cử tri, nhân dân thành phố rất quan tâm. Chúng tôi đề nghị HĐND, UBND thành phố quan tâm xem xét, giải quyết kịp thời, hiệu quả", bà Nguyễn Thị Thu Lan nói.