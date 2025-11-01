Chủ đề nóng

Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt cộng đồng người Việt tại Đông Nam Hàn Quốc

PV (Theo TTXVN) Thứ bảy, ngày 01/11/2025 17:20 GMT+7
Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn bà con kiều bào tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tích cực trau dồi ngôn ngữ, văn hóa, kiến thức và năng lực để hòa nhập tốt hơn, đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc và củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Chủ tịch nước Lương Cường tặng phiên bản mặt trống đồng cho các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN.

Chiều 1/11 theo giờ địa phương, tại Busan, nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 và hoạt động song phương tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam tại Đông Nam Hàn Quốc.

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã báo cáo với Chủ tịch nước Lương Cường về kết quả công tác của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc, tình hình quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc và công tác đối với cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn.

Theo Đại sứ Vũ Hồ, cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc có khoảng 350.000 người, trong đó riêng khu vực Đông Nam Hàn Quốc có hơn 87.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc.

Cộng đồng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, hội nhập nhanh, có cuộc sống ổn định và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc, được chính quyền sở tại đánh giá cao, đồng thời luôn có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước.

Thay mặt cộng đồng người Việt ở khu vực Đông Nam Hàn Quốc, một số đại diện cộng đồng đã bày tỏ vinh dự được gặp Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác, thể hiện niềm tự hào và xúc động khi chứng kiến sự phát triển toàn diện của đất nước, đồng thời cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Hàn Quốc nói riêng.

Chủ tịch nước Lương Cường với Cộng đồng người Việt Nam tại Đông Nam Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại buổi gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi đến cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự cùng toàn thể bà con lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc lần này có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 3 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó Hàn Quốc tiếp tục là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Thông tin với bà con một số nét về tình hình trong nước, Chủ tịch nước Lương Cường phấn khởi cho biết, sau 80 năm thành lập nước và gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá, bao vây cấm vận, Việt Nam đã nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trở thành một trong những nền kinh tế năng động và phát triển nhanh của khu vực và thế giới, với quy mô kinh tế thứ 32 và trong nhóm 20 nền thương mại lớn nhất thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng thông báo với bà con về công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, những thành tựu đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội, chính trị, đối ngoại, quốc phòng; đồng thời chia sẻ thông tin về những ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra vừa qua tại miền Bắc và miền Trung, tác động không nhỏ tới cuộc sống người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng sách cho đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Đông Nam Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN.

Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nguồn lực quý báu của đất nước, Chủ tịch nước Lương Cường xúc động khi được biết nhiều bà con lao động, sinh viên, cô dâu Việt Nam đang nỗ lực vươn lên, được bạn bè Hàn Quốc tin yêu, đánh giá cao; các hội đoàn của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc luôn duy trì dạy tiếng Việt, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hỗ trợ lẫn nhau, thể hiện bản sắc của người Việt Nam nhân ái, đoàn kết, cần cù và sáng tạo.

Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn bà con kiều bào tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tích cực trau dồi ngôn ngữ, văn hóa, kiến thức và năng lực để hòa nhập tốt hơn, đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc và củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Cùng với đó, bà con cần phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là tuân thủ nghiêm túc luật pháp của nước sở tại, đóng góp tích cực vào sự phát triển các mặt của đất nước và quan hệ hai nước.

Đối với các hội, đoàn, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị cần tiếp tục duy trì, phát huy vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ cộng đồng hội nhập vào xã hội sở tại, đoàn kết, gắn bó, xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc, trở thành cầu nối vững chắc cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất chính đáng của bà con và thông qua các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hàn Quốc; các cơ quan, bộ, ngành liên quan sẵn sàng tìm kiếm giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời; đồng thời luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con, nỗ lực mở rộng các chương trình hợp tác về lao động, giáo dục và tạo điều kiện thuận lợi để bà con về nước thăm thân, đầu tư, kinh doanh, đóng góp cho quê hương đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao giữa hai bên; làm tốt công tác dự báo, tham mưu và tiếp tục triển khai hiệu quả, kịp thời công tác cộng đồng và bảo hộ công dân.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt ở Đông Nam Hàn Quốc, gửi tới bà con thông điệp về việc gìn giữ và lưu truyền cho con cháu những giá trị đẹp đẽ của tiếng mẹ đẻ và văn hóa Việt Nam - sợi dây gắn kết với cội nguồn dân tộc./.

