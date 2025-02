Chủ tịch nước Lương Cường: "Gieo một hạt mầm, trồng một cây xanh, chăm sóc từng cánh rừng là kiến tạo tương lai xanh"

Cùng tham dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" có Phủ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu cùng với bà con nhân dân địa phương. Ảnh: Minh Ngọc

Phát biểu tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử, rừng và cây xanh không chỉ là biểu tượng của sự sống, mà còn là minh chứng cho sự gắn kết bền vững giữa con người với thiên nhiên. Ngày 10/1/1960 (Xuân Canh Tý) khi cùng đồng bào Thủ đô trồng cây ở công viên hồ Bảy Mẫu (nay là Công viên Thống Nhất), Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân".

Thực hiện lời dạy của Người, trong suốt 65 năm qua, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" mỗi khi Tết đến, Xuân về đã trở thành truyền thống, một tập quán tốt đẹp của dân tộc ta, một hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc trong việc bảo vệ và phát triển môi trường sinh thái, bảo tồn thiên nhiên, đồng thời cũng thể hiện tình yêu quê hương đất nước, lòng trân trọng với những giá trị văn hóa truyền thống được phát huy và tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Chủ tịch nước Lương Cường phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ tại xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Minh Ngọc

Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh Lạng Sơn nói riêng và của cả nước nói chung trong năm 2024; biểu dương các địa phương, cơ quan, đơn vị đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả trong thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cùng với những thành tựu rất quan trọng đã đạt được của quá trình phát triển kinh tế và quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn về ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu. Chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta là hướng đến phát triển nhanh, bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường, phát triển nông - lâm nghiệp hiệu quả, bền vững, minh bạch, trách nhiệm, vì tương lai xanh tươi và thịnh vượng cho con cháu chúng ta.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ tại xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Minh Ngọc

Chủ tịch nước đã phát động các cấp, ngành, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, mỗi gia đình và người dân hãy cùng nhau tham gia tích cực vào phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ cây xanh. Việc tổ chức trồng cây phải bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; chú trọng chọn lựa trồng cây bản địa, cây lâm nghiệp đa tác dụng, cây có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện đất đai và mùa vụ trồng rừng của từng vùng, miền, để bảo đảm cây sau khi trồng đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt.

Cùng với tích cực trồng cây, Chủ tịch nước lưu ý, các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, mỗi người dân hãy cùng nhau gìn giữ, bảo vệ và vun đắp một môi trường xanh, trong lành và tươi đẹp. Đây không chỉ là một phong trào mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về trách nhiệm và tình yêu đối với quê hương, đất nước. Mỗi hành động nhỏ - từ việc gieo một hạt mầm, trồng một cây xanh, đến việc bảo vệ, chăm sóc từng cánh rừng - đều là những hành động đầy ý nghĩa, góp phần kiến tạo một tương lai xanh tươi và tràn đầy sức sống. Những bàn tay chung sức hôm nay đang xây nên nền móng vững chắc cho một Việt Nam thịnh vượng, hài hòa với thiên nhiên và bền vững trên con đường phát triển.

Sau khi đánh trống phát động Tết trồng cây, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu và đồng bào, chiến sĩ tham gia trồng cây tại khu vực đồi rừng của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 (Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn) và các hộ gia đình xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh trống phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ. Ảnh: Minh Ngọc

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu trồng cây tại khu vực đồi rừng của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 (Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: Minh Ngọc

Chính quyền địa phương cùng người dân xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) tham gia trồng cây. Ảnh: Minh Ngọc

Người dân vui mừng khi tham gia Lễ phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ. Ảnh: Minh Ngọc

Theo Ban tổ chức, tổng số cây dự kiến trồng tại buổi lễ khoảng 2.120 cây lâm nghiệp các loại, gồm: 120 cây lát hoa và chò chỉ cao khoảng 2m và 2.000 cây bạch đàn nuôi cấy mô cao từ 0,3-0,4 m. Ảnh: Minh Ngọc

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu tại Lễ trồng cây. Ảnh: Minh Ngọc

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường đã thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 123. Chủ tịch nước biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức vui xuân đón tết cho bộ đội mà đơn vị đã thực hiện.

Chủ tịch nước lưu ý, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, Trung đoàn 123 nói riêng, lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn nói chung cần làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng đánh giá, dự báo, kịp thời xử trí các tình huống từ cơ sở; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, nhất là trong các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước.

Cùng với đó, đơn vị cùng với lực lượng vũ trang tỉnh cần tập trung xây dựng và nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; chú trọng xây dựng chất lượng chính trị tinh thần, xây dựng bản lĩnh, trách nhiệm, ý chí, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.