Chủ đề nóng

80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mánh khóe gian lận ở thị trường dầu ăn
Thế giới
Thứ hai, ngày 04/08/2025 18:23 GMT+7

Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam quan ngại về tình trạng sử dụng vũ lực, gây khủng hoảng nhân đạo tại Trung Đông

+ aA -
Theo TTXVN Thứ hai, ngày 04/08/2025 18:23 GMT+7
Việt Nam hết sức quan ngại về tình trạng sử dụng vũ lực, gây ra xung đột kéo dài và khủng hoảng nhân đạo tại Trung Đông hiện nay. Việt Nam mong muốn tất cả các bên liên quan tìm giải pháp hòa bình và bền vững trên cơ sở luật pháp quốc tế, thông qua đối thoại cho các xung đột và bất đồng ở khu vực.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit đón Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TTXVN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hoà Ai Cập, sáng 4/8 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm và phát biểu chính sách tại trụ sở Liên đoàn Arập ở thủ đô Cairo.

Đón Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại trụ sở ở thủ đô Cairo có Tổng Thư ký Liên đoàn Arập Ahmed Aboul Gheit và các Đại sứ, Trường phái đoàn đại điện cho các quốc gia thành viên Liên đoàn Arập . Tại đây, Chủ tịch nước Lương Cường và ông Ahmed Aboul Gheit đã chứng kiến lễ thượng cờ Việt Nam.

Liên đoàn Arập là tổ chức liên quốc gia của các nước Arập trong khu vực Bắc Phi, vùng sừng châu Phi và bán đảo Arập, được thành lập từ năm 1945 và đặt trụ sở tại Cairo, Ai Cập. Mục tiêu chính của Liên đoàn là thúc đẩy sự hợp tác, phối hợp chính sách và bảo vệ lợi ích của các quốc gia thành viên.

Hiện nay, Liên đoàn Arập có 22 nước thành viên, trong đó có sự tham gia của nhiều quốc gia có ảnh hưởng lớn, đóng vai trò quan trọng trong khu vực như Ai Cập, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE). Tháng 7/2023, Việt Nam và Liên đoàn Arập đã thiết lập cơ chế hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký Liên đoàn Arập.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước cho biết từ lịch sử của tình đoàn kết, gắn bó và quan hệ hữu nghị truyền thống hết sức quý báu, Việt Nam mong muốn cùng viết nên một chương mới trong quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước Arập anh em vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Với tinh thần đó, Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ quan điểm của Việt Nam về tình hình thế giới và khu vực hiện nay; những thành tựu của công cuộc Đổi mới và định hướng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới; cũng như tầm nhìn về quan hệ giữa Việt Nam và các nước Arập thời gian tới.

Chủ tịch nước đánh giá thế giới đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, cho dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn và là nguyện vọng chung của các dân tộc.

Trong khi các điểm nóng an ninh truyền thống ở nhiều khu vực trên thế giới vẫn tiếp tục bế tắc, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng trở nên gay gắt, đặc biệt là biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh mạng...

Chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại, phân mảnh toàn cầu và đứt gãy chuỗi cung ứng do cạnh tranh địa chính trị đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam và các nước Arập.

Chủ tịch nước phát biểu chính sách tại Liên đoàn Arập. Ảnh: TTXVN.

Trong tình hình phức tạp hiện nay, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam mong rằng tất cả các quốc gia trên thế giới cần thể hiện rõ trách nhiệm đối với hòa bình thế giới, đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc ứng xử chung được thừa nhận rộng rãi, cũng như tôn trọng lợi ích chính đáng của các nước vừa và nhỏ.

Trích dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, về “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công", Chủ tịch nước khẳng định ngày nay chân lý đó vẫn còn nguyên giá trị.

Sức mạnh của các dân tộc nằm ở tinh thần đoàn kết. Vì thế, Việt Nam và các nước Arập cần tăng cường đoàn kết, giương cao ngọn cờ chủ nghĩa đa phương, tích cực đóng góp vào việc xây dựng trật tự kinh tế, chính trị thế giới công bằng, bình đẳng, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Chỉ rõ Việt Nam là một dân tộc đã trải qua nhiều đau thương mất mát bởi chiến tranh và hơn ai hết, Việt Nam thấu hiểu giá trị của hòa bình, Chủ tịch nước cho biết lịch sử quan hệ của Việt Nam với các đối tác từng là cựu thù cho thấy sức mạnh của đối thoại, hòa giải và tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, là tiền đề để các quốc gia cùng chung sống hòa bình.

Chính vì vậy, Việt Nam hết sức quan ngại về tình trạng sử dụng vũ lực, gây ra xung đột kéo dài và khủng hoảng nhân đạo tại Trung Đông hiện nay. Việt Nam mong muốn tất cả các bên liên quan tìm giải pháp hòa bình và bền vững trên cơ sở luật pháp quốc tế, thông qua đối thoại cho các xung đột và bất đồng ở khu vực.

Chủ tịch nước nhắc lại lập trường nhất quán của Việt Nam về tiến trình hòa bình Trung Đông, đó là kiên định ủng hộ giải pháp hai Nhà nước phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ)và các Nghị quyết liên quan của LHQ.

Điểm lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam trong gần 40 năm Đổi mới, Chủ tịch nước cho biết để đạt được những kết quả đó, Việt Nam luôn kiên định tập trung xây dựng 3 yếu tố nền tảng, đó là: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ thực tiễn 40 năm Đổi mới, Chủ tịch nước cũng chia sẻ 5 bài học kinh nghiệm lớn, bao gồm: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối Đổi mới; Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của công cuộc Đổi mới; Quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm “Dân là gốc"; Bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tình hình, có quyết sách kịp thời, phù hợp. Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để khơi thông, phát huy và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; Không ngừng đổi mới tư duy, nhất là tư duy chiến lược.

Về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển thành đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đã đưa ra tầm nhìn mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Về đối ngoại, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, hòa bình, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Trong kỷ nguyên mới, Việt Nam sẽ đẩy mạnh triển khai nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước; nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại.

Về mối quan hệ lịch sử giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước Arập, Chủ tịch nước chỉ rõ trên hành trình tìm đường cứu nước, từ những năm đầu của thế kỷ XX, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sau này của Việt Nam - đã dừng chân tại các nước Ai Cập, Algeria và Tunisia.

Mối thâm tình giữa nhân dân Việt Nam và các nước Arập đã có nền tảng lịch sử, được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối của nhiều quốc gia Arab dày công vun đắp.

Chủ tịch nước khẳng định trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, Việt Nam và các nước Arập luôn dành cho nhau sự ủng hộ, cổ vũ, giúp đỡ quý báu.

Việt Nam luôn trân trọng, gìn giữ và rất tự hào khi có quan hệ ngoại giao với toàn bộ 22 quốc gia thành viên của Liên đoàn Arập, với nhiều lĩnh vực hợp tác ngày càng thực chất và hiệu quả.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt nhiều bất ổn, khát vọng về hòa bình, hợp tác và phát triển của các dân tộc lại càng cháy bỏng hơn bao giờ hết, Chủ tịch nước tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và các quốc gia Arập nói chung, Ai Cập nói riêng được xây dựng trên nền tảng của lịch sử, lòng tin, và khát vọng phát triển sẽ ngày càng đơm hoa kết trái.

Với tinh thần đó, để đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ai Cập và các nước Arập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, Chủ tịch nước đề nghị cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị để tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác nhiều mặt; mong muốn thúc đẩy hơn nữa trao đổi đoàn các cấp với các nước Arập và Liên đoàn Arập cả ở kênh song phương cũng như tại các hội nghị, diễn đàn đa phương.

Cho rằng cần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Chủ tịch nước chỉ rõ nền kinh tế hai bên có sự bổ sung cho nhau tương đối hoàn hảo, tạo điều kiện để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thực chất, nhiều mặt giữa hai bên; cùng nhau thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việt Nam và các nước Arập cũng có thể đẩy mạnh hợp tác trong phát triển năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió, sản xuất hydro xanh và công nghệ lưu trữ năng lượng. Đây là hướng đi đầy triển vọng, tận dụng thế mạnh về nguồn vốn, công nghệ của các nước Arập và tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam.

Bên cạnh đó, qua vai trò quan trọng của Liên đoàn Arập, Chủ tịch nước cũng mong muốn Chính phủ các quốc gia thành viên tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để trên 30.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại các nước Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, UAE... ổn định làm ăn, sinh sống và đóng góp tích cực hơn nữa vào phát triển kinh tế-xã hội của nước sở tại cũng như quan hệ giữa các nước sở tại với Việt Nam.

Ngoài ra, hai bên cũng cần tích cực đẩy mạnh các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, tăng cường cấp học bổng cho sinh viên, đặc biệt là cho sinh viên Việt Nam học tiếng Arab tại các nước khu vực.

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa phối hợp tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế. Là thành viên tích cực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam đã và đang đóng góp ngày càng tích cực vào việc giải quyết các công việc chung của khu vực và quốc tế, đồng thời sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa ASEAN và Liên đoàn Arập, đặc biệt trong việc bảo vệ hòa bình, thúc đẩy xây dựng một trật tự thế giới công bằng, bình đẳng, dựa trên luật pháp quốc tế, nơi tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của các nước đang phát triển được lắng nghe và tôn trọng.

Tham khảo thêm

Ukraine 'ngồi trên đống lửa' trước động thái quân sự bất thường của một nước láng giềng

Ukraine 'ngồi trên đống lửa' trước động thái quân sự bất thường của một nước láng giềng

Sau video gây sốc con tin Israel tự đào mộ cho mình, ông Netanyahu thúc đẩy biện pháp quân sự giải cứu con tin

Sau video gây sốc con tin Israel tự đào mộ cho mình, ông Netanyahu thúc đẩy biện pháp quân sự giải cứu con tin

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

'Lựa chọn duy nhất' - chuyên gia Mỹ đề xuất với Nga kế hoạch mới cho Ukraine

Mỹ phải chấm dứt xung đột ở Ukraine và ký kết một thỏa thuận với Nga để khai thác tài nguyên đất hiếm, theo bài viết của tờ National Interest .

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Thế giới
Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

"Chiến tranh đã thất bại", phương Tây hoảng loạn trước tình hình Ukraine

Thế giới
'Chiến tranh đã thất bại', phương Tây hoảng loạn trước tình hình Ukraine

"Sẽ hủy diệt tất cả mọi người", nghị sĩ Ukraine đưa ra tuyên bố gây sốc về ông Zelensky

Thế giới
'Sẽ hủy diệt tất cả mọi người', nghị sĩ Ukraine đưa ra tuyên bố gây sốc về ông Zelensky

Hàng ngàn người biểu tình phản đối Chính phủ ở Thái Lan

Thế giới
Hàng ngàn người biểu tình phản đối Chính phủ ở Thái Lan

Đọc thêm

Tiền vệ SHB Đà Nẵng: Từng vô địch Cúp Quốc gia, khoác áo ĐT Việt Nam
Thể thao

Tiền vệ SHB Đà Nẵng: Từng vô địch Cúp Quốc gia, khoác áo ĐT Việt Nam

Thể thao

Nguyễn Hữu Dũng là tiền vệ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng. Cầu thủ 30 tuổi từng giành chức vô địch Cúp Quốc gia và khoác áo ĐT Việt Nam.

Mỹ áp thuế đối ứng với Việt Nam: Doanh nghiệp Việt cần làm gì?
Kinh tế

Mỹ áp thuế đối ứng với Việt Nam: Doanh nghiệp Việt cần làm gì?

Kinh tế

Theo nhận định của một số chuyên gia thuế, mức thuế đối ứng 20% mà Mỹ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam được cho là vẫn nằm trong ngưỡng chấp nhận được.

Độc đáo loại quả quý hiếm như báu vật, mấy chục năm mới có một lần ở Đà Nẵng
Xã hội

Độc đáo loại quả quý hiếm như báu vật, mấy chục năm mới có một lần ở Đà Nẵng

Xã hội

Du lịch Đà Nẵng được biết đến với bãi biển đẹp nhất hành tinh, là con phố cổ Hội An, là di sản thế giới tân thời và hiện đại – thánh địa Mỹ Sơn… nhưng ít ai biết Đà Nẵng còn có một thứ quả hiếm, mấy chục năm mới có một lần.

UBND phường Nam Định thuộc tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức một sự kiện quan trọng liên quan đến an ninh trật tự, ATGT
Nhà nông

UBND phường Nam Định thuộc tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức một sự kiện quan trọng liên quan đến an ninh trật tự, ATGT

Nhà nông

Sáng 3/8, UBND phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình) tổ chức lễ ra quân, diễu hành hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT), lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị, phòng chống cháy nổ bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

6 “phượt thủ” TP.HCM đi lạc trên núi Minh Đạm được chính quyền hỗ trợ kịp thời
Chuyển động Sài Gòn

6 “phượt thủ” TP.HCM đi lạc trên núi Minh Đạm được chính quyền hỗ trợ kịp thời

Chuyển động Sài Gòn

Một nhóm 6 bạn trẻ từ TP.HCM bị lạc giữa rừng núi Minh Đạm (xã Phước Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) trong chuyến đi tự phát. Nhờ sự phối hợp kịp thời của các lực lượng chức năng, cả nhóm đã may mắn được tìm thấy và đưa về an toàn trong đêm 3/8.

Chuyên gia khí tượng chỉ rõ nguyên nhân gây nắng nóng kỷ lục ở Bắc Bộ, nắng nóng ở Hà Nội bao giờ chấm dứt?
Nhà nông

Chuyên gia khí tượng chỉ rõ nguyên nhân gây nắng nóng kỷ lục ở Bắc Bộ, nắng nóng ở Hà Nội bao giờ chấm dứt?

Nhà nông

Thông tin về đợt nắng nóng hiện nay, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đồng bằng Bắc Bộ là tâm nóng của đợt này, ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 8 như Láng (Hà Nội) 39,7°C; Phủ Lý (Hà Nam) 39,3°C.

BĐBP Tây Ninh phá hàng loạt chuyên án lớn về ma túy, buôn người, vàng lậu trong 7 tháng qua
Pháp luật

BĐBP Tây Ninh phá hàng loạt chuyên án lớn về ma túy, buôn người, vàng lậu trong 7 tháng qua

Pháp luật

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh vừa công bố kết quả công tác trong 7 tháng đầu năm 2025, với hàng loạt chuyên án lớn được phá thành công, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Gia Lai biệt phái cán bộ tỉnh về xã, phường để để 'kích hoạt' bộ máy cơ sở
Tin tức

Gia Lai biệt phái cán bộ tỉnh về xã, phường để để "kích hoạt" bộ máy cơ sở

Tin tức

Trước thực trạng thiếu hụt nhân lực tại cấp xã trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền hai cấp, tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch biệt phái cán bộ, công chức từ cấp tỉnh về hỗ trợ các địa phương. Cán bộ thuộc các lĩnh vực như đất đai, tài chính sẽ được biệt phái từ 3 đến 6 tháng; riêng công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ ngắn hơn, từ 1 đến 2 tuần.

Hơn 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng, TP.HCM nỗ lực giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 và cao tốc Thủ Dầu Một – Chơn Thành
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng, TP.HCM nỗ lực giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 và cao tốc Thủ Dầu Một – Chơn Thành

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang tăng tốc giải phóng mặt bằng hai dự án giao thông lớn là đường Vành đai 4 và cao tốc Thủ Dầu Một – Chơn Thành, quyết tâm hoàn tất phê duyệt bồi thường và bàn giao mặt bằng trước cuối năm 2025.

TP.HCM sắp tổ chức Triển lãm PCCC và CNCH quy tụ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, Thủ tướng dự kiến tham dự
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sắp tổ chức Triển lãm PCCC và CNCH quy tụ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, Thủ tướng dự kiến tham dự

Chuyển động Sài Gòn

Một sự kiện tầm cỡ quốc tế về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) sắp sửa diễn ra tại TP.HCM, hứa hẹn mang đến những công nghệ tiên tiến nhất và cơ hội thực hành kỹ năng thoát hiểm cho cộng đồng.

Triệt phá quán massage ở Hà Nội, kèm dịch vụ bán dâm cho khách giá 500.000 đồng/lượt
Pháp luật

Triệt phá quán massage ở Hà Nội, kèm dịch vụ bán dâm cho khách giá 500.000 đồng/lượt

Pháp luật

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá cơ sở massage Huyền Châu ở xã Đông Anh, bắt quả tang nhiều cặp nam nữ mua bán dâm với giá 500.000 đồng/lượt, núp bóng dịch vụ tẩm quất thư giãn.

Một xã ở TP Cần Thơ sắp có mô hình “ấp nông thôn mới thông minh”
Nhà nông

Một xã ở TP Cần Thơ sắp có mô hình “ấp nông thôn mới thông minh”

Nhà nông

Xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Nội dung đột phá đặt ra trong thời gian tới đối với xã này là xây dựng và nhân rộng mô hình “ấp nông thôn mới thông minh”.

NXB Giáo dục Việt Nam tham dự Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9
Xã hội

NXB Giáo dục Việt Nam tham dự Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9

Xã hội

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội.

Nâng cấp hàng công, Bắc Ninh FC chiêu mộ 'Messi Thành Nam'
Thể thao

Nâng cấp hàng công, Bắc Ninh FC chiêu mộ "Messi Thành Nam"

Thể thao

Bắc Ninh FC có lẽ là đội bóng hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng khi liên tiếp đưa về những bản hợp đầy chất lượng.

Ukraine 'ngồi trên đống lửa' trước động thái quân sự bất thường của một nước láng giềng
Thế giới

Ukraine 'ngồi trên đống lửa' trước động thái quân sự bất thường của một nước láng giềng

Thế giới

Tướng Vadim Denisenko, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Belarus, ngày 4/8 tuyên bố thành lập Lữ đoàn Đổ bộ Tấn công số 37 tại khu vực Gomel, sát biên giới Ukraine – một động thái được cho là sẽ làm gia tăng nguy cơ an ninh cho Kiev.

Vụ 'Vali chứa thi thể phụ nữ' giữa hẻm cụt: Nghi phạm có thể đối diện với tội danh nào?
Bạn đọc

Vụ "Vali chứa thi thể phụ nữ" giữa hẻm cụt: Nghi phạm có thể đối diện với tội danh nào?

Bạn đọc

Vụ "vali chứa thi thể phụ nữ" bị ném ở hẻm cụt khiến dư luận rúng động bởi tính chất man rợ. Công an TP.HCM đang tạm giữ Võ Bá Thành (SN 1993, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người. Câu hỏi đặt ra là: Nghi phạm có thể đối mặt với những tội danh nào theo quy định của pháp luật?

Đà Nẵng: Khen thưởng hai nhân viên bãi biển trả lại tài sản giá trị cho du khách nước ngoài
Xã hội

Đà Nẵng: Khen thưởng hai nhân viên bãi biển trả lại tài sản giá trị cho du khách nước ngoài

Xã hội

Ngày 4/8, ông Nguyễn Đức Vũ – Trưởng Ban BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã trao giấy khen và biểu dương đột xuất hai cá nhân thuộc Đội quản lý trật tự du lịch biển vì đã có hành động đẹp giúp đỡ du khách tìm lại tài sản bị thất lạc.

Tài xế lái xe tải 'vượt ẩu' bị ghi hình gửi Cục CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc xử lý
Pháp luật

Tài xế lái xe tải "vượt ẩu" bị ghi hình gửi Cục CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc xử lý

Pháp luật

Sau khi clip "vượt ẩu" của một tài xế xe tải được gửi đến Cục CSGT (Bộ Công an), lãnh đạo Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Trạm CSGT Mađaguôi xác minh, xử lý theo quy định.

Công suất tiêu thụ điện trên địa bàn Hà Nội tăng kỷ lục
Kinh tế

Công suất tiêu thụ điện trên địa bàn Hà Nội tăng kỷ lục

Kinh tế

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài gay gắt, khiến nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là cho các thiết bị làm mát tăng vọt. Theo ghi nhận của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), công suất tiêu thụ điện trên toàn thành phố đã chạm mốc cao nhất từ trước tới nay, đạt 5.988 MW vào lúc 13h20 ngày 04/08/2025.

Sự thật về thông tin 'phường Cửa Nam, Hà Nội thí điểm cấm xe xăng trước khi nhân rộng'
Tin tức

Sự thật về thông tin "phường Cửa Nam, Hà Nội thí điểm cấm xe xăng trước khi nhân rộng"

Tin tức

Phường Cửa Nam (TP Hà Nội) khẳng định không có chuyện "thí điểm cấm xe xăng" như thông tin trên mạng.

Vụ tai nạn hạt nhân lớn nhất trong lịch sử loài người xảy ra ở đâu, vào năm nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Vụ tai nạn hạt nhân lớn nhất trong lịch sử loài người xảy ra ở đâu, vào năm nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Thảm họa hạt nhân lớn nhất trong lịch sử loài người xảy ra tại Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl nằm ở phía bắc của Ukraine.

Iran nổi giận gửi cảnh báo lạnh người tới châu Âu
Thế giới

Iran nổi giận gửi cảnh báo lạnh người tới châu Âu

Thế giới

Tehran tuyên bố sẽ có phản ứng cứng rắn, dứt khoát nếu các nước châu Âu kích hoạt cơ chế “snapback” - điều khoản khôi phục trừng phạt theo Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tập đoàn khách sạn quốc tế “hé lộ” lý do ưu tiên chọn TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Tập đoàn khách sạn quốc tế “hé lộ” lý do ưu tiên chọn TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM là nơi được tập đoàn khách sạn toàn cầu IHG chọn để tung ra 1 thương hiệu quốc tế mới vì những ưu thế của trung tâm kinh tế được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến.

Tội phạm mua bán người ở TP.HCM giảm về số vụ, nhưng tính chất phức tạp hơn
Chuyển động Sài Gòn

Tội phạm mua bán người ở TP.HCM giảm về số vụ, nhưng tính chất phức tạp hơn

Chuyển động Sài Gòn

Tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025, UBND TP.HCM cho rằng, tội phạm mua bán người giảm về số vụ, nhưng tính chất phức tạp hơn nhiều.

Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc: 'Nếu không có môi trường nghệ thuật, tôi như con cá bị quăng lên bờ không thể thở được'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc: "Nếu không có môi trường nghệ thuật, tôi như con cá bị quăng lên bờ không thể thở được"

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với sư Minh Niệm, Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc đã có những chia sẻ xúc động và chân thành về hành trình nghệ thuật lâu bền của mình.

Tin chiều 4/8: SHB Đà Nẵng chiêu mộ tiền đạo Bỉ cao 1m86, từng khoác áo Everton
Thể thao

Tin chiều 4/8: SHB Đà Nẵng chiêu mộ tiền đạo Bỉ cao 1m86, từng khoác áo Everton

Thể thao

SHB Đà Nẵng chiêu mộ tiền đạo Bỉ cao 1m86, từng khoác áo Everton; Lionel Messi nghỉ thi đấu trong bao lâu? PVF-CAND tự tin sẽ trụ vững tại V.League 2025/2026; Tottenham nhắm Rodrygo thay Son Heung-min; Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng cưới vợ

Vụ ô tô chạy làn khẩn cấp, tài xế rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3: CSGT Hà Nội vào cuộc xác minh
Kinh tế

Vụ ô tô chạy làn khẩn cấp, tài xế rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3: CSGT Hà Nội vào cuộc xác minh

Kinh tế

Đại diện Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) đã cử cán bộ phối hợp với Công an phường Thanh Liệt xác minh làm rõ vụ việc một người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi.

Nắng nóng xấp xỉ 50 độ C, các con đường trung tâm Hà Nội vắng hiu hắt, chỉ còn khách Tây dạo phố
Ảnh

Nắng nóng xấp xỉ 50 độ C, các con đường trung tâm Hà Nội vắng hiu hắt, chỉ còn khách Tây dạo phố

Ảnh

Ra ngoài đường lúc trưa và chiều nay ở Hà Nội có thể cảm nhận rõ cái nóng như thiêu đốt khi nhiệt độ lên tới 50 độ C. Nhiều người cho biết bị khó thở, sốc nhiệt và rát bỏng tay.

Con gái út nhà Hồng Đào có chiều cao và nhan sắc như hoa hậu
Văn hóa - Giải trí

Con gái út nhà Hồng Đào có chiều cao và nhan sắc như hoa hậu

Văn hóa - Giải trí

Sophia - con gái út nhà Hồng Đào - Quang Minh ở tuổi ngoài đôi mươi có vẻ xinh đẹp và sở hữu đôi chân dài như hoa hậu.

Xóa sổ tàu “3 không”, Đà Nẵng tăng tốc gỡ thẻ vàng IUU
Nhà nông

Xóa sổ tàu “3 không”, Đà Nẵng tăng tốc gỡ thẻ vàng IUU

Nhà nông

Đà Nẵng đã hoàn tất xử lý 1.926 tàu cá “3 không”, đồng thời đẩy mạnh kiểm soát thiết bị giám sát hành trình và cấp phép khai thác, hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định ra quyết định phũ phàng với Nguyễn Xuân Son?
4

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định ra quyết định phũ phàng với Nguyễn Xuân Son?

2

'Lựa chọn duy nhất' - chuyên gia Mỹ đề xuất với Nga kế hoạch mới cho Ukraine

'Lựa chọn duy nhất' - chuyên gia Mỹ đề xuất với Nga kế hoạch mới cho Ukraine

3

Lan Phương lần đầu kể về tổn thương, khoảng cách với chồng Tây, tình trạng bị thao túng tâm lý

Lan Phương lần đầu kể về tổn thương, khoảng cách với chồng Tây, tình trạng bị thao túng tâm lý

4

Tin tối (2/8): Đỗ Hùng Dũng từ chối đề nghị 15 tỷ đồng

Tin tối (2/8): Đỗ Hùng Dũng từ chối đề nghị 15 tỷ đồng

5

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt