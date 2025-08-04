Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam quan ngại về tình trạng sử dụng vũ lực, gây khủng hoảng nhân đạo tại Trung Đông

Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit đón Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TTXVN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hoà Ai Cập, sáng 4/8 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm và phát biểu chính sách tại trụ sở Liên đoàn Arập ở thủ đô Cairo.

Đón Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại trụ sở ở thủ đô Cairo có Tổng Thư ký Liên đoàn Arập Ahmed Aboul Gheit và các Đại sứ, Trường phái đoàn đại điện cho các quốc gia thành viên Liên đoàn Arập . Tại đây, Chủ tịch nước Lương Cường và ông Ahmed Aboul Gheit đã chứng kiến lễ thượng cờ Việt Nam.

Liên đoàn Arập là tổ chức liên quốc gia của các nước Arập trong khu vực Bắc Phi, vùng sừng châu Phi và bán đảo Arập, được thành lập từ năm 1945 và đặt trụ sở tại Cairo, Ai Cập. Mục tiêu chính của Liên đoàn là thúc đẩy sự hợp tác, phối hợp chính sách và bảo vệ lợi ích của các quốc gia thành viên.

Hiện nay, Liên đoàn Arập có 22 nước thành viên, trong đó có sự tham gia của nhiều quốc gia có ảnh hưởng lớn, đóng vai trò quan trọng trong khu vực như Ai Cập, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE). Tháng 7/2023, Việt Nam và Liên đoàn Arập đã thiết lập cơ chế hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký Liên đoàn Arập.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước cho biết từ lịch sử của tình đoàn kết, gắn bó và quan hệ hữu nghị truyền thống hết sức quý báu, Việt Nam mong muốn cùng viết nên một chương mới trong quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước Arập anh em vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Với tinh thần đó, Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ quan điểm của Việt Nam về tình hình thế giới và khu vực hiện nay; những thành tựu của công cuộc Đổi mới và định hướng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới; cũng như tầm nhìn về quan hệ giữa Việt Nam và các nước Arập thời gian tới.

Chủ tịch nước đánh giá thế giới đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, cho dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn và là nguyện vọng chung của các dân tộc.

Trong khi các điểm nóng an ninh truyền thống ở nhiều khu vực trên thế giới vẫn tiếp tục bế tắc, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng trở nên gay gắt, đặc biệt là biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh mạng...

Chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại, phân mảnh toàn cầu và đứt gãy chuỗi cung ứng do cạnh tranh địa chính trị đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam và các nước Arập.

Chủ tịch nước phát biểu chính sách tại Liên đoàn Arập. Ảnh: TTXVN.

Trong tình hình phức tạp hiện nay, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam mong rằng tất cả các quốc gia trên thế giới cần thể hiện rõ trách nhiệm đối với hòa bình thế giới, đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc ứng xử chung được thừa nhận rộng rãi, cũng như tôn trọng lợi ích chính đáng của các nước vừa và nhỏ.

Trích dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, về “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công", Chủ tịch nước khẳng định ngày nay chân lý đó vẫn còn nguyên giá trị.

Sức mạnh của các dân tộc nằm ở tinh thần đoàn kết. Vì thế, Việt Nam và các nước Arập cần tăng cường đoàn kết, giương cao ngọn cờ chủ nghĩa đa phương, tích cực đóng góp vào việc xây dựng trật tự kinh tế, chính trị thế giới công bằng, bình đẳng, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Chỉ rõ Việt Nam là một dân tộc đã trải qua nhiều đau thương mất mát bởi chiến tranh và hơn ai hết, Việt Nam thấu hiểu giá trị của hòa bình, Chủ tịch nước cho biết lịch sử quan hệ của Việt Nam với các đối tác từng là cựu thù cho thấy sức mạnh của đối thoại, hòa giải và tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, là tiền đề để các quốc gia cùng chung sống hòa bình.

Chính vì vậy, Việt Nam hết sức quan ngại về tình trạng sử dụng vũ lực, gây ra xung đột kéo dài và khủng hoảng nhân đạo tại Trung Đông hiện nay. Việt Nam mong muốn tất cả các bên liên quan tìm giải pháp hòa bình và bền vững trên cơ sở luật pháp quốc tế, thông qua đối thoại cho các xung đột và bất đồng ở khu vực.

Chủ tịch nước nhắc lại lập trường nhất quán của Việt Nam về tiến trình hòa bình Trung Đông, đó là kiên định ủng hộ giải pháp hai Nhà nước phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ)và các Nghị quyết liên quan của LHQ.

Điểm lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam trong gần 40 năm Đổi mới, Chủ tịch nước cho biết để đạt được những kết quả đó, Việt Nam luôn kiên định tập trung xây dựng 3 yếu tố nền tảng, đó là: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ thực tiễn 40 năm Đổi mới, Chủ tịch nước cũng chia sẻ 5 bài học kinh nghiệm lớn, bao gồm: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối Đổi mới; Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của công cuộc Đổi mới; Quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm “Dân là gốc"; Bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tình hình, có quyết sách kịp thời, phù hợp. Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để khơi thông, phát huy và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; Không ngừng đổi mới tư duy, nhất là tư duy chiến lược.

Về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển thành đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đã đưa ra tầm nhìn mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Về đối ngoại, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, hòa bình, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Trong kỷ nguyên mới, Việt Nam sẽ đẩy mạnh triển khai nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước; nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại.

Về mối quan hệ lịch sử giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước Arập, Chủ tịch nước chỉ rõ trên hành trình tìm đường cứu nước, từ những năm đầu của thế kỷ XX, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sau này của Việt Nam - đã dừng chân tại các nước Ai Cập, Algeria và Tunisia.

Mối thâm tình giữa nhân dân Việt Nam và các nước Arập đã có nền tảng lịch sử, được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối của nhiều quốc gia Arab dày công vun đắp.

Chủ tịch nước khẳng định trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, Việt Nam và các nước Arập luôn dành cho nhau sự ủng hộ, cổ vũ, giúp đỡ quý báu.

Việt Nam luôn trân trọng, gìn giữ và rất tự hào khi có quan hệ ngoại giao với toàn bộ 22 quốc gia thành viên của Liên đoàn Arập, với nhiều lĩnh vực hợp tác ngày càng thực chất và hiệu quả.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt nhiều bất ổn, khát vọng về hòa bình, hợp tác và phát triển của các dân tộc lại càng cháy bỏng hơn bao giờ hết, Chủ tịch nước tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và các quốc gia Arập nói chung, Ai Cập nói riêng được xây dựng trên nền tảng của lịch sử, lòng tin, và khát vọng phát triển sẽ ngày càng đơm hoa kết trái.

Với tinh thần đó, để đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ai Cập và các nước Arập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, Chủ tịch nước đề nghị cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị để tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác nhiều mặt; mong muốn thúc đẩy hơn nữa trao đổi đoàn các cấp với các nước Arập và Liên đoàn Arập cả ở kênh song phương cũng như tại các hội nghị, diễn đàn đa phương.

Cho rằng cần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Chủ tịch nước chỉ rõ nền kinh tế hai bên có sự bổ sung cho nhau tương đối hoàn hảo, tạo điều kiện để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thực chất, nhiều mặt giữa hai bên; cùng nhau thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việt Nam và các nước Arập cũng có thể đẩy mạnh hợp tác trong phát triển năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió, sản xuất hydro xanh và công nghệ lưu trữ năng lượng. Đây là hướng đi đầy triển vọng, tận dụng thế mạnh về nguồn vốn, công nghệ của các nước Arập và tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam.

Bên cạnh đó, qua vai trò quan trọng của Liên đoàn Arập, Chủ tịch nước cũng mong muốn Chính phủ các quốc gia thành viên tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để trên 30.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại các nước Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, UAE... ổn định làm ăn, sinh sống và đóng góp tích cực hơn nữa vào phát triển kinh tế-xã hội của nước sở tại cũng như quan hệ giữa các nước sở tại với Việt Nam.

Ngoài ra, hai bên cũng cần tích cực đẩy mạnh các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, tăng cường cấp học bổng cho sinh viên, đặc biệt là cho sinh viên Việt Nam học tiếng Arab tại các nước khu vực.

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa phối hợp tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế. Là thành viên tích cực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam đã và đang đóng góp ngày càng tích cực vào việc giải quyết các công việc chung của khu vực và quốc tế, đồng thời sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa ASEAN và Liên đoàn Arập, đặc biệt trong việc bảo vệ hòa bình, thúc đẩy xây dựng một trật tự thế giới công bằng, bình đẳng, dựa trên luật pháp quốc tế, nơi tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của các nước đang phát triển được lắng nghe và tôn trọng.