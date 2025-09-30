Chủ tịch nước Lương Cường: Xây dựng Phú Thọ thịnh vượng trong kỷ nguyên mới, xứng tầm cội nguồn của dân tộc Việt Nam

Sáng 30/9, tại Nhà văn hóa nghệ tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 500 đại biểu, những đảng viên ưu tú, đại diện cho hơn 257.000 đảng viên thuộc 2.121 tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh.



Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

“Thưa Đoàn chủ tịch Đại hội!

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu khách quý!

Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý và đại biểu dự Đại hội!

Theo phân công của Bộ Chính trị, hôm nay, tôi rất phấn khởi về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, một dấu mốc đặc biệt của tỉnh Phú Thọ, sau 3 tháng được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, với một không gian phát triển mới, rộng lớn hơn, giàu tiềm năng và cơ hội hơn.

Đồng thời, cũng đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn, nặng nề hơn và những thách thức mới cho tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ tại đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, tôi xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các đại biểu khách quý, cùng 500 đại biểu chính thức của Đại hội - những đảng viên ưu tú, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của hơn 257 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Thưa Đại hội!

Qua theo dõi, nghiên cứu các báo cáo và ý kiến của các đại biểu, tôi bày tỏ sự nhất trí cao với những nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội và tôi nhấn mạnh, gợi mở thêm 2 yêu cầu trọng tâm để các đồng chí thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện thêm để thống nhất thực hiện.

Thứ I, về công tác chuẩn bị Đại hội, các đồng chí đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, các kết luận, hướng dẫn của trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư và các cơ quan trung ương về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội Đảng các cấp; bảo đảm chặt chẽ, chất lượng và hoàn thành sớm nhất cả nước, tạo được không khí đoàn kết, tin tưởng, thống nhất cao trong Đảng bộ và Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại đại hội.

Tập trung lãnh đạo, tổ chức chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, kỹ lưỡng, có chất lượng các văn kiện trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất.

Đánh giá công tác nhiệm kỳ vừa qua, Báo cáo chính trị và các ý kiến tham luận tại Đại hội đã khẳng định những kết quả quan trọng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Phú Thọ đã đạt được trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam của chúng ta; để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.

Một số kết quả nổi bật có thể kể đến là:

- Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 7,5% cao hơn bình quân chung của cả nước; Phú Thọ hiện nay với diện tích tự nhiên đứng thứ 15, dân số đứng thứ 11 và quy mô kinh tế đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đoàn Chủ tịch đại hội.

- Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị, nông thôn khởi sắc.

- Giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ có nhiều tiến bộ nổi trội; an sinh xã hội được bảo đảm, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh (năm 2025 còn 2,75%); cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Sau hợp nhất, Phú Thọ là một trong những địa phương đầu tiên cả nước hoàn thành tiêu chí bảo đảm trung tâm hành chính công cấp xã hoạt động hiệu quả và luôn duy trì trạng thái xanh, bền vững.

- Quốc phòng an ninh được bảo đảm và tăng cường; đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng, ngày càng thực chất, hiệu quả.

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

- Đồng thời, qua tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đồng chí đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm rất quý báu và những kinh nghiệm bước đầu rất quan trọng qua 3 tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, đây là cẩm nang quý để tỉnh tiếp tục phát triển nhanh và vững chắc trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tôi đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng, khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa Đại hội!

Thành tựu mà Đảng bộ, Nhân dân và LLVT tỉnh Phú Thọ đạt được trong nhiệm kỳ qua là kết quả tổng hợp, sự cố gắng của toàn Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Tuy nhiên, với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, nhìn nhận thì thấy rằng tỉnh vẫn còn hạn chế, tồn tại, như: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt; tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác hết; chất lượng tăng trưởng chưa bền vững; quản lý nhà nước còn bất cập; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa được phát huy mạnh mẽ; tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc, miền núi còn cao; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu; một số cán bộ lãnh đạo chưa gương mẫu, thậm chí vi phạm pháp luật phải xử lý.

Đây là những vấn đề Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích thật kỹ, xác định rõ và đúng nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Thưa Đại hội!

Thứ II, về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi đồng tình và đánh giá cao quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, LLVT tỉnh Phú Thọ.

Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục - đào tạo của vùng; đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, quyết nghị, và Ban chấp hành khóa I lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt các nội dung sau:

Một là, Phú Thọ hiện nay có khối lượng công việc rất lớn, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt nhiều kỳ vọng. Tôi đề nghị Đảng bộ tỉnh cần giữ vững và tăng cường đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức và hành động, trước hết trong nội bộ Đảng bộ và Ban Thường vụ. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

Các đại biểu dự đại hội.



Xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân. Khi kết thúc chính quyền địa phương 3 cấp sau 80 năm, sang thực hiện chính quyền địa phương hai cấp (được 3 tháng); trên 99% Nhân dân đồng thuận, háo hức và phấn khởi; 100% đảng viên đồng thuận, nay phải làm sao bộ máy mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn bộ máy cũ. Thước đo là sự hài lòng của người dân; trong quá trình tiến hành sẽ có những vướng mắc, khó khăn, cần phải nắm bắt, để có phương án khắc phục, xử lý.

Triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đúng, kịp thời, tạo sự đồng thuận cao, trước hết trong Đảng, trong Bộ máy chính trị và trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, ý chí "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc", tinh thần đổi mới để cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và mọi người dân chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững, mọi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trong đó, cần đặc biệt tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong đảng bộ tỉnh. Gắn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ với đội ngũ đảng viên; đội ngũ cán bộ chủ trì, nhất là người đứng đầu với đội ngũ cấp ủy viên; phải thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận Hội nghị TW4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn Nguyễn Xuân Toản phát biểu đóng góp ý kiến vào các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, liên quan đến phát triển nông nghiệp, chuyển đổi số, phát triển liên vùng của tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ mới 2025-2030.

Hai là, tập trung triển khai có hiệu quả những nội dung cốt lõi của 3 đột phá chiến lược, bao gồm: Hoàn thiện thể chế (cụ thể hóa, sáng tạo chính sách nào do tỉnh ban hành? Chính sách đặc thù nào đề nghị trung ương ban hành...) theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng mô hình quản trị phù hợp với không gian phát triển đa trung tâm gắn với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đối với tăng cường kiểm soát quyền lực

Tập trung phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Thúc đấy phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Tăng cường hội nhập quốc tế, thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư chiến lược, đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao. Phát triển y tế, giáo dục và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; trong đó, ưu tiên đào tạo nhân lực kỹ thuật, công nghệ, logictics và chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thị trường.

Tăng cường liên kết phát triển vùng theo tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị "về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Ba là, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định chính trị, xã hội, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Quán triệt sâu sắc tinh thần không đánh đổi môi trường, văn hóa và an sinh xã hội để lấy tăng trưởng đơn thuần.

Phát triển cân bằng, hài hòa giữa các vùng trong tỉnh, bảo đảm an sinh, tiến bộ xã hội, gìn giữ bản sắc văn hóa của tỉnh và các dân tộc, bảo vệ sinh thái và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Là vùng đất Tổ linh thiêng – nơi khởi nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Phú Thọ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn: Trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics và giáo dục của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, tiến tới xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045.

Trong quá trình phát triển, phải đặc biệt quán triệt tinh thần: Con người là trung tâm, là mục tiêu, là chủ thể của mọi chiến lược phát triển.

Tôi ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Phú Thọ, các đồng chí đã sớm chủ động cho chủ trương xây dựng một số nghị quyết chuyên đề về phát triển giáo dục và đào tạo; về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và phát triển sự nghiệp y tế; về phát triển văn hóa, con người, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh Phú Thọ; về khai thác, tận dụng tối đa các nguồn lực cho đầu tư, phát triển... và các đồng chí đã tự đặt mục tiêu phát triển cao để phấn đấu thực hiện.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Đại hội thành công là rất quan trọng, nhưng biến ý chí, khát vọng, quyết tâm của toàn Đảng bộ, của toàn dân, của LLVT tỉnh Phú Thọ thành hiện thực mới là thành công, là mong muốn của tất cả chúng ta.

Tôi đề nghị sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I cần khẩn trương, quyết liệt triển khai tổ chức thực hiện ngay Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chặt chẽ, nghiêm túc, bài bản, rõ mục tiêu, yêu cầu phải đạt, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, có lộ trình, mốc thời gian hoàn thành.

Những việc triển khai trong năm 2025 cần tập trung thực hiện ngay, đảm bảo tiến độ, chất lượng để Nhân dân, cán bộ, đảng viên thấy rõ được những thay đổi mang tính đột phá của Nghị quyết Đại hội.

Với truyền thống vẻ vang, với tinh thần đổi mới và trách nhiệm chính trị cao, tôi tin tưởng chắc chắn rằng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và LLVT tỉnh Phú Thọ sẽ phát huy cao độ trí tuệ, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đề ra, xây dựng Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, xứng tầm là Đất Tổ Hùng Vương linh thiêng, cội nguồn của dân tộc Việt Nam, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm; đưa đất nước vươn mình phát triển giàu mạnh và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Một lần nữa chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!".

