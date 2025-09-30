Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Tin tức
Thứ ba, ngày 30/09/2025 14:50 GMT+7

Chủ tịch nước Lương Cường: Xây dựng Phú Thọ thịnh vượng trong kỷ nguyên mới, xứng tầm cội nguồn của dân tộc Việt Nam

+ aA -
PV Thứ ba, ngày 30/09/2025 14:50 GMT+7
Ngày 30/9, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Dân Việt giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng 30/9, tại Nhà văn hóa nghệ tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 500 đại biểu, những đảng viên ưu tú, đại diện cho hơn 257.000 đảng viên thuộc 2.121 tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

“Thưa Đoàn chủ tịch Đại hội!

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu khách quý!

Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý và đại biểu dự Đại hội!

Theo phân công của Bộ Chính trị, hôm nay, tôi rất phấn khởi về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, một dấu mốc đặc biệt của tỉnh Phú Thọ, sau 3 tháng được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, với một không gian phát triển mới, rộng lớn hơn, giàu tiềm năng và cơ hội hơn.

Đồng thời, cũng đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn, nặng nề hơn và những thách thức mới cho tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ tại đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, tôi xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các đại biểu khách quý, cùng 500 đại biểu chính thức của Đại hội - những đảng viên ưu tú, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của hơn 257 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Thưa Đại hội!

Qua theo dõi, nghiên cứu các báo cáo và ý kiến của các đại biểu, tôi bày tỏ sự nhất trí cao với những nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội và tôi nhấn mạnh, gợi mở thêm 2 yêu cầu trọng tâm để các đồng chí thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện thêm để thống nhất thực hiện.

Thứ I, về công tác chuẩn bị Đại hội, các đồng chí đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, các kết luận, hướng dẫn của trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư và các cơ quan trung ương về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội Đảng các cấp; bảo đảm chặt chẽ, chất lượng và hoàn thành sớm nhất cả nước, tạo được không khí đoàn kết, tin tưởng, thống nhất cao trong Đảng bộ và Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại đại hội.

Tập trung lãnh đạo, tổ chức chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, kỹ lưỡng, có chất lượng các văn kiện trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất.

Đánh giá công tác nhiệm kỳ vừa qua, Báo cáo chính trị và các ý kiến tham luận tại Đại hội đã khẳng định những kết quả quan trọng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Phú Thọ đã đạt được trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam của chúng ta; để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.

Một số kết quả nổi bật có thể kể đến là:

- Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 7,5% cao hơn bình quân chung của cả nước; Phú Thọ hiện nay với diện tích tự nhiên đứng thứ 15, dân số đứng thứ 11 và quy mô kinh tế đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đoàn Chủ tịch đại hội.

- Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị, nông thôn khởi sắc.

- Giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ có nhiều tiến bộ nổi trội; an sinh xã hội được bảo đảm, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh (năm 2025 còn 2,75%); cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Sau hợp nhất, Phú Thọ là một trong những địa phương đầu tiên cả nước hoàn thành tiêu chí bảo đảm trung tâm hành chính công cấp xã hoạt động hiệu quả và luôn duy trì trạng thái xanh, bền vững.

- Quốc phòng an ninh được bảo đảm và tăng cường; đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng, ngày càng thực chất, hiệu quả.

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

- Đồng thời, qua tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đồng chí đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm rất quý báu và những kinh nghiệm bước đầu rất quan trọng qua 3 tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, đây là cẩm nang quý để tỉnh tiếp tục phát triển nhanh và vững chắc trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tôi đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng, khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa Đại hội!

Thành tựu mà Đảng bộ, Nhân dân và LLVT tỉnh Phú Thọ đạt được trong nhiệm kỳ qua là kết quả tổng hợp, sự cố gắng của toàn Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Tuy nhiên, với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, nhìn nhận thì thấy rằng tỉnh vẫn còn hạn chế, tồn tại, như: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt; tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác hết; chất lượng tăng trưởng chưa bền vững; quản lý nhà nước còn bất cập; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa được phát huy mạnh mẽ; tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc, miền núi còn cao; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu; một số cán bộ lãnh đạo chưa gương mẫu, thậm chí vi phạm pháp luật phải xử lý.

Đây là những vấn đề Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích thật kỹ, xác định rõ và đúng nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Thưa Đại hội!

Thứ II, về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi đồng tình và đánh giá cao quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, LLVT tỉnh Phú Thọ.

Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục - đào tạo của vùng; đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, quyết nghị, và Ban chấp hành khóa I lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt các nội dung sau:

Một là, Phú Thọ hiện nay có khối lượng công việc rất lớn, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt nhiều kỳ vọng. Tôi đề nghị Đảng bộ tỉnh cần giữ vững và tăng cường đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức và hành động, trước hết trong nội bộ Đảng bộ và Ban Thường vụ. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

Các đại biểu dự đại hội.

Xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân. Khi kết thúc chính quyền địa phương 3 cấp sau 80 năm, sang thực hiện chính quyền địa phương hai cấp (được 3 tháng); trên 99% Nhân dân đồng thuận, háo hức và phấn khởi; 100% đảng viên đồng thuận, nay phải làm sao bộ máy mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn bộ máy cũ. Thước đo là sự hài lòng của người dân; trong quá trình tiến hành sẽ có những vướng mắc, khó khăn, cần phải nắm bắt, để có phương án khắc phục, xử lý.

Triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đúng, kịp thời, tạo sự đồng thuận cao, trước hết trong Đảng, trong Bộ máy chính trị và trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, ý chí "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc", tinh thần đổi mới để cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và mọi người dân chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững, mọi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trong đó, cần đặc biệt tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong đảng bộ tỉnh. Gắn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ với đội ngũ đảng viên; đội ngũ cán bộ chủ trì, nhất là người đứng đầu với đội ngũ cấp ủy viên; phải thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận Hội nghị TW4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn Nguyễn Xuân Toản phát biểu đóng góp ý kiến vào các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, liên quan đến phát triển nông nghiệp, chuyển đổi số, phát triển liên vùng của tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ mới 2025-2030.

Hai là, tập trung triển khai có hiệu quả những nội dung cốt lõi của 3 đột phá chiến lược, bao gồm: Hoàn thiện thể chế (cụ thể hóa, sáng tạo chính sách nào do tỉnh ban hành? Chính sách đặc thù nào đề nghị trung ương ban hành...) theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng mô hình quản trị phù hợp với không gian phát triển đa trung tâm gắn với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đối với tăng cường kiểm soát quyền lực

Tập trung phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Thúc đấy phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Tăng cường hội nhập quốc tế, thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư chiến lược, đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao. Phát triển y tế, giáo dục và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; trong đó, ưu tiên đào tạo nhân lực kỹ thuật, công nghệ, logictics và chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thị trường.

Tăng cường liên kết phát triển vùng theo tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị "về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Ba là, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định chính trị, xã hội, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Quán triệt sâu sắc tinh thần không đánh đổi môi trường, văn hóa và an sinh xã hội để lấy tăng trưởng đơn thuần.

Phát triển cân bằng, hài hòa giữa các vùng trong tỉnh, bảo đảm an sinh, tiến bộ xã hội, gìn giữ bản sắc văn hóa của tỉnh và các dân tộc, bảo vệ sinh thái và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Là vùng đất Tổ linh thiêng – nơi khởi nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Phú Thọ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn: Trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics và giáo dục của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, tiến tới xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045.

Trong quá trình phát triển, phải đặc biệt quán triệt tinh thần: Con người là trung tâm, là mục tiêu, là chủ thể của mọi chiến lược phát triển.

Tôi ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Phú Thọ, các đồng chí đã sớm chủ động cho chủ trương xây dựng một số nghị quyết chuyên đề về phát triển giáo dục và đào tạo; về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và phát triển sự nghiệp y tế; về phát triển văn hóa, con người, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh Phú Thọ; về khai thác, tận dụng tối đa các nguồn lực cho đầu tư, phát triển... và các đồng chí đã tự đặt mục tiêu phát triển cao để phấn đấu thực hiện.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Đại hội thành công là rất quan trọng, nhưng biến ý chí, khát vọng, quyết tâm của toàn Đảng bộ, của toàn dân, của LLVT tỉnh Phú Thọ thành hiện thực mới là thành công, là mong muốn của tất cả chúng ta.

Tôi đề nghị sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I cần khẩn trương, quyết liệt triển khai tổ chức thực hiện ngay Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chặt chẽ, nghiêm túc, bài bản, rõ mục tiêu, yêu cầu phải đạt, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, có lộ trình, mốc thời gian hoàn thành.

Những việc triển khai trong năm 2025 cần tập trung thực hiện ngay, đảm bảo tiến độ, chất lượng để Nhân dân, cán bộ, đảng viên thấy rõ được những thay đổi mang tính đột phá của Nghị quyết Đại hội.

Với truyền thống vẻ vang, với tinh thần đổi mới và trách nhiệm chính trị cao, tôi tin tưởng chắc chắn rằng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và LLVT tỉnh Phú Thọ sẽ phát huy cao độ trí tuệ, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đề ra, xây dựng Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, xứng tầm là Đất Tổ Hùng Vương linh thiêng, cội nguồn của dân tộc Việt Nam, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm; đưa đất nước vươn mình phát triển giàu mạnh và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Một lần nữa chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!".

Tham khảo thêm

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I: Thống nhất cao mục tiêu “Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I: Thống nhất cao mục tiêu “Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII: Cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội “tinh, gọn, mạnh”

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII: Cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội “tinh, gọn, mạnh”

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I: Từ thủ phủ công nghiệp hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I: Từ thủ phủ công nghiệp hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Đồng Tháp, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, 100% xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Đồng Tháp, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, 100% xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ông Vũ Hồng Văn được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 -2030

Ông Vũ Hồng Văn được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 -2030

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Tin tức
Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình sáng 29/9, 6 người tử vong, hàng chục nhà sập và hư hỏng

Tin tức
Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình sáng 29/9, 6 người tử vong, hàng chục nhà sập và hư hỏng

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ mới

Tin tức
Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ mới

Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị

Tin tức
Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị

Đọc thêm

Giám đốc Sở Xây dựng làm Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Giám đốc Sở Xây dựng làm Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, sau khi sở này được tách ra thành lập sở mới.

Lào Cai: 3 đối tượng tung tin giả 'tàu lạ trôi dạt' giữa tâm bão số 10, bị phạt 22,5 triệu đồng
Tin tức

Lào Cai: 3 đối tượng tung tin giả "tàu lạ trôi dạt" giữa tâm bão số 10, bị phạt 22,5 triệu đồng

Tin tức

Trong bối cảnh địa phương đang gồng mình ứng phó với mưa bão, Công an tỉnh Lào Cai đã kiên quyết vào cuộc, xử phạt tổng cộng 22,5 triệu đồng đối với 3 trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật.

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Làm sâu sắc hơn nữa sự tin cậy và hợp tác song phương
Thế giới

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Làm sâu sắc hơn nữa sự tin cậy và hợp tác song phương

Thế giới

Diễn dàn sẽ mở ra một chương mới, một cơ chế đối thoại hiệu quả để làm sâu sắc hơn nữa sự thấu hiểu và tin cậy giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga, các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, trí thức và đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước cùng nhau đề xuất những sáng kiến thiết thực, góp phần làm sâu sắc và phong phú hơn nữa nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An tổ chức không hoa, không quà, không văn nghệ
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An tổ chức không hoa, không quà, không văn nghệ

Tin tức

Sáng 30/9, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ nhân dân tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Quang Lâm được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Ông Trần Quang Lâm được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quân đội và toàn quân thực hiện tốt '2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa'
Tin tức

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quân đội và toàn quân thực hiện tốt "2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa"

Tin tức

Để thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư đề nghị thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa”.

Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu nâng cao năng lực về lồng ghép giới cho cán bộ Hội phụ nữ, công chức văn phòng
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu nâng cao năng lực về lồng ghép giới cho cán bộ Hội phụ nữ, công chức văn phòng

Lai Châu Ngày Mới

Trong 2 ngày (29-30/9) Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về lồng ghép giới năm 2025 cho 52 học viên là chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, công chức Văn phòng HĐND-UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ai đã lệnh ám sát Uông Tinh Vệ - nguyên Chủ tịch nước của Trung Hoa dân quốc tại Hà Nội?
Đông Tây - Kim Cổ

Ai đã lệnh ám sát Uông Tinh Vệ - nguyên Chủ tịch nước của Trung Hoa dân quốc tại Hà Nội?

Đông Tây - Kim Cổ

Tối ngày 20/3/1939, tại Hà Nội ở phố Chợ Gạo (tiếng Bắc Kinh gọi là Gao liang) đã xảy ra vụ mưu sát Uông Tinh Vệ, nguyên Chủ tịch nước của Trung Hoa dân quốc (tức Trung Quốc dưới thời Quốc dân đảng). Vụ án xuyên quốc gia này đã làm xôn xao dư luận cả Việt Nam lẫn Trung Quốc thời bấy giờ.

Nữ diễn viên AI tham vọng 'soán ngôi' Scarlett Johansson
Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên AI tham vọng "soán ngôi" Scarlett Johansson

Văn hóa - Giải trí

Tilly Norwood, nữ diễn viên ảo do studio Xicoia tạo ra, vừa ra mắt với vai chính trong tiểu phẩm hài “AI Commissioner” và ngay lập tức trở thành tâm điểm tranh cãi của giới làm phim và công chúng.

Hàng loạt ô tô 'chết đuối' nằm la liệt trên đường phố Hà Nội sau trận mưa kinh hoàng
Ảnh

Hàng loạt ô tô "chết đuối" nằm la liệt trên đường phố Hà Nội sau trận mưa kinh hoàng

Ảnh

Sáng ngày 30/9, sau khi trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) ngớt dần, một "di chứng" đau xót và tốn kém đã hiện ra khắp các tuyến phố trũng của Thủ đô: hình ảnh hàng loạt xe ô tô, trong đó có không ít xe sang tiền tỷ, bị chết máy, nằm bất động trong dòng nước.

Lộ diện HLV “mới mà cũ” ngồi “ghế nóng” SLNA
Thể thao

Lộ diện HLV “mới mà cũ” ngồi “ghế nóng” SLNA

Thể thao

Theo nguồn tin uy tín, CLB SLNA nhiều khả năng bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng ngồi ghế nóng sau khi HLV Phan Như Thuật từ chức.

Lắng nghe nông dân nói: Ngành Quản lý thị trường 'hiến kế' xây dựng kênh tiêu thụ nông sản quy chuẩn
Kinh tế

Lắng nghe nông dân nói: Ngành Quản lý thị trường "hiến kế" xây dựng kênh tiêu thụ nông sản quy chuẩn

Kinh tế

Trong nhiều nhiệm vụ, cần kết hợp đồng bộ nhiều yếu tố chính sách giám sát và chế tài đủ mạnh, liên kết sản xuất - tiêu thụ, đồng thời đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi nhận thức người tiêu dùng là giải pháp mang tính căn cơ, bền vững.

Hà Nội xuất hiện 65 điểm ngập trong mưa lớn kéo dài, rất nhiều đường phố biến thành sông
Tin tức

Hà Nội xuất hiện 65 điểm ngập trong mưa lớn kéo dài, rất nhiều đường phố biến thành sông

Tin tức

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa lớn kéo dài, trên địa bàn thành phố xuất hiện 65 điểm úng ngập

Nóng: 'Ông lớn' của ngành bán dẫn Mỹ mở cùng lúc 3 văn phòng tại Việt Nam
Chuyển động Sài Gòn

Nóng: "Ông lớn" của ngành bán dẫn Mỹ mở cùng lúc 3 văn phòng tại Việt Nam

Chuyển động Sài Gòn

Tập đoàn Marvell Technology, công ty hàng đầu về giải pháp vi mạch và bán dẫn từ Mỹ, vừa khai trương ba văn phòng mới tại Việt Nam, đánh dấu sự tăng tốc mạnh mẽ trong việc mở rộng hoạt động.

Khánh thành 2 tuyến đường 'khủng' 855 tỷ đồng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai
Kinh tế

Khánh thành 2 tuyến đường "khủng" 855 tỷ đồng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Kinh tế

Sau nhiều năm thi công với không ít vướng mắc, hai tuyến đường huyết mạch có tổng vốn đầu tư hơn 855 tỷ đồng ở tỉnh Gia Lai đã chính thức hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

Mưa kinh hoàng, người Hà Nội dựng 'đê mini', dùng máy bơm hút nước ra khỏi hầm
Ảnh

Mưa kinh hoàng, người Hà Nội dựng "đê mini", dùng máy bơm hút nước ra khỏi hầm

Ảnh

Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), trận mưa lớn kéo dài từ đêm đến trưa ngày 30/9 đã khiến nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu trong nước. Để ngăn nước vào nhà, người dân tại các "rốn ngập" đã chủ động dùng đủ mọi vật dụng để dựng lên những con đập, rào chắn tạm bợ nhằm ngăn nước tràn vào nhà.

Hàng loạt chuyến bay, công trình trong các sân bay bị ảnh hưởng vì cơn bão số 10
Kinh tế

Hàng loạt chuyến bay, công trình trong các sân bay bị ảnh hưởng vì cơn bão số 10

Kinh tế

Ảnh hưởng cơn bão số 10, hàng loạt chuyến bay đến/đi các sân bay khu vực miền Trung đã bị ảnh hưởng buộc phải huỷ khai thác hoặc chuyển hướng hạ cánh. Ngoài ra, một số công trình trong các sân bay cũng bị thiệt hại.

Giữa dòng sông nổi tiếng Đồng Nai, thấy đàn cá màu hồng nổi dày đặc đớp mồi, dân nuôi thành công
Nhà nông

Giữa dòng sông nổi tiếng Đồng Nai, thấy đàn cá màu hồng nổi dày đặc đớp mồi, dân nuôi thành công

Nhà nông

Từ đầu năm đến nay, giá nhiều loại cá nước ngọt như: cá diêu hồng, cá rô phi, cá chép, cá lăng…nuôi trên sông La Ngà, sông Đồng Nai, sông Bé ở tỉnh Đồng Nai thường ổn định ở mức cao. Người nuôi cá lồng bè thu lợi nhuận tốt nên yên tâm đầu tư cho vụ nuôi mới.

Ông Trump tuyên bố Israel ủng hộ kế hoạch chấm dứt chiến tranh Gaza, dồn Hamas vào thế 72 giờ sinh tử
Thế giới

Ông Trump tuyên bố Israel ủng hộ kế hoạch chấm dứt chiến tranh Gaza, dồn Hamas vào thế 72 giờ sinh tử

Thế giới

Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza đang “gần hơn bao giờ hết”, sau khi ông Netanyahu đồng ý với một kế hoạch 20 điểm đưa ra các thông số của lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên kế hoạch vẫn còn nhiều điểm mơ hồ.

Bố mẹ chồng lúc nào cũng than nghèo khổ, ăn uống đạm bạc, nhưng một cú điện thoại lạ đã phơi bày bí mật
Gia đình

Bố mẹ chồng lúc nào cũng than nghèo khổ, ăn uống đạm bạc, nhưng một cú điện thoại lạ đã phơi bày bí mật

Gia đình

Nó như một bí mật vừa hé lộ, vừa khiến tôi khâm phục, vừa khiến tôi hoang mang.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Tin tức

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Tin tức

Bộ Chính trị đã quyết định điều động, chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 -2025, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

UBND TP.HCM: Kiên quyết thu hồi sản phẩm OCOP không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm
Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM: Kiên quyết thu hồi sản phẩm OCOP không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản gửi các cơ quan chức năng, yêu cầu kiên quyết thu hồi sản phẩm OCOP không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm…

Vinhomes Green City – mô hình đô thị “all-in-life” lần đầu xuất hiện tại Tây Bắc TP. HCM
Nhà đất

Vinhomes Green City – mô hình đô thị “all-in-life” lần đầu xuất hiện tại Tây Bắc TP. HCM

Nhà đất

Sau các dự án “bom tấn” Ocean City, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park,… “đại bàng” Vinhomes tiếp tục sải cánh về Tây Bắc TP.HCM với dự án Vinhomes Green City quy mô gần 200 ha. Với hệ tiện ích “all-in-life” hiếm có cùng hạ tầng vùng đang bứt tốc, Vinhomes Green City được kỳ vọng trở thành tâm điểm an cư, đầu tư, kinh doanh tại cửa ngõ mới của TP.HCM.

VinFast Evo Lite Neo: Xe điện “hàng hiệu” cho thế hệ học sinh năng động
Kinh tế

VinFast Evo Lite Neo: Xe điện “hàng hiệu” cho thế hệ học sinh năng động

Kinh tế

VinFast Evo Lite Neo được xem là mẫu xe “chuẩn Gen Z” khi kết hợp hoàn hảo giữa giá cả phải chăng, thương hiệu uy tín cùng thiết kế hiện đại, thời trang.

Ăn đồ đông lạnh, 4 người Mỹ tử vong
Xã hội

Ăn đồ đông lạnh, 4 người Mỹ tử vong

Xã hội

Giới chức y tế Mỹ ngày 29/9 xác nhận đợt bùng phát vi khuẩn Listeria liên quan đến các suất mì Italy đông lạnh đã khiến 4 người tử vong.

Đối chuyền xinh đẹp nhất bóng chuyền nữ Việt Nam nhận tin vui lớn
Thể thao

Đối chuyền xinh đẹp nhất bóng chuyền nữ Việt Nam nhận tin vui lớn

Thể thao

Đối chuyền hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay - Hoàng Thị Kiều Trinh, đã được thăng quân hàm từ Thượng uý lên Đại uý Quân nhân chuyên nghiệp.

Ký ức Hà Nội: Thủ đô trong tôi với những nỗi nhớ niềm thương
Hà Nội hôm nay

Ký ức Hà Nội: Thủ đô trong tôi với những nỗi nhớ niềm thương

Hà Nội hôm nay

Hà Nội trong tôi vừa hiện đại lại đầy bao dung như người mẹ hiền ôm ấp những đứa con đi xa lâu ngày mới được trở lại “nhà” thăm mẹ...

Toyota đầu tư 'khủng' lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam: Chuyên gia nói thẳng sự thật
Kinh tế

Toyota đầu tư "khủng" lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam: Chuyên gia nói thẳng sự thật

Kinh tế

Toyota lên kế hoạch cho dự án xe hybrid tại Việt Nam. Động thái này cho thấy quyết tâm của hãng trong chiến lược điện hóa, tất nhiên vẫn còn nhiều thách thức.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I: Thống nhất cao mục tiêu “Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I: Thống nhất cao mục tiêu “Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”

Tin tức

Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã bước vào ngày làm việc thứ nhất (phiên trù bị) với sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 240.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Các đại biểu đã thống nhất cao với chủ đề và mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành TP trực thuộc Trung ương.

Tài xế kể lại giây phút may mắn thoát nạn trong vụ sạt lở đất đẩy ô tô xuống vực sâu ở Sa Pa
Tin tức

Tài xế kể lại giây phút may mắn thoát nạn trong vụ sạt lở đất đẩy ô tô xuống vực sâu ở Sa Pa

Tin tức

Anh Đoàn Minh Duệ, tổ dân phố Sa Pả 1, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai - tài xế trong vụ sạt lở đất đẩy ô tô xuống vực sâu ở Sa Pa - cho biết, vụ sạt lở xảy ra quá bất ngờ, khi anh cùng 2 người khác đang trên đường đi làm về.

Tin đọc nhiều

1

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

2

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

3

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

4

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

5

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?