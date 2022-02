Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết tại Hải Phòng

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thành phố Hải Phòng đạt được trong năm 2021, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả "nhiệm vụ kép", vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng, cao hơn mức bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác; đã tiến hành khởi công, khánh thành một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực giao thông, đô thị, góp phần nâng tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố.

Việc thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2022 được thành phố chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người dân được chu đáo, nhất là với người có công, người nghèo, công nhân lao động, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng chính sách khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: CTTĐT HP

Chủ tịch Quốc hội đồng tình với những nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà thành phố đã đề ra trong năm 2022 và nhấn mạnh một số nội dung, trong đó đề nghị thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 35 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng theo tinh thần khẩn trương, quyết liệt sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị phải nhanh chóng đưa hoạt động trở lại bình thường; cần quán triệt, bám sát triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 35 của Quốc hội. Cùng với đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cho doanh nghiệp; tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; bám sát, khẩn trương thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế theo chương trình của Trung ương; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; cơ cấu phục hồi một số ngành quan trọng theo định hướng phát triển 3 trụ cột thành phố đã đề ra.

Quang cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: CTTĐT HP.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trước mắt, thành phố cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh các cấp đến trường đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm; tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đối với thành phố Hải Phòng trong thời gian qua và nhấn mạnh, thành phố Hải Phòng luôn xác định phải nỗ lực, cố gắng với quyết tâm chính trị cao hơn nữa để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hải Phòng bày tỏ mong muốn Chủ tịch Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Hải Phòng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Cũng trong sáng 9/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn công tác đã dự Lễ động thổ Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất chất dẻo phân huỷ sinh học PBAT của Tập đoàn An Phát Holdings.