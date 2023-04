Bắt tạm giam ông Trần Quí Thanh

Chiều 10/4, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương thi hành lệnh khám xét tại Tập đoàn Tân Hiệp Phát và nhiều địa điểm khác để thực hiện quyết định tố tụng liên quan bố con ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tân Hiệp Phát.

Các bị can (từ trái qua) Trần Quí Thanh; Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích - Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Cưỡng đoạt tài sản là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP.HCM từ tháng 11/2020.

Quá trình điều tra, đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự.

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.

Ông Trần Quí Thanh đối mặt khung hình phạt nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan tố tụng xác định hành vi của các bị can đã xâm phạm nghiêm trọng đến tài sản của công dân nên khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam.

Theo ông Cường, tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" mà bố con ông Trần Quí Thanh bị khởi tố là một trong các tội danh thuộc nhóm tội phạm xâm phạm quyền sở hữu tài sản.

Theo đó người thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm tại chiếm đoạt tài sản chính là người đã nhận được tài sản của tổ chức, cá nhân thông qua một giao dịch dân sự hợp pháp, có thể là vay mượn, thuê, hợp tác đầu tư…

Sau khi nhận được tài sản của người khác lại không muốn trả lại, nảy ý định chiếm đoạt tài sản nên đã gian dối hoặc bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản, hoặc đã sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản.

Vị chuyên gia cho biết, trong quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ xác định trong số những người tố cáo các bị can, ai là người bị hại, giao dịch dân sự được diễn ra khi nào, số tiền chuyển giao cho các bị can là bao nhiêu, chứng cứ nào để chứng minh có việc chuyển tiền?

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường. Ảnh: NVCC

Đồng thời sẽ làm rõ thủ đoạn chiếm đoạt tài sản ở đây là gì? Là gian dối, bỏ trốn, hay sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp đến dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản hay thuộc trường hợp có nghĩa vụ trả lại tài sản, có điều kiện trả lại tài sản nhưng cố tình không trả lại để làm căn cứ xác định hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm theo Điều 175 Bộ luật hình sự.

Đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, với nhiều người có đơn thư, vụ việc phức tạp kéo dài có liên quan đến doanh nghiệp lớn, doanh nhân có uy tín trong thương trường.

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ tình tiết của vụ án, xác định làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ các giao dịch dân sự mà các bên đã thiết lập và thực hiện trước đó.

Đồng thời, xác định các yếu tố để cho thấy có hành vi chiếm đoạt tài sản và giá trị tài sản chiếm đoạt để làm căn cứ chứng minh tội phạm, làm cơ sở để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

"Hiện nay cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can ở khung hình phạt cao nhất của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với hình phạt tới 20 năm tù cho thấy quan điểm của cơ quan điều tra cho rằng tài sản mà các bị can chiếm đoạt có trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên" – ông Cường nêu quan điểm.