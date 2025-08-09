Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo mới về thu ngân sách năm 2025

Phấn đấu thu ngân sách tăng 20% so với dự toán

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Trưởng Thuế Thành phố, Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan Khu vực II, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực II, Chủ tịch các xã, phường, đặc khu… tiếp tục tập trung thực hiện chỉ đạo của UBND TP triển khai giải pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước nhưng tháng cuối năm 2025.

Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì phiên họp kinh tế - xã hội sáng 9/8. Anh: T.L

Cụ thể, các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 sau sắp xếp đã được HĐND Thành phố phê chuẩn và UBND Thành phố giao.

Trong đó, các giải pháp đề ra phải thực sự cụ thể, khả thi, hiệu quả, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 20% so với dự toán được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 104/CĐ-TTg.

Tập trung rà soát, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để kịp thời nộp vào ngân sách theo quy định, đặc biệt là các khoản thu, truy thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phát hiện qua thanh tra, kiểm toán.

Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị (nhất là đối với cấp xã) trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực ngành phụ trách khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không để chậm trễ hoặc ách tắc.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM lưu ý, đơn vị Thuế Thành phố tiếp tục mở rộng cơ sở thu, nhất là thu từ hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số, dịch vụ ăn uống; hiện đại hóa công tác quản lý thuế, quyết liệt thực hiện quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ trực tuyến đến người tiêu dùng.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, đôn đốc, thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách đối với nguồn thu từ đất, nguồn thu từ việc bán, cho thuê nhà, nhà ở xã hội.

Chi cục Hải quan Khu vực II tiếp tục cụ thể hóa hơn nữa các giải pháp của ngành, quản lý tốt các nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Thành phố (mới).

Trong đó, chủ động làm việc, nắm thông tin về việc tái hoạt động sau thời gian tạm dừng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn để có hướng xử lý kịp thời, thu nộp ngân sách theo đúng quy định.

Giao Sở Xây dựng Chủ động phối hợp Sở Nội vụ, Tài chính để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các Ban Quản lý dự án của 2 khu vực địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước sắp xếp, để các đơn vị thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành, các xã, phường, đặc khu rà soát, thực hiện nộp ngân sách nhà nước kịp thời đối với các khoản tạm thu, tạm giữ theo quy định. 3

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất; kiểm tra việc thực hiện phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đây để báo cáo kết quả, đề xuất cấp thẩm quyền có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

7 tháng thu ngân sách 472.588 tỷ đồng

Sáng nay (9/8) tại TP.HCM đã diễn ra phiên họp kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2025, do Chủ tịch UBND TP chủ trì.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 tháng năm 2025, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Công Vinh cho biết, UBND TP.HCM tập trung công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Triển khai các nghị quyết “trụ cột” về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, kinh tế tư nhân và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo Kết luận 123 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. UBND TP.HCM đã tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến và đạt một số kết quả tích cực, thúc đẩy một số ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng.

Giám đốc Sở Tai chính TP.HCM báo cáo tại phiên họp. Ảnh: T.L

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 7 tháng là 472.588 tỷ đồng, đạt 70,4% dự toán Trung ương giao và bằng 114,6% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 7 tháng đầu năm 2025 là 98.290 tỷ đồng, đạt 34,8% so với dự toán.

Đến hết tháng 7, thành phố đã giải ngân đạt là 47.577 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 31,4% kế hoạch vốn thành phố đã triển khai.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 24/7, các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết dự toán thu ngân sách trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập.

Các đại biểu HĐND TP.HCM thông qua dự toán thu chi ngân sách năm 2025

Cụ thể, tổng dự toán thu ngân sách của TP.HCM năm 2025 là 697.395 tỷ đồng, chiếm 32,7% tổng dự toán thu cả nước. Trong đó, TP.HCM cũ là 520.425 tỷ đồng, chiếm 74,6%; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 102.650 tỷ đồng, chiếm 14,7%; tỉnh Bình Dương 74.320 tỷ đồng, chiếm 10,7%.

Về cơ cấu nguồn thu, năm 2025, TP.HCM dự kiến thu 49.000 tỷ đồng từ dầu thô, thu xuất nhập khẩu 171.850 tỷ đồng và thu nội địa 475.457 tỷ đồng.