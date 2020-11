Chủ tịch TT-Huế chỉ đạo lập biên bản xử phạt vụ thủy điện tự ý tích nước

Ngày 16/11, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo cơ quan chức năng tỉnh này xử lý vi phạm của chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật (xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông).

Theo đó, ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu Sở TNMT tỉnh phối hợp với UBND huyện Nam Đông làm việc, lập biên bản xử phạt chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật về lĩnh vực sử dụng tài nguyên nước.

Công trình thủy điện Thượng Nhật tự ý tích nước khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Bên cạnh đó, ông Phan Ngọc Thọ chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh rà soát lại các thủ tục cấp phép xây dựng dự án thủy điện Thượng Nhật.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có văn bản đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý nghiêm khắc vi phạm của thủy điện Thượng Nhật theo quy định. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cũng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu dừng ngay việc tích nước, đồng thời vận hành mở hoàn toàn 5 cửa van đập tràn dự án thủy điện Thượng Nhật theo quy trình vận hành hồ chứa đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt.

Theo ông Lê Thanh Hồ - Phó chủ tịch UBND huyện Nam Đông, trong ngày 15/11, thủy điện Thượng Nhật tiếp tục tích nước trái phép.

Trước đó, vào ngày 14/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công điện khẩn về việc đảm bảo an toàn công trình và an toàn hạ du nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chủ đầu tư dự án thủy điện Thượng Nhật là Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam vận hành mở 5 cửa van của nhà máy thủy điện Thượng Nhật về trạng thái mở hoàn toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Nam Đông, Công an xã Thượng Nhật giám sát 24/24 giờ việc chấp hành mở hoàn toàn 5 cửa van nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Tổng Công ty Điện lực Miền Trung ngưng mua điện của nhà máy thủy điện Thượng Nhật cho đến khi nhà máy tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý an toàn đập.

Dự án Thủy điện Thượng Nhật có công suất 11MW. Hiện dự án này chưa được cấp phép tích nước nhưng chủ đầu tư nhiều lần tự ý tích nước hồ, gây nguy hiểm cho vùng hạ du, nhất là trong thời điểm bão lũ.

Vào tháng 10/2020, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế từng có văn bản đề nghị Tổng Công ty Điện lực Miền Trung không mua điện đối với nhà máy thủy điện Thượng Nhật khi công trình này chưa được cho phép tích nước.