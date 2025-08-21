Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ vay vốn ngân hàng?

Câu hỏi:

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, xã Thanh Trì, TP.Hà Nội hỏi, từ ngày 1/7, mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động. Vậy xin hỏi Chủ tịch UBND xã có quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn không?

Trả lời:

Luật sư Ma Văn Giang (Văn phòng Luật sư Nam Hồng - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho hay, hồ sơ vay vốn là tập hợp các giấy tờ, tài liệu mà người đi vay cần cung cấp cho tổ chức tín dụng (ngân hàng, công ty tài chính...) để chứng minh khả năng tài chính, mục đích vay và tài sản đảm bảo (nếu có) của mình, nhằm mục đích được xem xét cho vay vốn.

Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ vay vốn NH Chính sách Xã hội?

Theo Điều 52 Nghị định số 129/2025/NĐ-CP về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, trình tự và thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn đối với các dự án thuộc nguồn vốn do UBND cấp tỉnh quản lý được dẫn chiếu thực hiện theo khoản 1 Điều 29 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Luật sư Ma Văn Giang (Văn phòng Luật sư Nam Hồng, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội). Ảnh: Văn Giang.

Cụ thể:

Đối với dự án thuộc nguồn vốn do UBND cấp tỉnh quản lý: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện (nay là cấp xã sau sắp xếp) có trách nhiệm thẩm định và trình Chủ tịch UBND cấp xã nơi thực hiện dự án phê duyệt. Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình duyệt, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ra quyết định phê duyệt hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không phê duyệt để ngân hàng thông báo cho người vay.

Đối với dự án thuộc nguồn vốn do tổ chức thực hiện chương trình quản lý: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện tổ chức thẩm định và trình Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình. Trong vòng 5 ngày làm việc, cơ quan này phải phê duyệt hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.

Như vậy, từ ngày 1/7 khi mô hình chính quyền 2 cấp được triển khai, Chủ tịch UBND xã vẫn có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ vay vốn đối với các dự án thuộc nguồn vốn do UBND cấp tỉnh quản lý theo quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP, được dẫn chiếu tại Nghị định 129/2025/NĐ-CP.

Quy định về hồ sơ đề nghị vay vốn ngân hàng như thế nào?

Theo Điều 9 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 12/2024/TT-NHNN, quy định cụ thể về hồ sơ đề nghị vay vốn như sau: Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng phải cung cấp cho tổ chức tín dụng:

Các thông tin, tài liệu, dữ liệu chứng minh đủ điều kiện vay vốn theo Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN và những thông tin, tài liệu, dữ liệu khác theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng.

Thông tin về người có liên quan của khách hàng trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

Đối với người có liên quan là cá nhân: cung cấp họ và tên; số định danh cá nhân; quốc tịch; số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (đối với người nước ngoài); mối quan hệ với khách hàng.

Đối với người có liên quan là tổ chức: cung cấp tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương; người đại diện theo pháp luật; mối quan hệ với khách hàng.