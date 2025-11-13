Chủ tịch UBND cấp xã được trao quyền quyết định giá đất những trường hợp nào?

Chủ tịch UBND cấp xã được quyền quyết định giá đất cụ thể trường hợp nào?

Luật sư Ma Văn Giang, Văn phòng Luật sư Nam Hồng, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết, Điều 159 Luật Đất đai năm 2024 quy định: Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, trình Hội đồng nhân dân (HĐND) cùng cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026.

Hằng năm, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01/01 của năm tiếp theo. Các phương pháp định giá đất theo Luật Đất đai hiện hành gồm: so sánh, thu nhập, thặng dư, điều chỉnh hệ số giá và định giá đất khác.

Theo Điều 5 Nghị định 151/2025/NĐ-CP, một trong những thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện theo quy định của Luật Đất đai 2024 được chuyển giao cho Chủ tịch UBND cấp xã, trong đó có thẩm quyền quyết định giá đất.

Cụ thể, khoản 2 Điều 160 Luật Đất đai 2024 quy định thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể như sau:

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể trong các trường hợp: giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, thu hồi đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp xã quyết định giá đất cụ thể trong các trường hợp tương tự nhưng thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Giá đất cụ thể được áp dụng trong những trường hợp nào?

Điều 160 Luật Đất đai 2024 quy định, giá đất cụ thể được áp dụng trong một số trường hợp sau:

Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà không thông qua đấu giá hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nhà đầu tư trúng thầu hoặc tổ chức kinh tế do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án có sử dụng đất; hoặc khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất.

Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê (trừ trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất); tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định pháp luật về cổ phần hóa.

Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất (trừ trường hợp được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 159).

Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi gia hạn hoặc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, cho phép chuyển hình thức sử dụng đất; đồng thời tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Về thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể, Chủ tịch UBND cấp tỉnh là người có thẩm quyền trong các trường hợp: giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, gia hạn hoặc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, thu hồi đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh.

Cơ quan quản lý đất đai cùng cấp có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tổ chức xác định giá đất cụ thể; trong quá trình này, cơ quan có thể thuê tổ chức tư vấn định giá để thực hiện. Đối với khu vực đã có bảng giá đất chi tiết đến từng thửa, giá đất cụ thể sẽ được xác định theo bảng giá đất hiện hành tại thời điểm định giá.