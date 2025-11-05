Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng: Xử lý nghiêm cán bộ thiếu trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công

Vừa qua, ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tháng 10, 10 tháng đầu năm 2025.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng, trong 10 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là việc tinh gọn bộ máy, điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo một số sở, ngành.

Ông Hồ Văn Mười trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Sở Tài Chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh vào cuối tháng 10. Ảnh: Nguyễn Phương.

Đến nay, các lĩnh vực kinh tế chủ chốt của tỉnh Lâm Đồng duy trì đà tăng trưởng với GRDP tăng trưởng 6,42%, tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá, tăng trên 47% so cùng kỳ. Hiện, thu ngân sách ước đạt 25.800 tỷ đồng, đạt trên 91% dự toán địa phương.

Tuy nhiên, đến nay giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng rất thấp so với kế hoạch, chỉ đạt 28%, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh còn chậm so với kế hoạch đề ra. Tổng vốn năm 2025 bố trí các công trình trọng điểm là gần 800 tỷ đồng (chiếm 42% tổng số vốn kế hoạch năm 2025 toàn tỉnh), đến nay mới chỉ giải ngân đạt 7% kế hoạch.

Đến nay, các lĩnh vực kinh tế chủ chốt của tỉnh Lâm Đồng duy trì đà tăng trưởng với GRDP tăng trưởng 6,42%. Ảnh: Văn Long.

Trong khi đó, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình hình an ninh, trật tự trên một số địa bàn vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Hơn nữa, tình hình thiên tai như mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

Chính vì thế, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng – Hồ Văn Mười yêu cầu đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ, công chức không thực hiện đúng hoặc thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các sở, ngành, địa phương cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các dự án đầu tư sớm đi vào hoạt động. Huy động mọi nguồn lực, chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương và Gia Nghĩa - Chơn Thành. Các đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục cần thiết để khởi công xây dựng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ thi công 3 tuyến cao tốc trên.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Văn Long.

Ngoài ra, ông Hồ Văn Mười cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động, kịp thời rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, từng doanh nghiệp trên địa bàn quản lý theo quy định, nhất là các các dự án điện gió, hỗ trợ hiệu quả dự án điện phân nhôm để sớm đưa nhà máy điện phân nhôm đi vào hoạt động đạt công suất thiết kế giai đoạn I. Thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn tham gia đầu tư các dự án quy mô lớn, tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ đáp ứng với tình hình yêu cầu thực tế hiện nay.

Hiện nay, giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ rất thấp. Ảnh: Hoàng Anh.

Mới đây, để đảm bảo công việc hành chính được vận hành hiệu quả, mới đây tỉnh đã điều động, thay đổi vị trí 4 vị trí người đứng đầu cấp Sở, gồm: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Ngoại vụ và Văn phòng UBND tỉnh. Đến nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị cơ bản duy trì ổn định bộ máy và vận hành hoạt động hiệu quả, không để gián đoạn trong xử lý công việc, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như đất đai, xây dựng, hộ tịch...

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan kịp thời khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai. Ảnh: Quang Hà.

“Các sở, ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh phải tập trung, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của các dự án để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2025.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống thiên tai, nhất là tình trạng mưa nhiều gây ngập úng, sạt lở đất. Kịp thời khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai, giảm thiểu thiệt hại tài sản nhà nước và người dân. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong hoạt động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn,…”, ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo.