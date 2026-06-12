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Nhà nông
Thứ sáu, ngày 12/06/2026 10:02 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An sắp đối thoại với nông dân địa phương, kỳ vọng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp

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Nguyễn Tình Thứ sáu, ngày 12/06/2026 10:02 GMT+7
Vào ngày 16/6 tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An sẽ trực tiếp gặp mặt, đối thoại với nông dân trên địa bàn. Hội nghị sẽ là diễn đàn để Chủ tịch tỉnh Nghệ An lắng nghe kiến nghị, đề xuất của hội viên, nông dân, qua đó, tháo gỡ những khó khăn để đưa kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển.
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Theo kế hoạch, ngày 16/6 tới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An sẽ gặp mặt, đối thoại với nông dân năm 2026. Hội nghị dự kiến diễn ra tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, với khoảng 580 đại biểu tham dự.

Sắp tới vào ngày 16/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An sẽ trực tiếp gặp mặt, đối thoại với nông dân trên địa bàn. Hội nghị sẽ là diễn đàn để Chủ tịch tỉnh Nghệ An lắng nghe kiến nghị, đề xuất của hội viên, nông dân. Ảnh: N.T

Hội nghị là diễn đàn để Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất và nguyện vọng của hội viên, nông dân liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn; đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn sản xuất và đời sống ở cơ sở, từ đó tháo gỡ những “nút thắt” giúp kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững.

Thông qua hội nghị, tỉnh Nghệ An cũng hướng tới phát huy vai trò của các cấp Hội Nông dân, cán bộ, hội viên nông dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thăm mô hình phát triển kinh tế tại địa phương. Ảnh: N.T

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì. Đồng chủ trì có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Thành phần tham dự gồm đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường; cùng đại diện nông dân tiêu biểu, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hội nghị sẽ trình chiếu phóng sự về những vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang được quan tâm; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An với nông dân; đồng thời giải đáp các kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền.

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