Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh

Chiều 14/11, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.



Ông Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (bên phải) trao quyết định, tặng hoa cho ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh. Ảnh: VG

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, ông Phạm Hoàng Sơn đã trải qua nhiều vị trí công tác ở tỉnh Thái Nguyên từ cấp huyện đến tỉnh và ở vị trí nào cũng được đánh giá có năng lực, tận tâm, tinh thần đoàn kết, chia sẻ rất tốt.

Ông Phạm Hoàng Sơn sinh năm 1976, tại tỉnh Thái Nguyên; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học nông nghiệp. Với kiến thức, kinh nghiệm từ quá trình công tác, bản lĩnh, năng lực, phẩm chất tốt, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cùng với các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp cận nhanh công việc và triển khai tốt các nhiệm vụ, thực hiện mục tiêu, khát vọng của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết nhận thức sâu sắc cương vị công tác mới là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh; khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, quyết tâm nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh. Ảnh: VG

Tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cam kết sẽ nêu cao tính tiên phong, gương mẫu cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên, kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước và những giá trị truyền thống văn hóa lịch sử của tỉnh; chủ động và tích cực nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các địa phương bố trí toàn bộ chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không phải là người địa phương, đồng chí Vương Quốc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 để giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tóm tắt quá trình công tác của Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn



Tháng 10/1997 - 6/2009: Bí thư huyện đoàn, Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng Huyện ủy Đại Từ.



Tháng 7/2009 - 10/2013: Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên.



Tháng 11/2013 - 7/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.



Tháng 8/2015 - 1/2018: Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên.



Tháng 2/2018 - 5/2019: Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên.



Tháng 6/2029 - 8/2019: Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên.



Tháng 9/2019 - 10/2020: Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Nguyên.



Tháng 11/2020 - 12/2020: Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên.



Tháng 12/2020 - 2/2025: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên.



Tháng 2/2025-11/2025: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thái Nguyên.