Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ (tỉnh Bình Định cũ) và loạt cán bộ bị kiến nghị khởi tố

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, ngày 22/10, cơ quan đã có kết luận thanh tra công tác quản lý đất đai tại phường Quy Nhơn Tây. Qua kiểm tra, cơ quan thanh tra nhận thấy lãnh đạo, công chức UBND xã Phước Mỹ (TP.Quy Nhơn, Bình Định cũ, nay là phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cụ thể, ông Cao Minh Thi - Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ; bà Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ; ông Đỗ Nguyên Đính và ông Lê Công Trang, công chức địa chính xã Phước Mỹ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự quy định tại Điều 356 của Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, nhận thấy bà Lê Thị Chánh Tuyết có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, quy định tại Điều 341 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Luật Thanh tra 2025 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc xử lý kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xem xét, khởi tố theo quy định và thông báo cho Thanh tra tỉnh biết kết quả giải quyết vụ việc.

Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan vụ việc sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định.

Khu đất 2.500 m2﻿ liên quan đến các vi phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn xã Phước Mỹ cũ, nay là phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai. Ảnh: NO.

Theo phản ánh, khu đất hơn 2.500m² tại thôn Thanh Long (xã Phước Mỹ cũ) vốn thuộc quản lý nhà nước và trước đây do Hợp tác xã Phước Thành 3 (đã giải thể) sử dụng. Tuy nhiên, khu đất này bất ngờ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một hộ dân.

Sau đó, khu đất bị chia lô, sang tên cho nhiều cá nhân, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo và người thân lãnh đạo xã Phước Mỹ cũ. Giá trị thị trường khu đất hiện khoảng hàng chục tỷ đồng.

Liên quan đến khu đất trên, ngày 19/8, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh các phản ánh về dấu hiệu sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng lấn chiếm đất công ở khu vực xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây, nay thuộc phường Quy Nhơn Tây).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương rà soát, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân nếu có sai phạm.

Sau khi thanh tra công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) liên quan đến việc sang tên đổi chủ khu đất 2.500 m² do Nhà nước quản lý, Thanh tra tỉnh xác định có sai phạm và đã có văn bản kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc, tài liệu liên quan đến Công an tỉnh Gia Lai.