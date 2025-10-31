Chủ đề nóng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ mới

Ông Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La.
Sơn La có tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La

Ngày 31/10, Thường trực HĐND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 18/10/2025.

Ông Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La (bên phải ngoài cùng). Ảnh: Minh Thu

Phát biểu chúc mừng ông Vi Đức Thọ, ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La, mong muốn thời gian tới, đồng chí Vi Đức Thọ nhanh chóng nắm bắt công việc được phân công, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ tới.

Làm tốt cầu nối phối hợp công tác giữa HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của HĐND; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của cơ quan dân cử, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vi Đức Thọ bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm được giao đảm nhiệm chức vụ mới, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu và giới thiệu để Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, đoàn kết cùng tập thể phát huy trí tuệ, kinh nghiệm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

