Chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị khởi tố do uống rượu lái xe ô tô gây tai nạn chết người

Ngày 12/2, Lãnh đạo huyện Quảng Xương cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với ông L.T.B, Chủ tịch UBND xã Quảng Định, do liên quan vụ TNGT làm chết người.

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông L.T.B. do liên quan vụ TNGT làm chết người.

Hình ảnh ghi lại ông L.T.B, Chủ tịch UBND xã Quảng Định, do liên quan vụ TNGT làm chết người.

TVề nội dung vụ việc, vào khoảng 13 giờ 55 ngày 30/11/2024, tại Km 3+900 trên tuyến tỉnh lộ 511 qua địa phận xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, xe ô tô BKS 36A - 556.XX do ông L.T.B (SN 1976) ở xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương điều khiển hướng Bắc - Nam, va chạm với xe máy BKS: 37H3 - 85XX, do ông L.V.T (SN 1962) ở Phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa điều khiển, đi trước cùng chiều.

Vụ TNGT khiến ông T bị chấn thương sọ não, đưa đến Hà Nội cấp cứu, sau đó chuyển về nhà. Khoảng gần 1 tuần sau, ông T tử vong. Quan kiểm tra, ông L.T.B phát hiện có nồng độ cồn trong máu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Quảng Xương nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ, gửi thông báo tới UBND huyện để có hình thức xử lý cán bộ vi phạm theo đúng quy định.