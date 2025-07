Chủ tiệm tạp hóa ở TP.HCM "ngậm đắng" mất hơn 1 triệu đồng tiền bia

Một vụ việc lừa đảo bằng hình thức chuyển khoản ảo vừa xảy ra tại một tiệm tạp hóa trên địa bàn phường An Phú Đông (quận 12 cũ), khiến vợ chồng chủ tiệm mất trắng hơn 1 triệu đồng giá trị 3 thùng bia. Hiện, Công an phường An Phú Đông đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.