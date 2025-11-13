Chùa 1.500 tuổi tại thị trấn Phượng Hoàng bùng cháy dữ dội

Chùa Vĩnh Khánh bị cháy tại thị trấn Phượng Hoàng

Lực lượng chức năng ở thị trấn Phượng Hoàng cho biết vụ cháy bùng phát vào lúc 11 giờ 24 phút ngày 12/11 tại một công trình kiến trúc cổ phục dựng trên núi Phượng Hoàng, thuộc khu vực chùa Vĩnh Khánh. Video do người dân ghi lại cho thấy lửa bao trùm phần mái và tạo ra cột khói đen lớn. Đội cứu hỏa có mặt kịp thời và dập tắt đám cháy, qua đó bảo đảm an toàn cho du khách và khu rừng phía sau công trình.

Chính quyền thị trấn Phượng Hoàng xác nhận không có ai bị thương. Họ cho biết lực lượng cứu hỏa tiếp tục kiểm tra các điểm có nguy cơ cháy để tránh lửa bùng phát lại. Người phát ngôn của chính quyền thị trấn nói rằng việc điều tra nguyên nhân đang được điều tra và các cơ quan liên quan sẽ công bố thông tin khi có kết luận.



Hình ảnh tháp Văn Xương cháy rừng rực, thuộc chùa Vĩnh Khánh tại thị trấn Phượng Hoàng, được người dân ghi lại. Weibo.

Cục Văn hóa, Thể thao, Phát thanh Truyền hình và Du lịch thành phố Trương Gia Cảng cho biết lực lượng chuyên môn lập tức tới hiện trường ngay sau khi nhận thông tin. Đơn vị này đang thống kê thiệt hại đối với công trình bị cháy. Theo giải thích của một nhân viên, tháp Văn Xương được phục dựng theo kiến trúc cổ, xây mới vào năm 2008 là nơi chịu tác động trực tiếp của vụ cháy. Công trình này nằm trong quần thể gắn liền với chùa Vĩnh Khánh, vốn được xếp hạng di tích văn hóa cấp thành phố từ năm 2007.

Thông tin lan truyền trên mạng cho rằng tài khoản WeChat của chùa từng đăng bài về diễn tập phòng cháy chữa cháy vào ngày 1/11. Tuy vậy, các phóng viên không tìm thấy bài đăng đó. Một nhân viên của ngành văn hóa nói rằng họ không quản lý nội dung của tài khoản chùa và việc đánh giá có hay không diễn tập phòng cháy cần xác minh thêm với địa phương. Phóng viên cố gắng liên hệ khu thắng cảnh núi Phượng Hoàng nhưng chưa thể kết nối.





Quần thể ngôi chùa Vĩnh Khánh 1.500 tuổi. Sina.

Trong khi đó, đội cứu hỏa thành phố Trương Gia Cảng cho biết họ chỉ cung cấp thông tin dựa trên thông báo chính thức và các chi tiết khác đang được làm rõ. Nhân viên chính quyền thị trấn Phượng Hoàng cũng nhấn mạnh rằng nguyên nhân chính thức phải chờ kết luận điều tra.

Chùa Vĩnh Khánh bị cháy có lịch sử hơn 1.500 năm tuổi

Theo thông tin từ trang web thành phố Trương Gia Cảng, chùa Vĩnh Khánh có lịch sử hơn 1.500 năm. Ngôi chùa được xây dựng lần đầu trong thời Đông Ngô, niên hiệu Xích Ô. Đến năm Đại Thông thứ hai thuộc triều Lương, quan Thị ngự sử Lục Hiếu Bản hiến đất mở rộng chùa. Việc mở rộng khiến chùa được biết đến rộng rãi và trở thành một trong những cơ sở tôn giáo quan trọng của khu vực. Trong danh sách “480 ngôi chùa thời Nam triều”, chùa Vĩnh Khánh đứng ngang hàng với chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu và chùa Kim Sơn ở Trấn Giang.

Chùa tọa lạc ở sườn phía nam núi Phượng Hoàng, có cấu trúc gồm Điện Mahavira, Điện La Hán và các khu vực thờ tự khác. Điện La Hán lưu giữ 16 bức tượng La Hán do nghệ nhân Dương Huệ Chi thời Đường tạc. Ba cổ vật đặc biệt tại chùa gồm cây bách nghìn năm tuổi, một xác ướp được cho là của một vị Bồ Tát và một giếng đá tự nhiên. Điện Mahavira là nơi thờ ba tượng Phật Thích Ca Mâu Ni.



Tháp Văn Xương trơ khung sau khi đám cháy được khống chế. 163.

Tháp Văn Xương nằm gần khu vực từng là nơi cư trú và sáng tác của Thi Nại Am, người được cho là tác giả của “Phong Thần Diễn Nghĩa”. Di vật của ông ở đây được cho là có một phiến đá mài kiếm.

Chùa Vĩnh Khánh từng trải qua nhiều lần trùng tu dưới các triều Minh và Thanh, tổng cộng sáu lần. Đến năm 1958, chùa bị phá hủy và việc phục dựng chỉ bắt đầu vào năm 1993. Năm 2007, chính quyền thành phố đưa chùa vào danh sách di tích văn hóa được bảo vệ.



Ngôi chùa cổ kính là điểm thu hút du khách tại trấn Phượng Hoàng. Sina.

Sau quá trình trùng tu, chùa tiếp tục được bổ sung tượng Phật Di Lặc bằng vàng và nhiều hạng mục khác. Các công trình xung quanh như Bảo tàng Dân ca Hà Dương và Phố cổ Thiên Trang tạo nên không gian văn hóa thu hút du khách, góp phần nâng giá trị của khu thắng cảnh núi Phượng Hoàng.

Hiện lực lượng chức năng đang đánh giá mức độ hư hại của tháp Văn Xương. Kết quả kiểm tra và điều tra nguyên nhân sẽ quyết định hướng khắc phục cũng như phương án bảo tồn tiếp theo của chính quyền thành phố Trương Gia Cảng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng ảnh hưởng đến một phần cấu trúc mang giá trị văn hóa của khu di tích khiến dư luận quan tâm. Các cơ quan chức năng khẳng định họ sẽ thông tin đầy đủ khi hoàn tất công tác điều tra.

Theo: Sina, 163