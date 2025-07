Văn bản số 16/CV-HLTTP-2025, ngày 10/7/2025, do bà Lý Kim Chi – Chủ tịch Hội LTTP TP.HCM – ký gửi UBND TP.HCM và các Sở: Tài chính, Công thương và An toàn thực phẩm TP.HCM.

Theo Hội LTTP, địa chỉ đăng ký của nhiều doanh nghiệp thực phẩm đã thay đổi theo địa giới hành chính mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hội LTTP đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp hội viên, đến nay phần lớn doanh nghiệp vẫn chưa được cấp đổi Giấy phép kinh doanh cập nhật theo địa chỉ mới (GPKD), gây phát sinh nhiều vướng mắc trong hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa và các thủ tục pháp lý liên quan.

Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm Việt Nam đang đóng hàng xuất khẩu sang các nước EU. Ảnh: Đông Anh

Trong khi đó, theo quy định tại Thông tư số 29/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ Y tế hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm: Kể từ ngày 1/1/2026, tất cả bao bì thực phẩm lưu thông trên thị trường đều phải thể hiện đầy đủ các thông tin theo quy định.

Nhiều doanh nghiệp đang trong giai đoạn chuẩn bị in mới bao bì sản phẩm để đáp ứng yêu cầu Thông tư 29. Nhưng lại lúng túng trong việc lựa chọn ghi địa chỉ cũ hay mới, vì chưa được cấp đổi GPKD.

Một số doanh nghiệp còn phản ánh cụ thể: Nếu in nhãn theo địa chỉ cũ thì sau khi được cấp GPKD mới, sẽ phải hủy toàn bộ bao bì in sẵn, gây lãng phí và phát sinh chi phí đáng kể. Nhưng nếu muốn in nhãn theo địa chỉ mới, thì lại không có cơ sở pháp lý, nếu GPKD chưa được cấp đổi. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp đang chuẩn bị tung sản phẩm mới ra thị trường.

Sản xuất tương ớt tại một doanh nghiệp ở TP.HCM. Ảnh: Đông Anh

Việc không rõ được ghi địa chỉ nào, đã làm trì hoãn tiến độ ra mắt sản phẩm và mất cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn băn khoăn, nếu đã được cấp GPKD mới thì bao bì cũ có địa chỉ hành chính cũ còn được phép tiếp tục sử dụng hay không ?

Và, thời hạn chuyển đổi bắt buộc là bao lâu, kể từ khi có GPKD mới ? Vì hiện nay, nhiều đơn vị đã đầu tư in ấn khối lượng bao bì lớn để đáp ứng Thông tư số 29/2023/TT-BYT.

Không chỉ vậy, các doanh nghiệp còn gặp thêm rất nhiều bất cập liên quan đến việc cập nhật địa chỉ mới trên các chứng nhận trong nước và quốc tế liên quan như: Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch, USFDA (Hoa Kỳ), HALAL, ISO, FSSC, BRC...

Các tổ chức chứng nhận quốc tế yêu cầu bắt buộc phải có văn bản xác nhận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam để công nhận địa chỉ mới. Nếu không có, tổ chức chứng nhận nước ngoài sẽ xem, đây là thay đổi cơ sở khác, hoặc mới và yêu cầu doanh nghiệp phải làm lại toàn bộ thủ tục xin cấp chứng nhận lại từ đầu.

Việc chưa cập nhật địa chỉ theo địa giới hành chính mới, gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi in bao bì cho sản phẩm. Ảnh: Đông Anh

Điều này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch xuất khẩu trong các quý cuối năm, mà còn tiềm ẩn nguy cơ đình trệ sản xuất, chậm tiến độ giao hàng, không đáp ứng yêu cầu về giấy chứng nhận tại các thị trường xuất khẩu, tác động trực tiếp đến kim ngạch và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Từ thực tế trên, Hội LTTP TP.HCM đã khẩn thiết đề nghị UBND TP.HCM và các sở ngành xem xét, hỗ trợ sớm ban hành văn bản hướng dẫn ghi nhãn trong giai đoạn chuyển tiếp; cho phép doanh nghiệp in ấn và sử dụng địa chỉ mới trên bao bì sản phẩm kể từ sau ngày 15/7/2025 (trong trường hợp không thay đổi địa điểm sản xuất thực tế; kể cả khi Giấy phép kinh doanh chưa được điều chỉnh theo địa chỉ mới).

Việc này nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo tiến độ thực hiện Thông tư số 29/2023/TT-BYT của Bộ Y tế.

Hội LTTP TP.HCM khẩn thiết đề nghị UBND và các sở, ngành liên quan ở TP.HCM sớm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật địa chỉ mới. Ảnh: Đông Anh

Mặt khác, cho phép doanh nghiệp tiếp tục sử dụng bao bì in theo địa chỉ cũ trong một khoảng thời gian hợp lý, sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh mới, để tránh lãng phí bao bì đã in. Đồng thời, đề nghị hướng dẫn cụ thể về thời hạn bắt buộc chuyển đổi bao bì ghi theo địa chỉ mới.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, đề nghị không xử phạt hành chính đối với các trường hợp doanh nghiệp chưa kịp điều chỉnh thông tin địa chỉ.

Sở Tài chính TP.HCM nên nghiên cứu cơ chế xử lý nhanh, trực tuyến đối với các hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ hành chính trên Giấy phép kinh doanh (không thay đổi nội dung khác), nhằm giảm áp lực cho doanh nghiệp và cơ quan tiếp nhận trong giai đoạn số lượng hồ sơ tăng cao...

Đề nghị công bố công khai quy trình, thời gian giải quyết và kết quả đầu ra, giúp doanh nghiệp chủ động thực hiện, tiết kiệm thời gian và chi phí. Tham mưu cho UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo UBND các phường, xã - nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc cơ sở sản xuất; hỗ trợ cấp văn bản xác nhận việc thay đổi địa danh hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội, trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung hồ sơ với các tổ chức chứng nhận quốc tế.

Hàng chuẩn bị xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, tại Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương (KCN Hiệp Phước, TP.HCM). Ảnh: Đông Anh

Việc xác nhận này nhằm làm rõ rằng, địa chỉ mới chỉ là kết quả của việc điều chỉnh địa giới hành chính, không phải thay đổi địa điểm hoạt động thực tế, từ đó giúp doanh nghiệp không phải làm lại toàn bộ thủ tục cấp chứng nhận từ đầu theo yêu cầu của phía nước ngoài.

Bà Lý Kim Chi – Chủ tịch Hội LTTP TP.HCM – nói: "Hội LTTP và các doanh nghiệp hội viên hoàn toàn đồng tình, ủng hộ chủ trương đúng đắn và có ý nghĩa lịch sử của Đảng và Nhà nước trong việc sắp xếp lại tổ chức hành chính; nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Nhưng chúng tôi cũng mong nhận được sự quan tâm của chính quyền và hỗ trợ từ các sở, ngành liên quan, để cộng đồng doanh nghiệp ngành thực phẩm thuận lợi ổn định hoạt động - đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị hàng hóa cuối năm và phục vụ xuất khẩu"