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Nhà nông
Thứ bảy, ngày 13/06/2026 13:41 GMT+7

Chưa vào chính vụ, vườn chôm chôm, măng cụt ở thành phố Đồng Nai đã tấp nập khách từ TPHCM tìm đến

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Nguyên Vỹ Thứ bảy, ngày 13/06/2026 13:41 GMT+7
Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, nhiều loại trái cây đặc sản của thành phố Đồng Nai như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt sẽ bước vào thu hoạch rộ. Năm nay thời tiết thuận lợi, tỷ lệ đậu trái cao, nhiều nhà vườn kỳ vọng một mùa bội thu.
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Tuy nhiên, điều được người trồng quan tâm không chỉ là sản lượng mà còn là chất lượng sản phẩm khi nhu cầu tiêu dùng trái cây sạch ngày càng tăng.

Hiện thành phố Đồng Nai có hơn 94.200ha cây ăn trái tập trung tại các vùng sản xuất lớn như Long Khánh, Bình Lộc, Hàng Gòn, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú và Vĩnh Cửu. Trong đó, sầu riêng, chôm chôm, bưởi, xoài, chuối là những loại cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu đáng kể cho nông dân.

Trái cây ngon thành phố trẻ Đồng Nai lên ngôi trong mùa thu hoạch

Những ngày này, nhiều nhà vườn tại phường Bảo Vinh (thuộc TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai trước đây) đang bước vào vụ thu hoạch chôm chôm đầu mùa. Nhờ thời tiết thuận lợi cùng việc áp dụng kỹ thuật chăm sóc mới, năng suất tại nhiều vườn tăng từ 1,5-2 lần so với năm trước.

Các nhà vườn ở Đồng Nai cho biết, vụ chôm chôm năm 2026 đang được mùa, năng suất cao. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tại khu phố Bàu Cối, phường Bảo Vinh, gia đình ông Hoàng A Pẩu có gần 2ha chôm chôm trồng xen măng cụt và mít. Ông cho biết, việc tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do Hội Nông dân tổ chức giúp gia đình chủ động xử lý cho cây ra hoa, chín sớm, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất.

“Được ngành chức năng và Hội Nông dân hướng dẫn kỹ thuật nên tôi biết cách chăm sóc cây tốt hơn. Những năm gần đây vườn chôm chôm đều cho trái sớm, năng suất ổn định hơn trước”, ông Pẩu chia sẻ.

Không chỉ chú trọng kỹ thuật, nhiều hộ dân còn chuyển sang sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc sinh học nhằm tạo ra trái cây sạch phục vụ thị trường.

Ông Hoàng Thái Phương, nhà vườn tại phường Bảo Vinh (thuộc TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai trước đây) cho biết, năm nay chôm chôm vừa được mùa vừa được giá. Hiện chôm chôm nhãn được thu mua từ 30.000-32.000 đồng/kg, chôm chôm Thái từ 28.000-30.000 đồng/kg.

“Bà con bây giờ ưu tiên sản xuất theo hướng hữu cơ sinh học. Mình làm ra sản phẩm sạch thì trước hết bảo vệ sức khỏe của chính mình, sau đó là cho người tiêu dùng”, ông Phương nói.

Giá chôm chôm đang ở mức 28.000-32.000 đồng/kg. tùy loại. Ảnh: Nguyên Vỹ

Không riêng chôm chôm, nhiều nông dân ở Bảo Vinh còn kiên trì theo đuổi mô hình măng cụt hữu cơ. Anh Vương Thành Nam là một trong những người tiên phong với khu vườn rộng 6 sào.

Theo anh Nam, quá trình chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang hữu cơ kéo dài gần 7 năm và không ít lần gặp khó khăn do sâu bệnh gia tăng. Tuy nhiên sau khoảng 2 năm kiên trì, đất đai dần phục hồi, cây khỏe hơn, chi phí đầu vào giảm đáng kể.

Hiện tỷ lệ trái đạt chuẩn tại vườn của anh Nam đạt hơn 95%. Măng cụt được đưa vào nhiều cửa hàng trái cây sạch và hệ thống phân phối tại TP.HCM, Hà Nội với giá cao hơn từ 10.000-20.000 đồng/kg so với sản xuất thông thường.

Măng cụt hữu cơ của anh Nam có giá bán cao hơn măng cụt thông thường. Ảnh: Nguyên Vỹ

Gắn trái cây ngon với du lịch sinh thái-thành phố Đồng Nai

Cùng với việc nâng chất lượng sản phẩm, nhiều nhà vườn ở Bảo Vinh và Bình Lộc đang khai thác lợi thế vườn cây ăn trái để phát triển du lịch sinh thái.

Đầu tháng 6, khi chôm chôm, măng cụt bắt đầu chín, hàng ngàn lượt du khách từ TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ đã tìm đến các nhà vườn để tham quan, trải nghiệm và thưởng thức trái cây tại chỗ.

Tại khu du lịch sinh thái vườn Hai Phương ở phường Bảo Vinh, lượng khách liên tục tăng. Anh Hoàng Thanh Phước, chủ điểm du lịch cho biết, đơn vị đã liên kết với nhiều nhà vườn để bổ sung các loại trái cây sạch như chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, bòn bon phục vụ du khách.

Du khách tham quan khu du lịch sinh thái vườn Hai Phương, phường Bảo Vinh. Ảnh: NVCC

“Mỗi ngày khu du lịch đón từ 200-300 lượt khách, cuối tuần có thể đạt 500-700 lượt. Khách thích nhất là được tự tay hái trái cây và thưởng thức ngay tại vườn”, anh Phước cho biết.

Tại phường Bình Lộc, nhiều hộ dân cũng liên kết với nhau để mở rộng các tuyến tham quan. Bà Lê Thị Bạch Tuyết, khu phố Cây Da cho biết, gia đình liên kết với các nhà vườn khác để có thêm nguồn trái cây sạch phục vụ du khách.

“Thu nhập từ làm du lịch vườn hiện cao hơn nhiều năm trước. Khách đến vừa tham quan vừa thưởng thức trái cây nên đầu ra cũng thuận lợi hơn”, bà Tuyết nói.

Theo ông Hoàng Đức Liêm - Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Lộc, Hội đã xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân và Ngân hàng Chính sách xã hội để người dân đầu tư phát triển du lịch sinh thái vườn. Đến nay địa phương đã có hơn 40 hộ tham gia liên kết làm du lịch.

Nông dân thu hoạch chôm chôm ở phường Bình Lộc. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tại phường Đồng Xoài (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước trước đây), gia đình ông Lê Vinh Thảo với hơn 2,5ha điều trồng xen chôm chôm, măng cụt và bòn bon cũng kiên trì theo đuổi hướng sản xuất trái cây sạch.

“Trước tiên phải bảo đảm sức khỏe cho mình rồi mới đưa sản phẩm ra thị trường. Vườn tôi hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật, cây lớn gần như không sử dụng”, ông Thảo cho hay.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Đồng Xoài cho biết, Hội đang đẩy mạnh vận động nông dân sản xuất theo hướng sạch, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và xây dựng tem nhận diện cho nông sản địa phương.

Điều mà Hội Nông dân phường hướng đến là nền nông nghiệp sạch, chất lượng. “Chúng tôi vận động bà con tạo ra những sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, xây dựng tem mã đặc trưng để giúp nông dân tiêu thụ nông sản thuận lợi hơn”, bà Lan cho biết.

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