Chuẩn bị du học: Đừng để việc chuyển tiền học phí trở thành áp lực cuối cùng

Khi hành trình du học không chỉ gói gọn trong một lần đóng học phí

“Con cứ tập trung học nhé, tiền bạc bố mẹ lo!”

Đây là câu nói của nhiều phụ huynh với con trước ngày lên đường du học, đồng thời mở ra một hành trình đồng hành mới. Sau mỗi kỳ học là học phí, tiền thuê nhà, sinh hoạt phí hay những khoản phát sinh cần được chuyển sang nước ngoài đúng thời điểm.

Những giao dịch lặp lại ấy không chỉ phản ánh kế hoạch tài chính của gia đình, mà còn là cách cha mẹ tiếp tục sát cánh cùng con dù cách nhau nửa vòng trái đất. Mỗi lần chuyển tiền đều cần được thực hiện đúng thời điểm, đúng quy định để không ảnh hưởng đến việc học tập hay sinh hoạt của du học sinh.

Hành trình du học của con cái cũng là một kế hoạch tài chính dài lâu của cha mẹ. Ảnh: ABBank.

Việc chuẩn bị tài chính dài hạn cũng là yêu cầu được nhiều quốc gia tiếp nhận du học sinh đặt ra.

Chẳng hạn, theo Study Australia (nền tảng thông tin chính thức của Chính phủ Australia dành cho du học sinh quốc tế), người xin visa cần chứng minh đủ khả năng chi trả học phí, chi phí đi lại và chi phí sinh hoạt; riêng mức chi phí sinh hoạt tối thiểu hiện được hướng dẫn ở mức 29.710 AUD/năm.

Điều này cho thấy, kế hoạch tài chính cho du học không dừng ở khoản học phí ban đầu mà cần được chuẩn bị cho toàn bộ quá trình học tập.

Bởi vậy, cùng với việc lựa chọn trường học hay hoàn tất hồ sơ, hầu hết gia đình đặc biệt quan tâm đến các giải pháp tài chính nhằm đảm bảo quá trình học tập ở nước ngoài của con em thuận lợi, không gián đoạn.

Bài toán không chỉ là chuyển tiền, mà còn là tối ưu chi phí

Chi phí chuyển tiền quốc tế của mỗi giao dịch có thể không quá lớn. Tuy nhiên, với nhiều gia đình phải chuyển học phí theo từng học kỳ, gửi sinh hoạt phí hằng tháng hoặc hỗ trợ những khoản phát sinh trong suốt vài năm học, tổng chi phí cho các giao dịch quốc tế cũng trở thành khoản đáng cân nhắc.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng kỳ vọng việc chuyển tiền được thực hiện nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện, thay vì phải mất nhiều thời gian chuẩn bị hồ sơ hoặc thực hiện các thủ tục lặp đi lặp lại.

Ở giai đoạn trước ngày khởi hành, một số gia đình còn có nhu cầu chuẩn bị sẵn ngoại tệ để chủ động hơn trong việc chi trả những khoản chi ban đầu khi du học sinh vừa đặt chân tới nước ngoài.

Tuy nhiên, so với nhu cầu chuyển tiền kéo dài trong nhiều năm học, đây thường chỉ là bước chuẩn bị ban đầu trong cả hành trình tài chính.

ABBank miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế cho các mục đích học tập, khám chữa bệnh, trợ cấp thân nhân,...Ảnh: ABBank.

Đồng hành cùng hành trình học tập quốc tế

Khi nhu cầu chuyển tiền quốc tế trở thành tất yếu với nhóm gia đình có con em học tập ở nước ngoài, các ngân hàng dần mở rộng dịch vụ theo hướng đồng hành xuyên suốt hành trình của khách hàng.

Nhiều ngân hàng hướng đến xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn diện, đáp ứng nhu cầu của khách hàng từ giai đoạn chuẩn bị trước chuyến đi cho đến suốt quá trình học tập ở nước ngoài.

Nắm bắt xu hướng này, ABBank vẫn đang tiếp tục triển khai chương trình miễn 100% phí đối với tất cả các giao dịch chuyển tiền quốc tế cho các mục đích học tập, trợ cấp thân nhân. Ưu đãi giúp khách hàng giảm bớt chi phí phát sinh khi thanh toán học phí hoặc chuyển sinh hoạt phí cho người thân đang học tập ở nước ngoài.

Với những gia đình thực hiện giao dịch nhiều lần trong suốt thời gian du học, việc tiết kiệm khoản phí chuyển tiền ở mỗi lần giao dịch cũng góp phần tối ưu kế hoạch tài chính dài hạn.

Bên cạnh ưu đãi chuyển tiền quốc tế, ABBank cũng hỗ trợ khách hàng chủ động chuẩn bị ngoại tệ trước chuyến đi thông qua tính năng mua USD trực tuyến trên ứng dụng ABBank.

Hồ sơ được xử lý trong thời gian tối đa hai giờ, khách hàng có thể đăng ký mua USD trên app trước ngày khởi hành tới 15 ngày và chủ động lựa chọn thời điểm nhận ngoại tệ tại ngân hàng.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều gia đình Việt lựa chọn đầu tư cho giáo dục quốc tế, nhu cầu về những giải pháp tài chính đồng hành lâu dài và toàn diện cũng sẽ tiếp tục gia tăng.

Không chỉ dừng ở việc đáp ứng nhu cầu chuyển tiền, các dịch vụ giúp tối ưu chi phí, đơn giản hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng được kỳ vọng sẽ trở thành một phần quan trọng trong hành trình đầu tư cho tương lai của nhiều gia đình.

* Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại Website ABBank hoặc liên hệ hotline 1800 1159 để được tư vấn và hỗ trợ.