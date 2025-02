Chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp huyện theo quy định hiện hành

Bạn đọc Hoàng Long (Hà Nội) hỏi:

Theo quy định của pháp luật, quy định chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp quận, huyện cụ thể ra sao? Cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ gì?

Trả lời:

Theo luật gia Trần Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP Hà Nội), Công an cấp quận, huyện là một cấp trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam, trực thuộc Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Điều 18 Luật Công an Nhân dân 2018, Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Công an xã, phường, thị trấn và các đơn vị còn lại trong Công an nhân dân.

Theo đó, Công an cấp huyện là một trong bốn cấp trong Hệ thống tổ chức của Công an nhân dân.

Công an huyện có chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Công an cấp trên về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trực tiếp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Quản lý hành chính về trật tự xã hội (quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, v.v.); Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Công an nhân dân. Ảnh minh họa

Tổ chức bộ máy cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện được quy định tại Điều 18 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 ngày 26/11/2015, gồm: Đội Điều tra tổng hợp; Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (gọi tắt là Đội Cảnh sát hình sự); Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ; Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy.

Căn cứ tình hình tội phạm và yêu cầu thực tiễn, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập từ một đến bốn đội trong Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện quy định tại Khoản này; quyết định giải thể, sáp nhập, thu gọn đầu mối các đội trong Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện.

Đồng thời, Điều 21 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện, gồm: Tổ chức công tác trực ban hình sự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phân loại và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc chuyển ngay đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Tiến hành Điều tra vụ án hình sự về các tội phạm quy định tại các chương từ Chương XIV đến Chương XXIV của Bộ luật hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ các tội phạm thuộc thẩm quyền Điều tra của Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan An ninh Điều tra của Công an nhân dân.

Kiến nghị với cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tội phạm.

Kiểm tra, hướng dẫn Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm.

Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác Điều tra, xử lý tội phạm của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.