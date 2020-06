Chung cư Bình Minh Garden hút khách nước ngoài

Vị trí thuận tiện, pháp lý rõ ràng và cộng đồng văn minh



Vị trí thuận tiện, pháp lý đầy đủ và cộng đồng văn minh là những yếu tố đầu tiên khiến nhiều người nước ngoài yêu thích dự án Chung cư Bình Minh Garden.

Ông Vương Văn Tường, đại diện đơn vị Chủ đầu tư Cen Invest cho biết, "Dự án Chung cư Bình Minh Garden đã đủ điều kiện bán hàng; có văn bản cho phép bán nhà hình thành trong tương lai và bán nhà cho người người nước ngoài cấp bởi Sở xây dựng Hà Nội". Bên cạnh đó, sắp tới Cen Invest cũng sẽ hợp tác với Đơn vị quản lý nước ngoài để quản lý vận hành dự án Chung cư cao cấp Bình Minh Garden, Ông Tường chia sẻ.

Chung cư Bình Minh Garden sở hữu vị trí đắc địa, trung tâm mới quận Long Biên

Như vậy, từ định hướng phát triển ban đầu, Chung cư Bình Minh Garden đã được chủ đầu tư xây dựng với các tiêu chí nghiêm ngặt để đáp ứng cả những yêu cầu khắt khe của khách hàng là người ngoại quốc.

Anh Park Bo Gum, 37 tuổi, người Hàn Quốc, hiện đang làm việc tại TP.Bắc Ninh chia sẻ, tôi sinh sống và làm việc tại Việt Nam được 5 năm và ở cũng khá nhiều thành phố. Tuy nhiên, dù ở bất kì đâu, tiêu chí về nơi ở đầu tiên của tôi phải là pháp lý và yếu tố an ninh, an toàn. Do đó, một dự án cao cấp pháp lý đầy đủ, nằm trong quần thể đô thị rộng hơn 4,2ha bao gồm nhiều phân khu và được quản lý bởi đơn vị quản lý nước ngoài như Chung cư Bình Minh Garden khiến tôi rất quan tâm.

Cũng giống như anh Park Bo Gum, ông Wong Ka Yao, người Hồng Kong cũng đánh giá cao dự án Chung cư Bình Minh Garden. Ông Wong Ka Yao còn giới thiệu bạn bè về Chung cư Bình Minh Garden sống cùng ông. Ông Wong Ka Yao cho biết, "Chung cư Bình Minh Garden có pháp lý rõ ràng. Đặc biệt, điểm tôi thích nhất tại dự án là vị trí và cộng đồng văn minh. Với vị trí tại quận Long Biên, tôi có thể vừa dễ dàng di chuyển tới khu vực làm việc tại tỉnh Thái Nguyên vừa tiện tới khu phố Cổ chỉ trong khoảng 10-15 phút."

Tìm hiểu về dự án, tôi thấy có rất nhiều chuyên gia nước ngoài cũng sinh sống và làm việc tại Việt Nam như tôi có mong muốn về đây sinh sống. Như vậy sống tại Bình Minh Garden, tôi hoàn toàn được sống trong một cộng đồng văn minh như mình mong muốn, ông Wong chia sẻ thêm.

Đầu tư hướng đến khách thuê người nước ngoài

Nhanh nhạy về thị trường, kinh nghiệm về đánh giá sản phẩm, Chung cư Bình Minh Garden cũng đang thu hút nhiều nhà đầu tư có định hướng kinh doanh cho người nước ngoài thuê lại.

Khảo sát mục đích của khách hàng có mong muốn đầu tư từ 2-10 căn tại Chung cư Bình Minh Garden cho thấy, đa phần các nhà đầu tư có kế hoạch cho thuê trong tương lai. Bởi theo phân tích của những nhà đầu tư này, Chung cư Bình Minh Garden có lợi thế đầu tiên về vị trí. Dự án gần trung tâm Thủ đô và kết nối thuận tiện tới ít nhất hơn 20 khu công nghiệp tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên,…

Môi trường sống hiện đại thu hút ngày càng nhiều khách nước ngoài, nhà đầu tư

Đánh giá về sản phẩm, Chung cư Bình Minh Garden sở hữu môi trường sống hiện đại, văn minh với cộng đồng cư dân ưu tú. Đó là những người việt trí thức cùng đông đảo các chuyên gia người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Ngoài ra, dự án có những ưu điểm vượt trội với tiện ích cao cấp, đồng bộ như bể bơi vô cực, vườn thượng uyển, công viên, khu vui chơi,… hay nội thất bàn giao cao cấp khiến khách thuê là người nước ngoài rất thích.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhiều ngành nghề trong nước và quốc tế đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm 2020, Việt Nam vẫn thu hút được 1.212 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 7,44 tỷ USD, tăng 15,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, 96 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam bao gồm các quốc gia như Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với 325 dự án, Trung Quốc đứng vị trí thứ hai với 176 dự án, Nhật Bản đứng thứ ba với 133 dự án,…

Điều đó cũng chứng tỏ Việt Nam đang và sẽ là nơi sinh sống và làm việc của nhiều chuyên gia nước nước ngoài và đây sẽ là đối tượng tiềm năng cho ngành bất động sản cho thuê.