Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025: Nỗ lực đổi mới, tăng tính hấp dẫn

Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lại Bá Hà chủ trì cuộc họp. Cùng dự còn có Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Đào Quốc Thắng; Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương cùng đại diện các nhà tài trợ vàng và các nhà đồng tài trợ giải.

Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lại Bá Hà phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh Quang Thái.

Nhiều nét mới trong công tác tổ chức

Giải chạy Báo Hànộimới là giải chạy giàu truyền thống bậc nhất của Thủ đô với lần tổ chức đầu tiên vào năm 1974 và trở thành cái tên quen thuộc đối với nhiều thế hệ người dân Hà Nội. Đây cũng là một trong các hoạt động thể thao trọng điểm của thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; 26 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Thành phố Vì hòa bình.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh Quang Thái.

Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lại Bá Hà cho biết, là giải đấu thường niên, nên mọi công tác tổ chức được chuẩn bị rất kỹ càng. Lễ phát động Giải đã được tổ chức vào ngày 23-3 tại vườn hoa Đền Bà kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm, kết hợp với Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với sự tham gia của hơn 4.000 học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên, người cao tuổi, cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố. Việc kết hợp hai sự kiện đã góp phần tạo nên khí thế rèn luyện thể dục, thể thao sôi nổi tại các phường, xã, thị trấn trên toàn thành phố.

Á hậu 1 Nguyễn Linh Chi – Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025 phát biểu tại họp báo. Ảnh: Quang Thái.

Tính đến nay hầu hết các trường THCS, THPT, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; xã phường, cơ sở sản xuất và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn 126 xã phường đã tổ chức thi chạy phổ thông cấp cơ sở. Số lượng người tham gia chạy kiểm tra vượt chỉ tiêu các quận, huyện, thị xã đề ra. Chất lượng thi đấu cũng được nâng lên rõ rệt. Các đơn vị đã tuyển chọn lực lượng vận động viên, thành lập đội tuyển tập huấn và đăng ký tham gia dự thi chung kết Giải chạy cấp thành phố.

Ông Đặng Minh Tuấn, đại diện Công ty Toyota Việt Nam (nhà tài trợ Kim Cương) phát biểu tại họp báo. Ảnh: Quang Thái.

Cuộc thi Chung kết sẽ khai mạc vào 7h Chủ nhật, ngày 28-9, tại đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm, với sự tham dự của hơn 3.000 vận động viên, cán bộ thuộc các khối xã phường, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề của Hà Nội và các tỉnh, thành phố; trong đó có 250 người nước ngoài là cán bộ, nhân viên của 20 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội.

Phó Tổng biên tập Báo Hànộimới Lại Bá Hà trả lời câu hỏi tại họp báo. Ảnh: Quang Thái.

Nét mới của mùa giải năm nay là bên cạnh các nội dung thi đấu phong trào và nâng cao dành cho các vận động viên chuyên nghiệp, sẽ có thêm nội dung thi đấu dành cho các nhà tài trợ với cự li 1.750m (nam) và 1.750m (nữ). Đây là một nỗ lực của Ban Tổ chức nhằm tăng tính hấp dẫn cho giải.

Ngoài ra, Ban tổ chức vẫn có phần mềm hỗ trợ các vận động viên lưu giữ những hình ảnh khi thi đấu trên đường đua, thông qua số đeo qua phần mềm AI được tra cứu trên trang fanpage của Báo Hànộimới. Đây cũng là một bước mới để nâng cao, làm mới công tác tổ chức giải.

Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao (Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội) Đào Quốc Thắng trả lời câu hỏi tại họp báo. Ảnh: Quang Thái.

Chuẩn bị tích cực, chu đáo

Theo Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Đào Quốc Thắng, tại cuộc thi chung kết năm nay, các vận động viên sẽ tranh tài 12 nội dung phong trào và nâng cao, tranh 12 bộ huy chương. Nội dung phong trào diễn ra các cự ly 1.750m, 3.500m, 5.250m dành cho nam, nữ. Nội dung nâng cao diễn ra cự ly 5.250m nữ và 8.750m nam. Ban Tổ chức sẽ trao giải cá nhân cho các vận động viên nam, nữ xếp hạng từ 1 đến 5; trao giải đồng đội cho các đội xếp hạng từ 1 đến 3 của từng khối. Tổng giá trị giải thưởng là gần 250.000.000 đồng. Ban tổ chức đã có văn bản phối hợp giữa các sở, ban, ngành như: Công an thành phố, Sở Y tế… lên kế hoạch chi tiết, bảo đảm an toàn tốt nhất cho vận động viên khi tham gia thi đấu.

Các nhà báo trong phần hỏi đáp tại buổi họp. Ảnh: Quang Thái.

Ông Đào Quốc Thắng cho biết thêm, là giải đấu truyền thống nên thu hút đông đảo vận động viên chuyên nghiệp tham gia. Năm 2025, có tổng số gần 200 vận động viên chuyên nghiệp đến từ 16 đơn vị tỉnh, thành, ngành, 10 trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước đăng ký tham dự. Đáng chú ý, nhiều gương mặt là vận động viên hàng đầu của làng điền kinh Việt Nam đã khá quen thuộc tham gia thi đấu, như: Trần Văn Đảng (Hà Nội), Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh), Trịnh Quốc Lượng (Quân đội)… Bên cạnh đó, còn có nhiều vận động viên trẻ tài năng như Nguyễn Thu Hà (Nam Định), Hán Thị Bích Thư, Dương Minh Hùng (Quân đội), Trần Minh Vân (Thái Nguyên), Bùi Thu Hà (Thanh Hóa)…Đây đều là những vận động viên đội tuyển quốc gia, đã từng giành Huy chương vàng các giải vô địch quốc gia và quốc tế.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng Á hậu 1 Nguyễn Linh Chi – Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025 và các nhà tài trợ. Ảnh: Quang Thái.

Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương cho biết, giải năm nay sẽ có khoảng 200 vận động viên đến từ 20 đơn vị là người nước ngoài, là cán bộ, nhân viên các đại sứ quán, tổ chức quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội tham gia thi đấu, cho thấy, thông điệp Vì hòa bình của giải ngày càng lan tỏa đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 đã hoàn tất. Hiện, các sở, ngành, địa phương đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức hiệu quả để cuộc thi Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025 diễn ra quy mô, trang trọng, bảo đảm tính chính xác, công bằng và thông điệp “Vì hòa bình”.