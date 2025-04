Chứng khoán Việt sau phiên giao dịch "lịch sử": Bốn tỷ phú USD "bay" hơn 753 triệu USD vì kế hoạch thuế quan của Tổng thống Trump

Phiên giảm điểm "lịch sử" của VN-Index Việt Nam

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/4, chỉ số VN-Index giảm 87,99 điểm về 1.229,84 điểm, trở thành viên giảm điểm mạnh nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong khi đó, HNX-Index giảm 17,18 điểm về 220,95 điểm.

Tại thời điểm kết phiên, sắc xanh lam phủ khắp bảng điện tử với 436 mã giảm kịch biên độ, 495 mã giảm giả và chỉ vỏn vẹn 71 mã tăng điểm. Các mã giảm kịch sàn hiện diện ở hầu hết nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản, nguyên vật liệu,...

Bức tranh thị trường "thảm khốc" tại thời điểm đóng cửa.

Phiên hôm nay cũng ghi nhận thanh khoản cao đột biến. Khối lượng giao dịch tại sàn HoSE đạt hơn 1,76 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị đạt gần 40.000 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cả ngày hôm qua. Trong khi đó, hồi lượng giao dịch tại sàn Hà Nội lên đến 144,9 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 2.272 tỷ đồng.

Tính tổng 3 sàn, nhóm nhà đầu tư ngoại thi nhau thoát hàng, đưa giá trị bán ròng lên 2.700 tỷ đồng. Trong đó, khối này xả mạnh tại các mã TPB 355 tỷ đồng, FPT 339,13 tỷ đồng, VNM 311,36 tỷ đồng, VCB 267 tỷ đồng...

Về mức độ ảnh hưởng, "ông lớn" VCB tác động tiêu cực nhất lên thị trường khi lấy đi gần 9 điểm của chỉ số chung. BID, VIC, CTG, VHM, TCB, FPT,... cũng đè nặng và lấy đi gần 39 điểm của chỉ số.

Loạt "ông lớn" trên sàn chứng khoán lao đao vì chính sách thuế của Tổng thống Mỹ

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes chiều ngày 3/4, cả bốn tỷ phú USD người Việt đồng loạt giảm tài sản ròng, với tổng mức sụt giảm lên đến 743 triệu USD.

Xét theo tỷ lệ phần trăm, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh là người có mức giảm mạnh nhất 8,08%, tương ứng 156 triệu USD so với ngày trước đó, còn 1,8 tỷ USD. Kết phiên giao dịch, cổ phiếu TCB giảm kịch biên độ về 25.950 đồng/cp với 58,9 triệu đơn vị được "sang tay". Tại thời điểm kết phiên, mã này trắng bên mua và dư bán 4,7 triệu đơn vị

Trong khi đó, xét theo giá trị, tỷ phú Phạm Nhật Vượng "bốc hơi" 288 triệu USD trong ngày hôm nay, tương ứng giảm 3,76%. Phiên hôm nay chứng kiến cả 3 cổ phiếu "họ Vingroup" đều giảm kịch biên độ. Tròn đó, VIC giảm về 56.200 đồng/cp; VHM về 49.300 đồng/cp và VRE về 18.750 đồng/cp.



Hai tỷ phú còn lại là bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO Vietjet Air và ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát – lần lượt giảm 155 triệu USD và 144 triệu USD (5,28%). Sau phiên hôm nay, tài sản của bà Thảo hiện còn 2,5 tỷ USD, trong khi ông Long sở hữu 2,2 tỷ USD.



Theo ông Nguyễn Đình Duy, CFA, giám đốc - chuyên gia phân tích cao cấp của VIS Rating, trong kịch bản Việt Nam bị tăng thuế như hiện nay, những ngành công nghiệp chính sẽ bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương nhất là đồ điện tử, thiết bị máy móc, dệt may, giày dép và đồ gỗ.

Nguyên nhân do các ngành này chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ, và nhiều doanh nghiệp có tỷ lệ doanh thu xuất khẩu phụ thuộc cao vào thị trường Mỹ.

Đơn cử, 13% tổng hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ là hàng dệt, may và 43% thị trường của nhóm này là Mỹ. Trong đó, một số doanh nghiệp dệt may niêm yết nổi bật xuất khẩu nhiều sang Mỹ là May Sông Hồng (MSH), Dệt May Thành Công (TCM).

Dữ liệu cho thấy, May Sông Hồng có 80% doanh thu xuất khẩu từ thị trường Mỹ, Dệt may TNG 46%, Tập đoàn Dệt May Việt Nam 35%, Dệt May Thành Công (TCM) 25%. Savimex (SAV), một nhà sản xuất đồ gỗ lớn, có 50% doanh thu từ xuất khẩu là sang thị trường Mỹ.

Nhóm thủy sản, dệt may diễn biến tiêu cực trong phiên hôm nay.

Hay như 2% trong tổng xuất khẩu sang Mỹ là thủy sản như cá tra, tôm, tôm sú, mực. Thị trường Mỹ của nhóm này chiếm 22% tổng giá trị xuất khẩu và chủ yếu được đóng góp từ các doanh nghiệp đầu ngành như: Vĩnh Hoàn (VHC), Minh Phú (MPC), Stapimex, Thực phẩm Sao Ta (FMC),...

Tuy nhiên, ông Huy vẫn kỳ vọng tác động sẽ phân hóa giữa các ngành và từng công ty.

Ngoài ra theo ông Duy, các công ty đa quốc gia sản xuất điện tử và thiết bị máy móc tại Việt Nam có khả năng phản ứng với thuế quan tốt hơn bằng cách chuyển một phần hoạt động sản xuất hoặc hàng hóa hoàn thiện sang các quốc gia khác.

"Nhưng các nhà sản xuất nội địa về dệt may, giày dép và đồ gỗ có thể có ít lựa chọn để chuyển hướng và tìm thị trường tiêu thụ thay thế", ông Duy bày tỏ trăn trở.

Chưa kể, những doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào doanh số xuất khẩu sẽ phải đối mặt với chi phí cao hơn, số lượng đơn hàng giảm sút và dòng tiền hoạt động kém hơn.

Theo ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng, Giám đốc SSI Research, những doanh nghiệp an toàn trong bối cảnh này là hoàn toàn liên quan thị trường trong nước như ngành điện.

Ngành điện có nhiều thông tin đang chờ đợi kỳ vọng như quy hoạch điện 8, việc xử lý đối với giá FIT của nhiều dự án điện năng lượng tái tạo. Giá điện gần đây đã có nghị định từ Chính phủ, câu chuyện của ngành liên quan chủ yếu trong nước, đây là ngành thú vị mang tính chất an toàn ở thời điểm này.

Đối với ngành Ngân hàng, tăng trưởng tín dụng chủ yếu liên quan đến thị trường nội địa là chính chứ không liên quan đến xuất khẩu. Room tín dụng 16% có thể cao hơn do đầu tư trong nước được đẩy mạnh, lợi nhuận tương đối tương đối tích cực cho ngành ngân hàng. Đôi khi sự khó khăn từ thị trường xuất khẩu lại làm cho mình quay trở lại với nội địa.

Ngược lại, các doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Đầu tiên là thủy sản, thuế quan lên cao ảnh hưởng đến doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam nhưng lựa chọn khác của nhà nhập khẩu Mỹ không có quá nhiều khi các quốc gia khác cũng bị đánh thuế. Nếu mức thuế 46% này không kéo dài thì câu chuyện ảnh hưởng mang tính chất ngắn hạn hơn.

Đối với ngành cao su, ông Hưng cho rằng cần phải theo dõi thêm. Thuế liên quan đến ô tô, từ phía Mỹ các nhà sản xuất ô tô cũng có phản ứng nhất định vì họ cho rằng họ cũng không hưởng lợi vì phải đi nhập phụ kiện về để sản xuất ô tô.

Phản ứng ban đầu có vẻ mọi người nghĩ là tiêu cực nhưng đối với chính sách từ chính quyền Mỹ có thể thay đổi sau khi nghĩ rằng cần phân biệt giữa link kiện và ô tô nguyên chiếc để có thể hỗ trợ ngành ô tô trong nước. Chính sách có thể sẽ nới hơn với link phụ kiện, do đó với cao su sẽ không ảnh hưởng lắm.

Hôm nay không phải là ngày bán đối với tôi. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư danh mục rủi ro hơi nhiều thì giảm bớt mức độ như chuyển sang ngành có liên quan đến sản xuất trong nước nhiều hơn, margin không để mức cao. Vị thế để về mức hợp lý để không bị ngã trước thiên đường