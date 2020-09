Người ta thường hỏi nhau về danh vọng, tham vọng, người ta ít hỏi nhau về hạnh phúc. Người ta hiếm khi hỏi nhau sống có vui không. Không chỉ đối với người khác, thậm chí người ta cũng quên luôn việc hỏi chính mình câu hỏi đó.

Trong sâu thẳm của mỗi con người, có lẽ ước mong được bình an và hạnh phúc là ước mong giản dị nhất, mà cũng là ước mong xa xỉ nhất.

Bình an... đôi khi chỉ là cảm giác.

Hạnh phúc... đôi khi là sự cảm nhận.

Tập tản văn "Chúng ta sống có vui không?" - một thể nghiệm mới của nhà thơ Nguyễn Phong Việt - có lẽ sẽ giúp độc giả tìm được câu trả lời cho những nỗ lực đi tìm hạnh phúc và biết tập an lòng với những điều hiện tại mình đang có. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ bắt đầu được chữa lành. Chúng ta sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc và gói lòng mình vào trong bình an sâu thẳm.

Ra mắt sách "Chúng ta sống có vui không?" của tác giả Nguyễn Phong Việt

Bằng lời văn gần gũi nhưng sâu lắng, Nguyễn Phong Việt - một nhà thơ, nhà văn từng trải qua tuổi trẻ nhiệt huyết và tươi đẹp, từ những ngày còn là một chàng trai trẻ băn khoăn với tình yêu và hoài bão, đến khi trở thành một người đàn ông trưởng thành vững vàng - sẽ dẫn dắt độc giả đi qua những cung bậc chênh vênh của cảm xúc, để sau đó neo đậu lòng mình vào một góc an yên, tĩnh lặng. Nơi đó không có toan tính, không có nỗi sợ hãi, không có cảm giác so sánh và mất an toàn.

"Chúng ta sống có vui không?" là hành trình ghi dấu của một tâm hồn trưởng thành, đã hiểu được nhiều sau những gập ghềnh phong sương của đời sống, để sau tất cả xếp quá khứ, hiện tại và tương lai vào đúng vị trí, để biết "yêu thương mình nhiều hơn một chút…".

Cái giá của sự trưởng thành là bạn phải biết mỉm cười, học cách mỉm cười trong phần lớn thời gian còn lại của cuộc đời. Khi bạn có thể mỉm cười, ngay cả khi bạn không vui, là bạn đã học được cách cân bằng cảm xúc và đến gần hơn với những niềm vui.

Và mong bạn, khi khép lại cuốn sách này, là khép lại những cơn đau, những giông bão, mất mát, hoài nghi của tuổi trẻ để sống tích cực, yêu một ai đó hạnh phúc, trải qua nhiều năm tháng bình lặng an yên đến cuối cuộc đời.