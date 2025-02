Chuỗi lễ hội đặc sắc nối dài những kỷ lục kiến tạo siêu điểm đến của Vinhomes

Đây chính là sự ghi nhận của thị trường và khách hàng cho nỗ lực của Vinhomes trong việc kiến tạo những khu đô thị đáng sống bậc nhất đồng thời là những siêu điểm đến trên bản đồ du lịch Việt.

Giải thưởng danh giá cho những đột phá phi thường

Diễn đàn BĐS mùa Xuân lần thứ V và Lễ Vinh danh thương hiệu BĐS dẫn đầu năm 2024 - 2025 do Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam (VIRES) phối hợp tổ chức vào ngày 19/2 tại Hà Nội.

Tại sự kiện, Vinhomes đã được vinh danh tại 3 hạng mục, gồm: Top 10 Nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam năm 2024 cho thương hiệu Vinhomes; Top 10 Dự án BĐS nhà ở thương mại chất lượng nhất năm 2024 cho Tổ hợp dự án Vinhomes Ocean Park 2, 3 và Dự án Vinhomes Grand Park; Top 10 Dự án BĐS nhà ở thương mại tiềm năng nhất năm 2025 cho Vinhomes Global Gate và Vinhomes Royal Island.

Bà Tạ Thị Thanh Huyền – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes, nhận giải thưởng Nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam.

Chuỗi giải thưởng danh giá tiếp tục ghi nhận những đóng góp đột phá của Vinhomes trên thị trường khi không chỉ tạo ra các khu đô thị đáng sống bậc nhất mà còn là những điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực. Công thức thành công của Vinhomes chính là đưa vào các không gian sống hệ sinh thái tiện ích vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng hiện đại, đẳng cấp, mang lại những trải nghiệm chưa từng có cho cư dân và du khách.

Điển hình như tại Ocean City - Đô thị ở tốt nhất thế giới phía Đông Hà Nội, bên cạnh hệ sinh thái dịch vụ Vingroup quy mô chưa từng có, Vinhomes đã phát triển đồng bộ những đại tiện ích như VinWonders, Grand World, Little Hong Kong, Làng Sake… quy tụ hàng trăm thương hiệu, nhãn hàng lớn. Đi cùng với đó là thiết kế cảnh quan, kiến trúc đa phong cách, mang dấu ấn của những thủ phủ du lịch hàng đầu thế giới.

Hay tại "đảo tỷ phú" Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), từ khi các phân khu chưa bàn giao, chủ đầu tư đã hoàn thiện, đưa vào khai thác Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên với bộ đôi K-Park, Royal Square, Vinpearl Horse Vũ Yên, Vinpearl Golf Hải Phòng... với quy mô, đẳng cấp quốc tế.

Vinhomes Royal Island thu hút hàng vạn du khách trong sự kiện chào đón năm mới 2025.

Đặc biệt, để tiếp thêm sinh khí cho những tiện ích vui chơi giải trí đó, Vinhomes tổ chức chuỗi sự kiện, lễ hội sôi động suốt 4 mùa trong năm. Nhờ đó, hàng loạt kỷ lục đón khách đã được thiết lập.

Mới đây nhất, concert "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" đã "kéo" hơn 130.000 lượt khách về Vinhomes Ocean Park 2, 3. Trước đó, tại Vinhomes Royal Island, Đại nhạc hội quốc tế Wonder Island đã thu hút 100.000 khán giả; tiếp sau đó là 120.000 lượt khách đến với chuỗi sự kiện "Chị đẹp Hải Phòng".

8WONDER Winter 2024 thu hút hơn 20.000 lượt khách đổ về Vinhomes Grand Park (TP HCM).

Tại miền Nam, Vinhomes Grand Park cũng trở thành điểm hẹn của hàng trăm ngàn du khách khi Công viên vui chơi giải trí trong khu đô thị lớn nhất Sài Gòn ra mắt vào tháng 12/2024 cùng với đó là chuỗi sự kiện Giáng sinh châu Âu, chương trình Amazing Grand Park. Đặc biệt, Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn còn xác lập vị thế là điểm đến du lịch hút khách hàng đầu của TP HCM khi thu hút hơn 20.000 lượt khách dịp 8WONDER Winter 2024.

Viết tiếp những kỷ lục kiến tạo điểm đến năm 2025

Tiếp tục hành trình thiết lập những kỷ lục mới cho các điểm đến "họ Vin", ngay đầu năm 2025, Vinhomes đã khởi động sớm mùa lễ hội với những trải nghiệm lần đầu tiên dành cho cư dân và du khách.

Tại miền Bắc, Lễ hội Ánh sáng phương Đông - Lễ hội Xuân lớn nhất Việt Nam, khuấy đảo Ocean City bằng 580 hoạt động kéo dài trong 58 ngày, từ trước Tết Nguyên đán cho đến hết ngày 16/3. Với sự kiện này, Ocean City - nơi diễn ra Cuộc thi thiết kế và trình diễn đèn lồng quốc tế lần đầu tiên được tổ chức trên thế giới, đã trở thành "đại sứ văn hóa" khi góp phần quảng bá nghệ thuật truyền thống Việt Nam ra thế giới và đưa các di sản thế giới về với Việt Nam.

Lễ hội Ánh sáng phương Đông đưa Ocean City trở thành "cầu nối văn hóa" Việt Nam với thế giới.

Khi chuỗi lễ hội Xuân còn chưa khép lại, Vinhomes đã kích hoạt cao điểm du lịch hè khi đăng cai chuỗi sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế mang thương hiệu 8WONDER.

Cụ thể, ngay trong tháng 3, Vinhomes Royal Island - Dự án BĐS nhà ở thương mại tiềm năng nhất năm 2025, sẽ là nơi diễn ra đại nhạc hội Road to 8WONDER - The Next Icon. Sự kiện sẽ quy tụ các nghệ sĩ đình đám Kpop cùng những ngôi sao trẻ nổi bật của làng nhạc Việt. Trong đó có B.I - nam rapper toàn cầu, producer tài năng từng là thủ lĩnh của nhóm nhạc iKON; dàn line-up "đỉnh lưu" trong nước: Quang Hùng MasterD, Rhyder - Quang Anh, Marzuz...

Road to 8WONDER - The Next Icon tiếp tục đưa Vinhomes Royal Island thăng hạng trên bản đồ điểm đến du lịch miền Bắc.

Chuỗi sự kiện âm nhạc thổi bùng sức sống cho các đại đô thị là minh chứng cho chiến lược "độc quyền" chăm sóc đời sống tinh thần cư dân của Vinhomes. Đó cũng chính là đòn bẩy gia tăng giá trị không ngừng cho các BĐS "họ Vin", đồng thời đưa thị trường BĐS Việt Nam phát triển lên một đẳng cấp mới - bền vững hơn và vì con người hơn.