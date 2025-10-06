Chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay người trẻ dưới 35 tuổi đã giải ngân khoảng 4.000 tỷ đồng

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn đã thông tin về tình hình tăng trưởng tín dụng 9 tháng năm nay.

Cụ thể, tính đến ngày 29/9, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã đạt 17,41 triệu tỷ đồng, tăng 13,4% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng của các ngành về cơ bản phù hợp với cơ cấu kinh tế.

Vốn tín dụng tiếp tục hướng vào sản xuất kinh doanh, trong đó khoảng 78% dư nợ tín dụng hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Một số lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Thủ tướng chiếm tỷ trọng rất lớn.



Ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chia sẻ tại họp báo. Ảnh: VGP

Đồng thời, các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục được triển khai và có kết quả tích cực, như chương trình cho vay khắc phục khó khăn đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản xuất khẩu với tổng giải ngân lũy kế khoảng 166.000 tỷ đồng.

Chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay người trẻ dưới 35 tuổi theo quyết định của Thủ tướng cũng đạt kết quả giải ngân khoảng 4.000 tỷ đồng, tăng 66,2% so với cuối năm 2024.

Gói tín dụng cho nhà ở xã hội đã giải ngân được 19.700 tỷ đồng

Tại diễn biến liên quan khác, trong hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có báo cáo về mục tiêu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội khẳng định, có thể hoàn thành trên 82.000 căn trong năm 2025.

Hiện, cả nước đang có 69 dự án nhà ở xã hội với khoảng 135.000 căn, Bộ Xây dựng bày tỏ mong muốn các địa phương cố gắng hoàn thành trên 18.000 căn trong năm nay để đạt chỉ tiêu 100.000 căn.

Đặc biệt, ông Minh cũng thông tin về gói tín dụng cho nhà ở xã hội tính đến hết tháng 8 năm nay, các ngân hàng đã giải ngân được 19.700 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến 7 tháng đầu năm 2025, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn. Trong đó 146 dự án hoàn thành, quy mô 103.717 căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 127.261 căn; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 402.581 căn, đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra đến năm 2030.

Cũng theo Bộ Xây dựng, các địa phương có khả năng hoàn thành trên 50% chỉ tiêu là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lào Cai, Phú Thọ, Ninh Bình, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau.

Các địa phương đạt dưới 50% gồm thành phố Cần Thơ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng, Vĩnh Long. Một số địa phương chưa có dự án được khởi công, đầu tư xây dựng gồm Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Tĩnh.

Ngoài ra, nhiều địa phương dự kiến hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2025 như Hải Phòng được giao chỉ tiêu 10.694 căn, khả năng hoàn thành trong năm 2025 10.785 căn, đạt 101%; Huế được giao 1.200 căn, khả năng hoàn thành là 1.443 căn, đạt 120%; Tuyên Quang được giao 146 căn, dự kiến hoàn thành 100%; Quảng Ninh chỉ tiêu được giao là 2.201 căn, dự kiến hoàn thành 2.288 căn, đạt 104%. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An chỉ tiêu được giao 1.420 căn, dự kiến trong năm 2025 hoàn thành 2.456 căn, đạt 173%.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu rõ cả nước đang có 69 dự án nhà ở xã hội với khoảng 135.000 căn. Ảnh: VGP

Tại cuộc họp, ông Trần Đức Thắng, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) - cho hay, đã có kế hoạch tái cơ cấu hệ thống khuyến nông và văn phòng đăng ký đất đai sẽ được thực hiện trong tháng 10.2025, theo đó sẽ chuyển giao chức năng và cán bộ trực tiếp về cấp xã.

Với chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, hiện Bộ NN-MT, Bộ Công an cùng các địa phương đã triển khai công việc này hơn 1 tháng và tiến độ đang rất tốt.

Dự kiến sẽ hoàn thành nhập liệu và kết nối dữ liệu cho khoảng 50 triệu thửa đất trước ngày 15/12/2025, phần còn lại sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Liên quan đến những vướng mắc trong việc thực thi Luật Đất đai 2024, Bộ NN-MT cho biết, cơ quan này đang trình Quốc hội thông qua Nghị quyết tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tế hiện nay.