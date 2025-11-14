Chuyển đổi số - động lực mới đưa sản phẩm OCOP Việt Nam vươn tầm quốc tế

Thành tựu ấn tượng nhưng còn khoảng cách về chuyển đổi số

Giai đoạn 2021-2025 đánh dấu bước tiến vượt bậc của Chương trình OCOP với 17.316 sản phẩm đạt 3 sao trở lên (tăng 12.838 sản phẩm so với 2020), 9.345 chủ thể tham gia, trong đó 3.075 hợp tác xã đã chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa. Đặc biệt, 126 sản phẩm OCOP 5 sao đã được lựa chọn làm quà tặng trong các hội nghị quan trọng và chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cùng Thứ trưởng Trần Thanh Nam tham quan các gian hàng OCOP. Ảnh: Thu Hà

Về xúc tiến thương mại, đã có hơn 674 trung tâm/điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (tăng 4,5 lần so với 2020), nhiều sản phẩm được phân phối ổn định trong hệ thống siêu thị Central Retail, Saigon Coop, Mega Market và các nền tảng thương mại điện tử như Voso, Lazada, Vnpost, TikTok.

Tại Quảng Ninh, mô hình chuyển đổi số đã được triển khai toàn diện với 100% sản phẩm OCOP được dán tem điện tử, có mã số, mã vạch.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ 40 tổ chức kinh tế ban đầu, đến nay tỉnh đã có 180 tổ chức và cơ sở sản xuất tham gia với 437 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. "Chúng tôi kiến nghị có giải pháp mạnh mẽ về chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý chất lượng, liên kết tiêu thụ, phát triển chuỗi giá trị từ sản xuất đến phân phối," ông Công nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, mặc dù 57,9% chủ thể OCOP đã tham gia vào các kênh phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử, nhưng việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, quản lý chất lượng và xây dựng thương hiệu vẫn còn manh mún, thiếu đồng bộ.

Sản phẩm OCOP ngày càng nâng cao, khẳng định chất lượng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Chia sẻ về những hạn chế cần khắc phục khi thực hiện chương trình OCOP, ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho hay: "Nhiều chủ thể OCOP còn yếu về năng lực quản trị và phát triển thị trường. Quy mô sản xuất còn nhỏ, dẫn đến khó khăn trong việc thích ứng với yêu cầu của thị trường, đặc biệt là khả năng liên kết với doanh nghiệp phân phối, tham gia vào các kênh phân phối hiện đại."

Chuyển đổi số - chiến lược đột phá giai đoạn 2026-2030

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng Bước cho biết: Bước vào giai đoạn mới, chuyển đổi số được xác định là giải pháp cốt lõi để khắc phục những tồn tại, tạo đột phá cho sản phẩm OCOP. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang nghiên cứu xây dựng Nghị định riêng về mô hình OCOP, thể hiện tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 57-NQ/TW về đổi mới sáng tạo trong khoa học - công nghệ.

Ở góc nhìn học thuật, GS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) cho rằng: Tính đổi mới sáng tạo cần được đặt trong định hướng chú trọng chất lượng và giá trị gia tăng sản phẩm. Chương trình OCOP thời gian tới nên hướng tới xây dựng các sản phẩm mang tính đẳng cấp theo hai hướng: OCOP Premium (gắn với thương hiệu quốc gia) và OCOP xuất khẩu (đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế).

Đặc biệt, vai trò của sở hữu trí tuệ trong chuyển đổi số được nhấn mạnh. Tính đến tháng 9/2025, cả nước có 146 chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, phần lớn là sản phẩm OCOP chủ lực. Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến 2030, Cục Sở hữu trí tuệ đã triển khai 26 nhiệm vụ cấp Trung ương và 122 nhiệm vụ cấp địa phương về đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm OCOP.

Chuyển đổi số trong phát triển sản phẩm OCOP là một trong những trọng tâm trong triển khai chương trình giai đoạn 2026 - 2030.

Mặc dù định hướng rõ ràng, nhưng chuyển đổi số trong OCOP vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã chỉ ra khoảng cách lớn nhất: nhiều sản phẩm dù đã được bảo hộ nhưng hiệu quả khai thác thương mại chưa tương xứng với tiềm năng do các chủ thể còn yếu về kỹ năng tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng đồng bộ, marketing chuyên nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hoài Linh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cho biết: "Nhiều hợp tác xã rất cần hỗ trợ về nguồn vốn và chính sách ưu đãi để đầu tư công nghệ số. Liên minh sẽ tổ chức Cuộc thi 'Hợp tác xã đổi mới sáng tạo', hỗ trợ 800 Euro cho các ý tưởng nổi bật về ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất."

Để khắc phục những hạn chế đó, nhiều địa phương đã đề nghị được hỗ trợ tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm gắn với phát triển thương hiệu có uy tín; xây dựng vùng nguyên liệu theo quy hoạch và đạt chuẩn; đẩy mạnh xúc tiến thương mại số; xây dựng cơ chế, chính sách tháo gỡ rào cản về quy hoạch, sử dụng đất và tiếp cận vốn tín dụng công nghệ.

Bài học từ vải thiều Lục Ngạn cho thấy sức mạnh của chuyển đổi số kết hợp bảo hộ sở hữu trí tuệ. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất của Lục Ngạn đạt 3.324 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu đạt 2.434 tỷ đồng (96,79 triệu USD), chiếm hơn 60% nhờ quản lý số hóa và bảo hộ tại 8 quốc gia.

Hay trường hợp chè Thái Nguyên, trước đây chỉ bán theo cân, nay nhờ được công nhận OCOP và số hóa quản lý, giá trị mỗi hecta tăng gấp nhiều lần. Sản phẩm thêu tay Hải Dương sau khi đạt chứng nhận OCOP và ứng dụng thương mại điện tử, giá trị tăng 2-3 lần, được thị trường trong nước và quốc tế biết đến nhiều hơn.

"Định hướng giai đoạn 2026-2030, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong chương trình OCOP, xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về sản phẩm OCOP, đảm bảo truy xuất nguồn gốc minh bạch, đồng thời đưa các sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử uy tín", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Thắng khẳng định.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cả hệ thống và lộ trình rõ ràng về chuyển đổi số, Chương trình OCOP giai đoạn 2026-2030 hứa hẹn tạo bước đột phá mới, đưa sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ nông thôn Việt Nam vươn tầm quốc tế, góp phần nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn.