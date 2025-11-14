Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số: Tuyên bố phát triển mới của “siêu đô thị” TP.HCM

“Đây là chủ đề không chỉ để thảo luận mà là chủ đề để hành động, để định vị, để triển khai thực thi”, ông Hà cho biết tại buổi họp báo hôm nay 14/11 tại TP.HCM về diễn đàn kinh tế trọng điểm này vào thời gian cuối tháng 11.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kiêm Trưởng Ban tổ chức diễn đàn nhấn mạnh: “Diễn đàn năm nay phải trở thành nơi “chuyển hóa tư duy phát triển” thành “năng lực triển khai thực tế” – tại cấp Chính phủ, cấp đô thị, cấp doanh nghiệp và cấp hệ sinh thái”.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà (bên trái) tại họp báo ngày 14/11 tại TP.HCM về Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2025 vào cuối tháng 11 này. Ảnh: Tường Thụy

Ông Hà khẳng định, thành phố không chỉ tiếp nhận xu thế phát triển của thế giới, mà phải chủ động hình thành chuẩn mực phát triển mới của Việt Nam, dựa trên nền kinh tế tri thức, trên khoa học – công nghệ tiên tiến và trên nguyên tắc phát triển bền vững, hài hòa với mục tiêu Net Zero và xu thế xanh hóa toàn cầu.

Ông cũng lưu ý rằng diễn đàn năm nay cần phản ánh được tầm nhìn ấy: Sẽ không phải chỉ “nói về chuyển đổi kép”, mà phải cho thấy khả năng “triển khai chuyển đổi kép” ở quy mô thực tế, trên những lĩnh vực Việt Nam có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh mới, từ sản xuất thông minh, logistics carbon thấp, dịch vụ đô thị số, cho đến đổi mới sáng tạo mở và thí điểm cơ chế mới.

Thành phố phải hướng tới việc chứng minh bằng dữ liệu, bằng công cụ phân tích, bằng kinh nghiệm quốc tế và bằng những chương trình thực thi cụ thể.

Quy mô, thành phần tham dự ấn tượng cho chuyển đổi xanh

Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, diễn đàn không chỉ đón tiếp lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và chính quyền địa phương trong cả nước, mà còn thu hút sự tham dự của lãnh đạo chính phủ và địa phương các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Sự kiện đồng thời quy tụ đông đảo chuyên gia, học giả và nhà hoạch định chính sách uy tín, những người đang trực tiếp dẫn dắt xu thế chuyển đổi xanh và chuyển đổi số toàn cầu, qua đó khẳng định vai trò của TP.HCM như một trung tâm đối thoại và kết nối quốc tế về phát triển bền vững và kinh tế thông minh của khu vực.

Về phía Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và TP.HCM, các địa phương sẽ trực tiếp tham dự các hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn.

Về phía quốc tế, Chính phủ và TP.HCM đã mời chính thức lãnh đạo chính phủ các nước, lãnh đạo bộ, ngành và địa phương quốc tế, cùng hơn 500 khách mời cấp cao đến từ trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức quốc tế, các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn đa quốc gia.

Tính đến ngày 13/11, TP.HCM đã nhận được phản hồi xác nhận tham dự từ 5 đoàn Bộ ngành, 9 đoàn địa phương các nước: Phần Lan (Tampere); Trung Quốc (Quảng Châu, Quảng Tây, Hồng Kông); Lào (Viêng Chăn); Nhật Bản (tỉnh Hyogo, tỉnh Shiga); Úc (Bang New South Wales, Bang Victoria); 8 tổ chức quốc tế là Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF); Cơ quan thường trú Liên Hợp Quốc (UN) tại Việt Nam; Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF); Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU); Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO); Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC); Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO).

Ngoài ra là 10 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR) trong mạng lưới toàn cầu của WEF từ Đức, Nam Phi, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Ấn Độ, Oman, Kazakhstan, Azerbaijan, Serbia, Malaysia.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 cuối tháng 11 tại TP.HCM sẽ tập trung vào chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số". Ảnh: N.T.

Cũng hôm nay, Ban Tổ chức diễn đàn cho biết tại họp báo rằng 67 đoàn các trung tâm khoa học – công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu từ các quốc gia phát triển trên toàn thế giới đã xác nhận tham dự.

Đó là Vecna ​​Robotics (Hoa Kỳ), Bain & Company (Hoa Kỳ), Siemens (Đức), Quantum Mads (Tây Ban Nha), Hitachi Asia (Nhật Bản), Sunwah Group (Trung Quốc), Foxconn Industrial Internet (Trung Quốc), Tập đoàn Beijing Organic and Beyond (Trung Quốc), Sembcorp (Singapore), Schneider Electric (Singapore), Amazon Global Selling (Singapore), Cơ quan Hạ tầng châu Á (Singapore), Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Viện Công nghệ Ý, Viện Công nghệ Ấn Độ Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Nghiên cứu SRI International (Nhật Bản), Đại học Bang Arizona (Hoa Kỳ), Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Đại học Dongseo (Hàn Quốc), Đại học Deakin (Úc), Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (Trung Quốc), Đại học Quốc gia Singapore, Trung tâm Xúc tiến thương mại Hàn Việt (Hàn Quốc), Trung tâm Thúc tiến Kinh doanh và Khoa học Gyeonggi (Hàn Quốc)…

Đặc biệt, ông Stephan Mergenthaler – Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cùng lãnh đạo các Ban, Trung tâm thuộc WEF sẽ tham dự trực tiếp và cùng đồng tổ chức các hoạt động như: Talkshow truyền cảm hứng, Phiên Toàn thể, Phiên Thảo luận song song về sản xuất thông minh, Phiên đối thoại chính sách cấp cao với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Sự tham gia và đồng hành sâu của WEF tại diễn đàn lần này chứng tỏ sự quan tâm, cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa WEF và Việt Nam nói chung, cũng như với TP.HCM.



Toàn cảnh chương trình diễn đàn kinh tế mùa thu năm 2025

Ngày 25/11: Truyền cảm hứng và kết nối doanh nghiệp toàn cầu. Mở đầu chuỗi hoạt động chính là Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ – “Intelligent Generation NOW”, do Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR), Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và UNESCO đồng tổ chức, với sự đồng hành của Đại học RMIT Việt Nam và Tập đoàn CMC.

Chương trình quy tụ các lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam cùng trao đổi về vai trò của thế hệ trẻ trong hành trình chuyển đổi kép – xanh và số. Trong đó, ông Stephan Mergenthaler – Giám đốc Điều hành của WEF sẽ trực tiếp chia sẻ, truyền cảm hứng cho giới trẻ, cộng đồng doanh nghiệp trẻ và khởi nghiệp về tầm nhìn toàn cầu trong thúc đẩy chuyển đổi xanh – số và phát triển kinh tế thông minh.

Buổi chiều cùng ngày diễn ra chương trình CEO500 – TEA CONNECT, với chủ đề “TP.HCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”. Đây là không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và thành phố với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tập trung vào các mô hình hợp tác công – tư, chiến lược đầu tư xanh, đổi mới công nghệ và quản trị đô thị hiện đại. Diễn đàn cũng là dịp để Thành phố giới thiệu chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn 2045, cùng các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư.

Đặc biệt, CEO500 – TEA CONNECT sẽ chứng kiến lễ công bố hàng loạt chương trình hợp tác chiến lược giữa các cơ quan quản lý, trung tâm đổi mới sáng tạo và tập đoàn hàng đầu trong nước và quốc tế, trải rộng trên nhiều lĩnh vực trọng yếu như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ không gian, logistics – cảng biển, tài chính quốc tế và thu hút nguồn vốn kiều hối cho khoa học – công nghệ.

Trung tâm sự kiện Thisky Hall là nơi dự kiến diễn ra Phiên Toàn thể của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP.HCM. Ảnh: Thaco



Ngày 26/11 – Diễn đàn chính: Từ tầm nhìn đến hành động

Buổi sáng, Phiên Toàn thể của diễn đàn sẽ chính thức khai mạc, với phát biểu chào mừng của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Lãnh đạo TP.HCM , và thông điệp trực tuyến từ ông Børge Brende - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Cũng trong phiên này, các đại biểu sẽ được nghe chia sẻ thông điệp từ lãnh đạo các tổ chức quốc tế và chính phủ một số quốc gia đối tác chiến lược của Việt Nam về các xu hướng phát triển kinh tế xanh – số, mô hình kinh tế thông minh, chuỗi cung ứng bền vững và quản trị đô thị trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong phiên đối thoại với Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende tại WEF Thiên Tân tháng 6/2025 - Ảnh: VGP

Tiếp đó, ba phiên thảo luận song song sẽ đi sâu phân tích những vấn đề cốt lõi trong tiến trình chuyển đổi kép của Việt Nam và khu vực hướng đến nền kinh tế thông minh.

Phiên 1 - Sản xuất thông minh và Chuỗi cung ứng toàn cầu (WEF đồng tổ chức) sẽ tập trung vào thúc đẩy sản xuất có trách nhiệm, giảm phát thải và định hướng phát triển các nhà máy sản xuất tiên tiến theo chuẩn toàn cầu của WEF tại Việt Nam.

Đây cũng là lời chào đầu cho chương trình hợp tác giữa WEF và TP.HCM về thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm, dự kiến sẽ được công bố chính thức ngay sau chương trình đối thoại chính sách vào buổi chiều cùng ngày.

Phiên 2 - Dịch vụ và Logistics thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép sẽ tập trung phân tích xu hướng phát triển logistics xanh và chuỗi cung ứng tuần hoàn trong bối cảnh toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ về năng lượng sạch và vận tải bền vững.

Phiên này sẽ thảo luận các giải pháp tích hợp công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản lý hạ tầng vận tải, cảng biển, kho bãi, nhằm tối ưu hóa luồng hàng, giảm chi phí logistics và phát thải carbon, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0.