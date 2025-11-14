Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Chuyển động Sài Gòn
Thứ sáu, ngày 14/11/2025 10:52 GMT+7

Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số: Tuyên bố phát triển mới của “siêu đô thị” TP.HCM

+ aA -
Tường Thụy Thứ sáu, ngày 14/11/2025 10:52 GMT+7
Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2025 được tổ chức tại TP.HCM với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” chính là tuyên bố phát triển mới của TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

“Đây là chủ đề không chỉ để thảo luận mà là chủ đề để hành động, để định vị, để triển khai thực thi”, ông Hà cho biết tại buổi họp báo hôm nay 14/11 tại TP.HCM về diễn đàn kinh tế trọng điểm này vào thời gian cuối tháng 11.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kiêm Trưởng Ban tổ chức diễn đàn nhấn mạnh: “Diễn đàn năm nay phải trở thành nơi “chuyển hóa tư duy phát triển” thành “năng lực triển khai thực tế” – tại cấp Chính phủ, cấp đô thị, cấp doanh nghiệp và cấp hệ sinh thái”.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà (bên trái) tại họp báo ngày 14/11 tại TP.HCM về Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2025 vào cuối tháng 11 này. Ảnh: Tường Thụy

Ông Hà khẳng định, thành phố không chỉ tiếp nhận xu thế phát triển của thế giới, mà phải chủ động hình thành chuẩn mực phát triển mới của Việt Nam, dựa trên nền kinh tế tri thức, trên khoa học – công nghệ tiên tiến và trên nguyên tắc phát triển bền vững, hài hòa với mục tiêu Net Zero và xu thế xanh hóa toàn cầu.

Ông cũng lưu ý rằng diễn đàn năm nay cần phản ánh được tầm nhìn ấy: Sẽ không phải chỉ “nói về chuyển đổi kép”, mà phải cho thấy khả năng “triển khai chuyển đổi kép” ở quy mô thực tế, trên những lĩnh vực Việt Nam có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh mới, từ sản xuất thông minh, logistics carbon thấp, dịch vụ đô thị số, cho đến đổi mới sáng tạo mở và thí điểm cơ chế mới.

Thành phố phải hướng tới việc chứng minh bằng dữ liệu, bằng công cụ phân tích, bằng kinh nghiệm quốc tế và bằng những chương trình thực thi cụ thể.

Quy mô, thành phần tham dự ấn tượng cho chuyển đổi xanh

Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, diễn đàn không chỉ đón tiếp lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và chính quyền địa phương trong cả nước, mà còn thu hút sự tham dự của lãnh đạo chính phủ và địa phương các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Sự kiện đồng thời quy tụ đông đảo chuyên gia, học giả và nhà hoạch định chính sách uy tín, những người đang trực tiếp dẫn dắt xu thế chuyển đổi xanh và chuyển đổi số toàn cầu, qua đó khẳng định vai trò của TP.HCM như một trung tâm đối thoại và kết nối quốc tế về phát triển bền vững và kinh tế thông minh của khu vực.

Về phía Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và TP.HCM, các địa phương sẽ trực tiếp tham dự các hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn.

Về phía quốc tế, Chính phủ và TP.HCM đã mời chính thức lãnh đạo chính phủ các nước, lãnh đạo bộ, ngành và địa phương quốc tế, cùng hơn 500 khách mời cấp cao đến từ trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức quốc tế, các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn đa quốc gia.

Tính đến ngày 13/11, TP.HCM đã nhận được phản hồi xác nhận tham dự từ 5 đoàn Bộ ngành, 9 đoàn địa phương các nước: Phần Lan (Tampere); Trung Quốc (Quảng Châu, Quảng Tây, Hồng Kông); Lào (Viêng Chăn); Nhật Bản (tỉnh Hyogo, tỉnh Shiga); Úc (Bang New South Wales, Bang Victoria); 8 tổ chức quốc tế là Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF); Cơ quan thường trú Liên Hợp Quốc (UN) tại Việt Nam; Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF); Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU); Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO); Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC); Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO).

Ngoài ra là 10 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR) trong mạng lưới toàn cầu của WEF từ Đức, Nam Phi, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Ấn Độ, Oman, Kazakhstan, Azerbaijan, Serbia, Malaysia.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 cuối tháng 11 tại TP.HCM sẽ tập trung vào chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số". Ảnh: N.T.

Cũng hôm nay, Ban Tổ chức diễn đàn cho biết tại họp báo rằng 67 đoàn các trung tâm khoa học – công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu từ các quốc gia phát triển trên toàn thế giới đã xác nhận tham dự.

Đó là Vecna ​​Robotics (Hoa Kỳ), Bain & Company (Hoa Kỳ), Siemens (Đức), Quantum Mads (Tây Ban Nha), Hitachi Asia (Nhật Bản), Sunwah Group (Trung Quốc), Foxconn Industrial Internet (Trung Quốc), Tập đoàn Beijing Organic and Beyond (Trung Quốc), Sembcorp (Singapore), Schneider Electric (Singapore), Amazon Global Selling (Singapore), Cơ quan Hạ tầng châu Á (Singapore), Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Viện Công nghệ Ý, Viện Công nghệ Ấn Độ Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Nghiên cứu SRI International (Nhật Bản), Đại học Bang Arizona (Hoa Kỳ), Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Đại học Dongseo (Hàn Quốc), Đại học Deakin (Úc), Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (Trung Quốc), Đại học Quốc gia Singapore, Trung tâm Xúc tiến thương mại Hàn Việt (Hàn Quốc), Trung tâm Thúc tiến Kinh doanh và Khoa học Gyeonggi (Hàn Quốc)…

Đặc biệt, ông Stephan Mergenthaler – Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cùng lãnh đạo các Ban, Trung tâm thuộc WEF sẽ tham dự trực tiếp và cùng đồng tổ chức các hoạt động như: Talkshow truyền cảm hứng, Phiên Toàn thể, Phiên Thảo luận song song về sản xuất thông minh, Phiên đối thoại chính sách cấp cao với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Sự tham gia và đồng hành sâu của WEF tại diễn đàn lần này chứng tỏ sự quan tâm, cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa WEF và Việt Nam nói chung, cũng như với TP.HCM.

Toàn cảnh chương trình diễn đàn kinh tế mùa thu năm 2025

Ngày 25/11: Truyền cảm hứng và kết nối doanh nghiệp toàn cầu. Mở đầu chuỗi hoạt động chính là Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ – “Intelligent Generation NOW”, do Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR), Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và UNESCO đồng tổ chức, với sự đồng hành của Đại học RMIT Việt Nam và Tập đoàn CMC.

Chương trình quy tụ các lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam cùng trao đổi về vai trò của thế hệ trẻ trong hành trình chuyển đổi kép – xanh và số. Trong đó, ông Stephan Mergenthaler – Giám đốc Điều hành của WEF sẽ trực tiếp chia sẻ, truyền cảm hứng cho giới trẻ, cộng đồng doanh nghiệp trẻ và khởi nghiệp về tầm nhìn toàn cầu trong thúc đẩy chuyển đổi xanh – số và phát triển kinh tế thông minh.

Buổi chiều cùng ngày diễn ra chương trình CEO500 – TEA CONNECT, với chủ đề “TP.HCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”. Đây là không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và thành phố với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tập trung vào các mô hình hợp tác công – tư, chiến lược đầu tư xanh, đổi mới công nghệ và quản trị đô thị hiện đại. Diễn đàn cũng là dịp để Thành phố giới thiệu chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn 2045, cùng các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư.

Đặc biệt, CEO500 – TEA CONNECT sẽ chứng kiến lễ công bố hàng loạt chương trình hợp tác chiến lược giữa các cơ quan quản lý, trung tâm đổi mới sáng tạo và tập đoàn hàng đầu trong nước và quốc tế, trải rộng trên nhiều lĩnh vực trọng yếu như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ không gian, logistics – cảng biển, tài chính quốc tế và thu hút nguồn vốn kiều hối cho khoa học – công nghệ.

Trung tâm sự kiện Thisky Hall là nơi dự kiến diễn ra Phiên Toàn thể của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP.HCM. Ảnh: Thaco


Ngày 26/11 – Diễn đàn chính: Từ tầm nhìn đến hành động

Buổi sáng, Phiên Toàn thể của diễn đàn sẽ chính thức khai mạc, với phát biểu chào mừng của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Lãnh đạo TP.HCM , và thông điệp trực tuyến từ ông Børge Brende - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Cũng trong phiên này, các đại biểu sẽ được nghe chia sẻ thông điệp từ lãnh đạo các tổ chức quốc tế và chính phủ một số quốc gia đối tác chiến lược của Việt Nam về các xu hướng phát triển kinh tế xanh – số, mô hình kinh tế thông minh, chuỗi cung ứng bền vững và quản trị đô thị trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong phiên đối thoại với Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende tại WEF Thiên Tân tháng 6/2025 - Ảnh: VGP

Tiếp đó, ba phiên thảo luận song song sẽ đi sâu phân tích những vấn đề cốt lõi trong tiến trình chuyển đổi kép của Việt Nam và khu vực hướng đến nền kinh tế thông minh.

Phiên 1 - Sản xuất thông minh và Chuỗi cung ứng toàn cầu (WEF đồng tổ chức) sẽ tập trung vào thúc đẩy sản xuất có trách nhiệm, giảm phát thải và định hướng phát triển các nhà máy sản xuất tiên tiến theo chuẩn toàn cầu của WEF tại Việt Nam.

Đây cũng là lời chào đầu cho chương trình hợp tác giữa WEF và TP.HCM về thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm, dự kiến sẽ được công bố chính thức ngay sau chương trình đối thoại chính sách vào buổi chiều cùng ngày.

Phiên 2 - Dịch vụ và Logistics thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép sẽ tập trung phân tích xu hướng phát triển logistics xanh và chuỗi cung ứng tuần hoàn trong bối cảnh toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ về năng lượng sạch và vận tải bền vững.

Phiên này sẽ thảo luận các giải pháp tích hợp công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản lý hạ tầng vận tải, cảng biển, kho bãi, nhằm tối ưu hóa luồng hàng, giảm chi phí logistics và phát thải carbon, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Tham khảo thêm

Diễn đàn kinh tế cấp cao ASEAN – Italia tại TP.HCM: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo

Diễn đàn kinh tế cấp cao ASEAN – Italia tại TP.HCM: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, cư dân hoảng hốt tháo chạy

Một căn hộ tại tầng 12 chung cư Dream Home Palace (phường Bình Đông) bất ngờ bốc cháy vào chiều 15/11, khiến hàng trăm cư dân hoảng hốt di tản xuống đất theo thang bộ.

Cựu Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM đã "mở đường" như thế nào để AIC trúng 134 gói thầu, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng?

Chuyển động Sài Gòn
Cựu Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM đã 'mở đường' như thế nào để AIC trúng 134 gói thầu, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng?

Ô tô cháy trơ khung trong chung cư ở phường An Khánh, TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn
Ô tô cháy trơ khung trong chung cư ở phường An Khánh, TP.HCM

Kẻ vạch phân làn mới quốc lộ 51 để “xóa” điểm đen về tai nạn giao thông

Chuyển động Sài Gòn
Kẻ vạch phân làn mới quốc lộ 51 để “xóa” điểm đen về tai nạn giao thông

4 người bị bắt vì cướp xe, đánh người lang thang dưới gầm cầu

Chuyển động Sài Gòn
4 người bị bắt vì cướp xe, đánh người lang thang dưới gầm cầu

Đọc thêm

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Xã hội

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao

Xã hội

Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025
Thể thao

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025

Thể thao

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau – CTCP (PVCFC – Phân Bón Cà Mau) tiếp tục đồng hành với giải trong vai trò nhà tài trợ kim cương, thể hiện sự gắn bó tự nhiên với mảnh đất nơi doanh nghiệp được hình thành và lớn lên.

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở
Tin tức

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở

Tin tức

Chính quyền các xã A Vương và Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường liên xã, trong đó có đoạn bị đứt gãy nghiêm trọng, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc
Thế giới

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc

Thế giới

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã ra lệnh bắt giữ Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, người bị tình nghi tham nhũng, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước
Nhà nông

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết, tỉnh đang quyết tâm phát triển ngành tôm không chỉ tăng sản lượng mà còn nâng cao chất lượng, hướng tới xây dựng ngành tôm công nghệ cao, sạch, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi
Tin tức

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi

Tin tức

Ngày 15/11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã trao tặng 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác hại của cơn bão Kalmaegi.

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở
Tin tức

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở

Tin tức

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cấm cả 2 chiều đường đèo Prenn để đảm bảo an toàn do nứt mặt đường, sạt lở.

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trần Quốc Toản chỉ được duy nhất một lần chép gộp và gọn toàn bộ tiểu sử vào sử sách chính thống cổ truyền-bộ “Đại Việt sử ký toàn thư”-ở đoạn biên niên sử về năm Nhâm Ngọ (1282), khi sách này tường thuật diễn biến và kết quả của cuộc “Hội nghị vương hầu và trăm quan” nhà Trần, “bàn kế sách công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu”, chuẩn bị chống cuộc đại xâm lăng của đế chế Mông Nguyên lần thứ hai.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?
Bạn đọc

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa người thân trong gia đình khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý.

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt
Thế giới

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt

Thế giới

Việc cung cấp khí thiên nhiên hoá lỏng từ Mỹ cho các nước châu Âu thông qua Hy Lạp sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt, đồng thời tạo ra các rủi ro đối với môi trường – Đó là nhận định của Giám đốc Trung tâm Síp của Viện Nghiên cứu Hoà bình Oslo (PRIO), ông Harry Tzimitras, chuyên gia về khu vực Đông Địa Trung Hải, tuyên bố.

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”
Pháp luật

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”

Pháp luật

Trong phần thủ tục khai mạc, Cao Văn Hùng, kẻ phóng hỏa sát hại 11 người im lặng trước các câu hỏi của thẩm phán, luật sư với lý do “tai điếc, mắt mờ” và ngoài ra, một số bị hại vắng mặt nên phiên tòa phải hoãn để đảm bảo quyền lợi của họ.

Làm thế nào để được gắn nhãn 'gạo Việt xanh, phát thải thấp', chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết
Nhà nông

Làm thế nào để được gắn nhãn "gạo Việt xanh, phát thải thấp", chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết

Nhà nông

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Thanh Tùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) cho rằng, Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động vượt ra khỏi quy mô của một chuỗi giá trị ngành hàng mà đã tạo nên một hệ sinh thái.

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?
Thể thao

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?

Thể thao

6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?; Liverpool muốn chiêu mộ Antoine Semenyo; AS Roma tiến gần việc mượn Joshua Zirkzee.

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc
Nhà nông

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc

Nhà nông

Trùn đất xuất hiện dày đặc trong ruộng cấy giống gốc ST25 của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua. Cha đẻ của giống lúa ST25 cho biết đã rất ngỡ ngàng về điều này.

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%
Hòa Bình thi đua yêu nước

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%

Hòa Bình thi đua yêu nước

Sau sáp nhập, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ đã có những kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng và tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 15,2 tỷ đồng, vượt 620,45% dự toán được giao.

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên
Media

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên

Media

Từ những nương ngô, sắn khô cằn, người dân vùng cao Điện Biên hôm nay đang hái quả ngọt từ những đồi cà phê chè xanh mướt. Mỗi gốc cà phê không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là niềm tin, là hy vọng của đồng bào về một cuộc sống đủ đầy hơn giữa núi rừng Tây Bắc.

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025
Kinh tế

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025

Kinh tế

Ngày 17/11 tại Hà Nội, Quỹ VinFuture chính thức công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra từ ngày 02 – 06/12/2025 tại Hà Nội. Với chủ đề “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, chuỗi sự kiện quốc tế thường niên năm nay tiếp tục khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc kết nối tri thức, khơi dậy khát vọng phụng sự và nâng tầm vị thế của Việt Nam như một trung tâm khuyến khích khoa học và đổi mới sáng tạo của thế giới.

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ
Kinh tế

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ

Kinh tế

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vietbank đã triển khai chương trình “Chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ” nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế
Tin tức

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế

Tin tức

Chính phủ tính toán kinh phí đầu tư cho y tế cơ sở khoảng 52.500 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 43.000 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 9.500 tỷ đồng); Y tế dự phòng 28.700 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 18.700 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 10.000 tỷ đồng).

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?
Thể thao

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?

Thể thao

Lê Quang Liêm đã kết thúc hành trình tại World Cup 2025 môn cờ vua khi thua Alexander Donchenko 3,5-4,5 ở vòng 5. Dù Lê Quang Liêm đã thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh, nhưng anh vẫn phải dừng bước bởi pha “xuất kỳ chiêu” quá tinh tế của đối phương.

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững
Chuyển động Sài Gòn

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững

Chuyển động Sài Gòn

DEG - định chế tài chính phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Tái thiết KWF của Đức dự kiến sẽ rót thêm vốn đầu tư dài hạn vào TTC AgriS, công ty nông nghiệp lớn với trụ sở tại TP.HCM.

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng
Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng

Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp mở ra cơ hội tài lộc rực rỡ, giúp họ đầu tư thành công, khởi nghiệp thuận lợi, tài sản gia tăng nhanh chóng.

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai
Nhà nông

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai

Nhà nông

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã phối hợp với các Sở, ngành và hệ thống khuyến nông cả nước triển khai loạt chương trình, dự án nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng ứng phó cho nông dân trong phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Tin tức

Ông Lữ Quang Ngời (53 tuổi) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được Ban Bí thư điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, để HĐND tỉnh này bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2025-2030).

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
Nhà đất

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
17

Nhà đất

8 giờ sáng 17/11, điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội Kim Chung hỗn loạn khi người của chủ đầu tư thông báo không chấp nhận danh sách số tự phát người dân lập từ đêm. Hàng trăm người thức trắng trở lại vạch xuất phát.

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới
Kinh tế

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới

Kinh tế

Vừa qua, tại TP.HCM, Hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế/dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” đã thu hút hơn 500 hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn tham gia. Sự kiện do LPBank phối hợp cùng UBND phường Bến Thành, Thuế cơ sở 1 và Công ty Cổ phần MISA tổ chức, nhằm hỗ trợ cộng đồng tiểu thương thích ứng với lộ trình cải cách thuế mới của Chính phủ, dự kiến xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.

Tiến sĩ Ngôn ngữ: 'Giỏi tiếng Anh là quý nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào'
Xã hội

Tiến sĩ Ngôn ngữ: "Giỏi tiếng Anh là quý nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào"

Xã hội

TS. Nguyễn Nam nhắn nhủ với các bạn trẻ: “Hãy vững tiếng Anh để trao đổi bình đẳng với thế giới, nhưng hãy giữ tiếng Việt để trò chuyện với chính con tim mình, với gia đình và với cộng đồng".

Việt Nam đang nổi lên là nguồn cung uy tín một loài cá dễ nuôi nhưng bổ dưỡng ngang cá hồi cho toàn cầu
Nhà nông

Việt Nam đang nổi lên là nguồn cung uy tín một loài cá dễ nuôi nhưng bổ dưỡng ngang cá hồi cho toàn cầu

Nhà nông

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Việt Nam đang nổi lên như nguồn cung cá rô phi tiềm năng trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi tận dụng tốt biến động thị trường để mở rộng sản xuất và xuất khẩu.

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden
Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden

Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm xảy ra xô xát, ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden trên đường Man Thiện.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11): Lặng sóng, đồng USD chờ tín hiệu mới
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11): Lặng sóng, đồng USD chờ tín hiệu mới

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11) trong nước khá lặng sóng khi thị trường chính thức không có sự điều chỉnh nào đáng kể, còn thị trường tự do giữ nguyên so với sáng qua.

Tin đọc nhiều

1

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

2

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn "lao dốc", người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn 'lao dốc', người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng "tung chiêu" lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng 'tung chiêu' lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

5

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật