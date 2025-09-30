Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 30/09/2025 09:00 GMT+7

Chuyện gì đang xảy ra tại căn cứ tên lửa bí mật của ông Kim Jong-un?

Thứ ba, ngày 30/09/2025 09:00 GMT+7
Một cơ sở tên lửa mới được phát hiện cho thấy Triều Tiên không có ý định tham gia vào các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí một cách thiện chí, tạp chí Mỹ The Nation Interest nhận định.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un thị sát một cuộc thử tên lửa. Ảnh CKNA

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) đã bị phát hiện sở hữu một căn cứ tên lửa hạt nhân bí mật gần biên giới Trung Quốc. Cơ sở này trước đây chưa từng bị phát hiện và đã được tiết lộ trong một báo cáo gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington D.C.

Theo CNN , Căn cứ Tên lửa Sinpung-dong có từ 6 đến 9 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, và các bệ phóng của chúng nằm cách biên giới Trung Quốc khoảng 17 dặm. CSIS đã phân tích hình ảnh vệ tinh, tài liệu và các cuộc thảo luận với các nhân chứng Triều Tiên đã rời khỏi CHDCND Triều Tiên với tư cách là người tị nạn.

Căn cứ từng được giữ bí mật này có thể là một phần của một nhóm phân tán gồm 15 đến 20 cơ sở tên lửa đạn đạo. "Những tên lửa này tiềm tàng mối đe dọa hạt nhân đối với Đông Á và lục địa Mỹ", báo cáo cho biết.

Phát hiện này có nhiều tác động đến an ninh quốc tế. Thứ nhất, vị trí gần Trung Quốc là một vấn đề tiềm ẩn đối với Bắc Kinh. Rất khó để xác định liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có được tham vấn trước khi xây dựng căn cứ hay không. Điều này có thể gây khó chịu cho ông Tập, bởi một cuộc trao đổi hạt nhân gần biên giới với Triều Tiên như vậy có thể gây nguy hiểm cho công dân Trung Quốc.

Không rõ liệu Mỹ có được cảnh báo sớm trước về căn cứ ICBM hay không. Người Mỹ có lẽ đang rất bực bội với tất cả những thủ đoạn của Triều Tiên. CHDCND Triều Tiên vốn không minh bạch về cơ sở hạ tầng hạt nhân của mình, và bản chất phi tập trung của các căn cứ này là một lợi thế quân sự cho Triều Tiên. Việc sở hữu nhiều căn cứ tên lửa khác nhau trên khắp đất nước sẽ gây khó khăn cho Mỹ trong việc tiêu diệt các mục tiêu trong một cuộc tấn công quân sự tiềm tàng nhằm buộc nhà lãnh đạo Kim Jong-un phải chấp thuận phi hạt nhân hóa.

Hàn Quốc lại bị thất bại

Hàn Quốc lo ngại nhất về việc các nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân khỏi bán đảo Triều Tiên bị phớt lờ. Một mạng lưới các căn cứ bí mật đồng nghĩa với việc Triều Tiên hoàn toàn không quan tâm đến bất kỳ hình thức xích lại gần nhau về ngoại giao hay thỏa thuận kiểm soát vũ khí nào với Seoul.

Mỗi ngày, Kim Jong-un lại càng tự tin hơn về vị thế năng lượng hạt nhân của đất nước mình. Ông Kim muốn kiểm soát hoàn toàn các đầu đạn hạt nhân và có khả năng tùy ý phóng chúng đến Mỹ. Dường như không có ý định mặc cả vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt hoặc các nhượng bộ khác.

Chính quyền Donald Trump dường như không có kế hoạch cụ thể nào cho vấn đề này. Công bằng mà nói, Trung Đông và Ukraine đang có những nhu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, gần đây ông Trump đã nói rằng ông sẵn sàng gặp Kim Jong-un trong năm nay. Ông Trump tin rằng ông có mối quan hệ tốt đẹp với ông Kim, nhưng vẫn chưa có những nỗ lực cụ thể để tiếp cận nhà lãnh đạo Triều Tiên. Hơn nữa, Hàn Quốc cũng không thể đạt được bất kỳ tiến triển nào.

Em gái ông Kim là bà Kim Yo-jong đã tuyên bố Hàn Quốc sẽ không bao giờ là đối tác ngoại giao với Triều Tiên. Bà có ảnh hưởng vững chắc đến anh trai mình, và cả hai tạo nên một cú đấm kép khó nhằn cho chính sách đối ngoại của Mỹ và Hàn Quốc.

Giờ đây không còn lựa chọn nào tốt hơn. Triều Tiên đang trở nên hùng mạnh hơn, và Mỹ cùng Hàn Quốc chỉ có thể nhìn với sự thất vọng. Cộng đồng quốc tế sẽ phải chấp nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân, và đó chính xác là những gì Kim Jong-un đã nỗ lực hướng tới trong suốt sự nghiệp của mình.

