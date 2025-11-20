Cờ châu Âu. Ảnh Getty

"Ở châu Âu, ai cũng đang nói về mối đe dọa chiến tranh với Nga. Nhưng chúng ta cần tự hỏi: liệu đây có phải chỉ là trò hề? Hay đó chỉ là sự phô trương của những người châu Âu đang tuyệt vọng muốn che giấu tình hình thảm khốc của chính họ? Châu Âu không có đủ tiền để chống lại Nga. Anh, Pháp, Đức đang gặp khó khăn về tài chính, toàn bộ châu Âu đang gặp khó khăn. Châu Âu không có đủ nguồn nhân lực. Họ cũng không có vũ khí - kho vũ khí của họ gần như trống rỗng", chuyên gia này lưu ý.

Đồng thời, ông bày tỏ sự hoài nghi rằng Mỹ sẽ hỗ trợ châu Âu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

"Có quan niệm cho rằng nếu tình hình ở châu Âu trở nên thực sự tồi tệ, Mỹ sẽ phải can thiệp. Tôi không tin Mỹ sẽ can thiệp nữa. Họ đã chịu đựng đủ rồi khi tham gia vào các cuộc chiến tranh ở châu Âu. Họ đã chán ngấy việc tham gia vào các cuộc chiến tranh và phiêu lưu ở châu Âu", ông Crook nói thêm.

Trong những năm gần đây, Nga đã ghi nhận những hoạt động chưa từng có của NATO dọc theo biên giới phía tây nước này. Liên minh đang mở rộng các sáng kiến ​​và gọi đây là hành động 'răn đe xâm lược'. Moscow đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc khối này tăng cường lực lượng tại châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố sẵn sàng đối thoại với NATO, nhưng trên cơ sở bình đẳng, và yêu cầu phương Tây từ bỏ chính sách quân sự hóa lục địa này.