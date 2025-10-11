Chuyên gia cảnh báo: "Chỉ cần mình đứng im thôi đã là tụt hậu rồi"

"Đừng chờ đợi sự hoàn hảo"

Ngày 11/10, hội thảo TEDx Thang Long University 2025 đã thu hút hàng trăm người tham dự với dàn diễn giả đến từ đa lĩnh vực và độ tuổi khác nhau: từ CEO tập đoàn đến nhà sáng tạo nội dung, đem đến những góc nhìn ngoại lệ và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ.



PGS.TS Phạm Mạnh Hà, Khoa Khoa học và công nghệ giáo dục, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà, Khoa Khoa học và công nghệ giáo dục, Đại học Bách Khoa Hà Nội chia sẻ về “Sự nghiệp thời kỳ bất định: Kiến tạo la bàn trong thời đại tấm bản đồ không còn ý nghĩa”.

Bài chia sẻ đã đem đến một góc nhìn đầy tính thực tế đến khán giả: “Thay vì loay hoay tìm một tấm bản đồ, đã đến lúc chúng ta phải tự kiến tạo cho mình một chiếc la bàn để định hướng trong kỷ nguyên đầy biến động này”. Bài diễn thuyết đã dẫn dắt khán giả qua ba “làn sóng” đang định hình lại sự nghiệp toàn cầu: Trí tuệ nhân tạo; Kinh tế dự án; Kinh tế ý nghĩa.

Trong bối cảnh đó, PGS.TS Phạm Mạnh Hà ví đại học như một “phòng thí nghiệm an toàn”, nơi sinh viên có thể xây dựng năng lực cốt lõi, khám phá và góp phần tạo nên giá trị thực tiễn. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, thầy còn đưa ra những chiến lược hành động thiết thực: bắt đầu từ những thử nghiệm nhỏ (MVE) để học qua thực hành, xây dựng thương hiệu cá nhân từ trải nghiệm học tập và duy trì tư duy học tập suốt đời để không “lạc lối” giữa biến động.

"Chúng ta đừng chỉ tập trung vào học chuyên sâu mà phải học đa ngành để vận dụng kiến thức của mình để làm được nhiều việc. Đừng chờ đợi sự hoàn hảo, hãy bắt đầu thử nghiệm tối thiểu, những điều đơn giản nhất để tạo thương hiệu cá nhân. Một việc mà ngoài sự hứng thú, tiền bạc mà còn tạo ra giá trị", PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho hay.

Trong thế giới đầy biến động này, theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà nhắn nhủ với sinh viên, chỉ cần mình đứng im thôi là mình đã tụt hậu rồi. PGS Hà kết thúc bằng bài thơ của Bác Hồ: "Gạo đem vào giã bao đau đớn/Gạo giã xong rồi trắng tựa bông/Sống ở trên đời người cũng vậy/Gian nan rèn luyện mới thành công".

"Chỉ khi đủ can đảm phá vỡ sự dễ chịu giả tạo, xã hội mới trưởng thành"

Còn với TS. Nguyễn Thị Huyền Châu, Trưởng khoa Công nghệ thông tin kiêm Trưởng phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Thăng Long thì mở ra những góc nhìn thú vị, giúp người nghe trả lời câu hỏi: “Điều gì làm con người trở thành "The Exceptionals" (ngoại lệ) giữa kỷ nguyên máy móc?”. Mở đầu bằng chính trải nghiệm nhận thức của mình, TS. Huyền Châu chia sẻ sự háo hức trước những tiện ích mà công nghệ mang lại, nhưng cũng nhận thấy bản thân đang sống trong một thế giới “được kết nối nhưng vẫn cô đơn”.

Từ câu chuyện ấy, diễn giả dẫn dắt người nghe khám phá mối quan hệ giữa con người và công nghệ, khẳng định rằng thay vì chống lại AI, chúng ta cần học cách cân bằng với nó. AI có thể đóng vai trò như một người thầy, người thợ phụ, hỗ trợ con người rút ngắn thời gian nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ làm mất đi những căn tính mà con người vốn có. “AI mạnh ở năng suất, con người mạnh ở nhân tính”, thông điệp vang lên như một lời nhắc tỉnh thức cho thế hệ trẻ đang bước vào kỷ nguyên tương lai của công nghệ.

Nữ sinh năm 3 ngành Truyền thông Đa phương tiện Mai Ngọc Hà.

Là một trong những gương mặt trẻ tuổi nhất đại diện tiêu biểu cho các bạn trẻ Gen Z, diễn giả Mai Ngọc Hà, Quán quân cuộc thi Tìm kiếm diễn giả sinh viên TEDx Thang Long University 2025 (sinh viên K36 ngành Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học Thăng Long) chia sẻ về “Kẻ phản diện”. Mở đầu bằng câu hỏi “Liệu ánh sáng có thể tồn tại nếu không có bóng tối?”, Ngọc Hà đã dẫn khán giả vào hành trình nhìn lại những “kẻ phản diện” - những cá nhân dám làm điều không ai muốn để tập thể tiến lên.

Từ câu chuyện cá nhân đến các dẫn chứng tâm lý và lịch sử như câu chuyện kinh điển “Dù sao trái đất vẫn quay” của nhà thiên văn học Galileo Galilei, hiệu ứng “Cừu đen” của José Marques và các đồng nghiệp,… Mai Ngọc Hà khẳng định chỉ khi đủ can đảm phá vỡ sự dễ chịu giả tạo, xã hội mới trưởng thành.

Nữ sinh năm 3 khép lại với câu hỏi dành cho tất cả mọi người trong khán phòng tự suy ngẫm: “Lần tới, khi bạn đứng trước lựa chọn giữa việc được yêu thích và việc làm điều cần thiết - bạn có cho mình cơ hội để bản thân cũng như tập thể phát triển hơn?”.

Sinh viên nhiều trường trên địa bàn Hà Nội đã có mặt tại hội thảo.

Bên cạnh hoạt động chính là những bài diễn thuyết đến từ những diễn giả chuyên nghiệp, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm đầy tính sáng tạo như tương tác với Rubik khổng lồ, giao lưu tương tác với diễn giả hay hoạt động Reflection sau các phần diễn thuyết.

