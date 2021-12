Chuyên gia dự đoán bất ngờ về nền kinh tế tiền điện tử năm 2022

Trước tiên, hãy xem xét những gì đã xảy ra vào năm 2021: El Salvador đã chấp nhận tiền điện tử bitcoin hàng đầu làm phương tiện đấu thầu hợp pháp. Các nhà đầu tư bán lẻ lao vào tiền điện tử trong khi Trung Quốc liên tục đàn áp khai thác tiền điện tử. Facebook đã hoàn toàn tập trung vào metaverse và đang ấp ủ một loại tiền điện tử của riêng mình.

Bên cạnh đó, các loại tiền kỹ thuật số hiện đang trên đường trở thành một phần của tài chính chính thống. Hoa Kỳ đã phê duyệt Quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên, trong khi các nhà lãnh đạo tiền điện tử kêu gọi các nhà quản lý cung cấp các quy tắc rõ ràng hơn cho ngành công nghiệp trị giá 3 nghìn tỷ đô la này.

Năm 2021 được đánh dấu bởi một số đột phá lớn đối với tiền điện tử. Ảnh: @AFP.

Có thể thấy, tiền điện tử đã bùng nổ phổ biến trong vài năm qua, đến mức lớp đầu tư tài chính thay thế về cơ bản đã trở thành xu hướng chủ đạo. Mặc dù Bitcoin là loại tiền điện tử đầu tiên và vẫn là loại tiền điện tử nổi tiếng nhất, nhưng theo nghĩa đen, hàng nghìn loại tiền điện tử khác đã tham gia vào bối cảnh này. Một phần lý do giải thích cho sự cường điệu xung quanh loại tài sản này là do một số nhà đầu tư đã thu được lợi nhuận to lớn từ chúng. Ví dụ, Bitcoin là tài sản ảo hoạt động tốt nhất từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 3 năm 2021, với mức lợi nhuận hàng năm tăng trưởng 230% đáng kinh ngạc.

Loạt diễn biến trên xảy ra khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đã tạo ra một cơn lốc phấn khích giữa các nhà đầu tư. Để tìm hiểu những động lực có thể xảy ra tiếp theo, đội ngũ trang Businessinsider đã xin ý kiến của các chuyên gia trong ngành dự đoán ngành tiền điện tử trong năm tới.

Đây là 11 dự đoán hàng đầu cho lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2022:

1. Giá của đồng Ethereum sẽ tăng với tốc độ nhanh hơn nhiều so với bitcoin - theo Tom Higgins, Giám đốc điều hành tại nền tảng quản lý tài sản ảo Gold-i. Theo ông, hiện tại Ethereum là tiền điện tử lớn thứ hai và lợi nhuận của nó đang dần vượt xa Bitcoin. Nếu quỹ đạo hiện tại tiếp tục, Ethereum rất có thể sẽ vượt qua Bitcoin để trở thành loại tiền điện tử có giá trị nhất vào năm 2022. Điều này có thể khiến Ethereum trở thành một lựa chọn thú vị cho các nhà đầu tư đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư tiền điện tử của họ, thay vì chỉ sở hữu độc nhất đồng Bitcoin.

2. Đồng Bitcoin có thể chiếm ưu thế hơn so với cổ phiếu vào năm 2022- theo Mike McGlone, trưởng nhóm phân tích tiền điện tử tại Bloomberg Intelligence.

3. Metaverse (vũ trụ ảo) sẽ trở thành giao diện mới để mọi người tương tác với web và tiền điện tử- theo Justin Banon, đồng sáng lập mạng lưới tài chính phi tập trung Boson Protocol.

4. Mong đợi sẽ một trận chiến giữa metaverse với tiền điện tử và công ty như Meta (công ty mẹ Facebook) sẽ cầm quyền đi đầu- theo Brock Pierce, chủ tịch của Quỹ Đầu tư Bitcoin.

5. Vốn hóa thị trường nền kinh tế tiền điện tử sẽ tăng từ mức đỉnh 3 nghìn tỷ đô la vào năm 2021 lên hơn 7,5 nghìn tỷ đô la vào một thời điểm nào đó vào năm 2022- theo Rohit Talwar, Giám đốc điều hành bộ phận nghiên cứu thị trường kinh doanh Fast Future.

6. Năm tới sẽ chứng kiến loạt vụ hack hàng tỷ đô la đầu tiên trên thế giới khi hoạt động của DeFi (Decentralised Finance, tạm dịch: Tài chính phi tập trung) tiếp tục gia tăng. - Benjamin Whitby, người giám sát các vấn đề quy định về tài chính phi tập trung tại Qredo.

7. Ít nhất 25 quốc gia sẽ sử dụng tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương vào cuối năm 2022. Đồng tiền kỹ thuật số đó do chính họ thiết kế ra, hoặc do quốc gia khác phát hành, chẳng hạn như đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc, theo Fast Future's Talwar.

8. Hầu hết mọi người sẽ vận hành các công việc hàng ngày một phần trong metaverse (vũ trụ ảo) - theo Shane Molidor, giám đốc tài chính tại nền tảng tài chính kỹ thuật số AscendEx.

9. Các ngân hàng sẽ xem xét xu hướng gian lận tiền điện tử- theo Chris Stephens, trưởng bộ phân tích gian lận và bảo mật tại nền tảng nhận dạng Callsign.

10. "Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy nhiều hỗ trợ hơn cho tiền điện tử dành riêng cho DeFi và chúng tôi hy vọng số lượng các ứng dụng phi tập trung, hoặc dApp sẽ tăng theo cấp số nhân trong năm tới', Giám đốc điều hành Jon Ovadia của OVEX.

11. Vào tháng 9 năm 2021, El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên chấp nhận Bitcoin như một cuộc đấu thầu hợp pháp và 5 quốc gia trở lên có thể làm theo vào năm 2022 và áp dụng tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp. Nếu những việc áp dụng này được chứng minh là thành công, thì có khả năng các quốc gia khác cũng có thể xem xét việc áp dụng tiền điện tử, Alexander Höptner, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ BitMEX.

Nền kinh tế tiền điện tử sẽ đạt 7,5 nghìn tỷ đô la vào năm 2022 và hầu hết các công việc một phần sẽ nằm trong metaverse. Ảnh: @AFP.

Người mua hãy cẩn thận

Bất chấp những cơ hội đầu tư này, các chuyên gia tiền điện tử cũng kêu gọi các nhà đầu tư tiền điện tử hãy xem xét kỹ những thông tin về tiền điện tử trên các cộng đồng trực tuyến. Ở mức tối thiểu, những người đam mê tiền điện tử phải thẩm định thông tin trước khi bỏ tiền vào đầu tư.

Những gì sẽ xuất hiện vào năm 2022 trước mắt chỉ là những dự đoán. Tránh để kịch bản tiền điện tử SquidGame lấy ý tưởng từ bộ phim truyền hình nổi tiếng trên Netflix nhưng cuối cùng lại là một trò lừa đảo. Hoặc tài sản Banksy NFT giả được bán với giá 244.000 bảng Anh. Vì vậy, các nhà đầu tư tiền điện tử nên tự học về công nghệ và kiến thức cơ bản về thị trường tài chính, nếu họ muốn tham gia một cách thận trọng. Sau tất cả, tiền điện tử vẫn mang tính đầu cơ và không dành cho tất cả mọi người.

Điểm mấu chốt

Mặc dù tiền điện tử đã bùng nổ về khả năng hoạt động và định giá, nhưng chúng vẫn còn lâu mới được sử dụng làm tiền tệ hoặc nguồn thanh toán chính thống. Ngay cả khi các loại tiền kỹ thuật số cuối cùng thay thế hoặc ít nhất là cùng tồn tại với các loại tiền giấy truyền thống, rất khó để các nhà đầu tư dự đoán chính xác loại tiền điện tử nào sẽ tồn tại, loại nào sẽ bị khai trừ sớm theo thời gian, chứ chưa nói đến loại tiền nào sẽ là người chơi lâu dài thống trị trong ngành.

Tuy nhiên, trước mắt có vẻ như nhiều khả năng tiền điện tử sẽ tiếp tục tăng mức sử dụng, khả năng hiển thị và thậm chí là được định giá tốt vào năm 2022. Mặc dù không phải tất cả các dự đoán trong danh sách này đều sẽ được hiện thực, nhưng có khả năng ít nhất một số trong số đó sẽ được biểu hiện ngoài thực tế. Trước mắt, nếu bạn muốn tham gia vào thị trường mới nổi này, hãy tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính để xác định xem tiền điện tử có nên đóng một vai trò nào đó trong danh mục đầu tư của bạn hay không.