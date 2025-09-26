Chuyên gia lưu ý: Phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái phải tuân thủ "4 đúng"

Hướng dẫn phun thuốc BVTV bằng thiết bị bay không người lái do Cục Trồng trọt và BVTV và Hiệp hội CropLife Việt Nam phối hợp thực hiện. Nguồn: CLV.

Tại buổi toạ đàm với chủ đề “Đưa drone trở thành trợ thủ đắc lực của nhà nông”, do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hiệp hội CropLife Việt Nam tổ chức mới đây, nhiều bạn đọc đã gửi câu hỏi tới các chuyên gia về việc dùng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) cho máy bay không người lái (drone) có khác biệt như thế nào so với phun thuốc thông thường; khi pha thuốc BVTV cho drone, cần lưu ý những vấn đề gì...

Ứng dụng máy bay không người lái (drone) trong nông nghiệp tại Hà Tĩnh ngày càng trở nên phổ biến, thúc đẩy cơ giới hóa và tự động hóa sản xuất, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân. Ảnh: PV

Về vấn đề này, ông Đặng Quốc Thắng, Trưởng nhóm Drone, CropLife Việt Nam cho biết, ngoài việc phun thuốc BVTV, máy bay không người lái (drone) có thể làm được nhiều việc khác như gieo sạ lúa, bón phân, vận chuyển nông sản, giám sát đồng ruộng. Thậm chí, với những thiết bị bay này, bà con có thể thu thập hình ảnh, dữ liệu ở những chỗ mà chúng ta khó tiếp cận, từ đó phục vụ dự báo dịch hại hay dự báo năng suất.

"Có thể nói, drone không chỉ là công cụ phun thuốc, mà sẽ trở thành trợ thủ đa năng cho nhà nông trong nhiều khâu của sản xuất", ông Thắng khẳng định.

Về việc lựa chọn thuốc BVTV để phun bằng drone có khác biệt gì so với thuốc BVTV phun theo phương pháp thông thường, ông Thắng nói: "Bản chất khi phun thuốc bằng máy bay, chỉ khác ở cách phun, không khác cách pha. Tuy nhiên có 3 điểm cần lưu ý: Một là dùng drone có thể bị nghẹt, hai là lượng nước pha tương đối đậm đặc 1/10 - đây là cái bà con hay lo ngại nhất. Thứ ba là vấn đề an toàn, gió tạt thuốc ra các ruộng khác. Cũng có những mô hình tối ưu cho việc sử dụng drone, và dùng cách nào thì bà con cũng phải tuân thủ yêu cầu "4 đúng" trong sử dụng thuốc BVTV".

Ông Đặng Quốc Thắng, Trưởng nhóm Drone, CropLife Việt Nam chia sẻ tại Tọa đàm. Ảnh: K.C

Được biết, Cục Trồng trọt và BVTV, Hiệp hội CropLife Việt Nam đã công bố tài liệu kỹ thuật về Hướng dẫn an toàn khi phun thuốc BVTV bằng thiết bị bay không người lái. Nói về những điểm mấu chốt nhất bà con cần lưu ý trong bộ tài liệu này, bà Bùi Thanh Hương, Trưởng phòng Quản lý thuốc BVTV (Cục Trồng trọt và BVTV) nhấn mạnh: Cục BVTV đã ban hành hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV bằng drone. Hướng dẫn này không phải để hạn chế, nhưng công nghệ phát triển thì cái gì cũng có thể xử lý được và cần liên tục bổ sung đổi mới.

"Chúng tôi có tham khảo, trao đổi với các nước trong khu vực về cách thức vận hành an toàn khi sử dụng drone, theo đó chúng ta đã có một số hướng dẫn cơ bản bước đầu về sử dụng drone an toàn, bao gồm các quy trình trước, trong và sau khi bay... Trong tài liệu hướng dẫn bà con nông dân đã cập nhật khá chi tiết. Còn dùng thuốc BVTV thì bắt buộc phải tuân thủ "4 đúng", sử dụng an toàn và hiệu quả, an toàn về môi trường, sau khi sử dụng phải thu gom bao gói đựng thuốc BVTV...", bà Hương nói.

Các khách mời tham dự tọa đàm.

Về vấn đề khi cung cấp dịch vụ phun thuốc bằng máy bay không người lái, doanh nghiệp cần đảm bảo những tiêu chuẩn gì để vừa hiệu quả, vừa an toàn cho môi trường và sức khoẻ, ông Phan Thanh Trung, Giám đốc Kinh doanh Công ty CP thiết bị bay AgriDrone cho biết: "Chúng tôi đặt ra 3 tiêu chuẩn khi sử dụng drone".

Thứ nhất là sử dụng an toàn, bao gồm an toàn cho người sử dụng, an toàn cho cây trồng và môi trường. Khi sử dụng thuốc BVTV phải theo đúng khuyến cáo của Cục Trồng trọt và BVTV là tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”.

Khi thực hiện pha thuốc cho drone, chúng tôi thường học hỏi kỹ thuật pha thuốc sao cho không bị loãng, nếu pha loãng phun không hiệu quả, không diệt được sâu bệnh, lãnh phí thuốc, chi phí. Còn nếu pha quá đặc thì khi phun có thể gây cháy lá trên cây trồng.

Thứ 2 là khi vận hành drone, chúng tôi phải thiết lập độ cao khi bay. Khi phun cho lúa cũng được thiết lập theo tiêu chuẩn, khoảng từ 2-3,5m, nếu phun thấp thì cây trồng bị đổ mà phun cao quá thuốc sẽ không đạt hiệu quả khi phun. Chúng tôi xác lập bản đồ bay để phun theo nhu cầu của người sản xuất như khi chúng ta phun diệt cỏ mà không có bản đồ, drone bay phun nhầm sang diện tích cây trồng khác gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của cây và môi trường.

Chúng tôi cũng đặt nhiệm vụ làm sao khi vận hành drone phải đảm bảo an toàn cho môi trường, phải bay ở khu vực xa khu dân cư. Chọn thời điểm thời tiết ổn định gió để đảm bảo phun đồng đều và thực hiện phun "4 đúng" sẽ đạt hiệu quả cao trong diệt trừ sâu bệnh cho cây trồng.

Thứ 3, sau khi phun thuốc BVTV, cần vệ sinh drone đúng chỗ, đúng cách, đúng kỹ thuật. Tránh vệ sinh drone ở khu có ao hồ gây ảnh hưởng đến môi trường. "Chúng tôi khuyến cáo các nhân viên bay khi dùng drone cũng phải có kiến thức và thực hiện đúng pháp luật, thực hiện các tiêu chuẩn bay theo đúng khuyến cáo của hãng drone và các cơ quan chuyên môn, Bộ Quốc phòng", ông Phan Thanh Trung chia sẻ.

Người dân trồng lúa ở vùng đệm vườn quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp) phun thuốc bằng máy bay không người lái cho lúa. Ảnh: Huỳnh Xây

Để sử dụng drone vừa an toàn vừa hiệu quả, ông Đặng Quốc Thắng, Trưởng nhóm Drone (CropLife Việt Nam) nhấn mạnh thêm, đội bay và người nông dân cần nắm chắc địa điểm các thửa ruộng, từ đó “định vị” cho drone bay vào những điểm cần phun, xử lý sâu bệnh. Riêng với người nông dân thì cần hiểu rõ cách vận hành của máy bay, từ đó thông tin cho đội bay, sau đó khi chuyến bay “tung cánh”, drone sẽ phun thuốc hiệu quả hơn, tránh bỏ sót sâu bệnh và tránh va trạm trong quá trình vận hành.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Phan Thanh Trung bày tỏ: "Chúng tôi mong muốn ngành chức năng sớm xây dựng công thức pha thuốc BVTV phù hợp với đặc tính của từng loại cây trồng. Qua đó, chúng tôi có cơ sở để truyền thông, tập huấn cho bà con nông dân, giúp bà con tự tin áp dụng vào sản xuất nông nghiệp".