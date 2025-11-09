Chuyển mạnh từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô trang trại, nuôi con đặc sản, Lào Cai đạt giá trị sản xuất 6.400 tỷ đồng

Bức tranh khởi sắc của ngành chăn nuôi Lào Cai

Thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững, những năm gần đây, tỉnh Lào Cai đã định hướng phát triển chăn nuôi theo vùng, gắn với nhu cầu thị trường và bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Theo đó, tại các địa bàn vùng thấp, tỉnh ưu tiên phát triển các trang trại, hợp tác xã và doanh nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, chế biến; vùng cao chú trọng bảo tồn, phát triển các giống vật nuôi bản địa có giá trị kinh tế.

Nhờ định hướng đúng đắn, giai đoạn 2021 – 2025, ngành chăn nuôi của tỉnh Lào Cai đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 5,55%/năm; giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt hơn 6.400 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010).

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có trên 1,5 triệu con gia súc; 13,2 triệu con gia cầm; sản lượng thịt hơi các loại đạt 164.000 tấn, tương đương 99 kg/người/năm – cao hơn mức trung bình cả nước khoảng 20 kg.

Đến năm 2030, tỉnh Lào Cai phấn đấu tổng đàn gia súc chính đạt khoảng 1,75 triệu con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 235 nghìn tấn. Trong đó, chăn nuôi lợn và gia cầm tiếp tục là hai ngành hàng chủ lực. Ảnh: Kim Thoa.

Dự kiến tổng đàn lợn đạt khoảng 1,5 triệu con với sản lượng hơn 175.000 tấn/năm; đàn gia cầm đạt 15 triệu con, sản lượng ước 48.000 tấn. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hình thành các vùng chăn nuôi tập trung, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, hướng tới phát triển ổn định và bền vững.

Hình thành vùng sản xuất tập trung, nâng cao giá trị

Phát triển chăn nuôi của tỉnh không chỉ đáp ứng nhu cầu thực phẩm của người dân địa phương mà còn cung ứng ổn định cho các khu vực lân cận, chủ yếu là sản phẩm từ lợn và gia cầm. Hiện toàn tỉnh Lào Cai hiện có gần 1.180 cơ sở đạt tiêu chí trang trại, trong đó 115 cơ sở đạt tiêu chí kinh tế trang trại và 13 cơ sở quy mô lớn đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.

Đáng chú ý, Lào Cai đã hình thành 8 chuỗi liên kết chăn nuôi lợn và gia cầm với quy mô thường xuyên 600–700 con lợn nái, 300–2.000 con lợn thịt, 50.000–150.000 con gia cầm/lứa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn dịch bệnh và ổn định đầu ra.

Trang trại chăn nuôi lợn khép kín của ông Đỗ Cao Cường ở xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Kim Thoa.

Phát huy tiềm năng từng vùng, các địa phương như Bảo Thắng, Bảo Hà, Xuân Quang, Trấn Yên, Yên Bình, Thác Bà… tập trung phát triển mạnh đàn lợn ngoại, bò lai và gia cầm năng suất cao.

Điển hình là hộ ông Đỗ Cao Cường ở xã Thác Bà. Từ quy mô nhỏ lẻ, ông mạnh dạn đầu tư mở rộng trang trại với 150 lợn nái và hơn 500 lợn thịt, đồng thời liên kết với doanh nghiệp trong khâu giống và tiêu thụ sản phẩm.

Quá trình chăn nuôi, ông Cường áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, xử lý chất thải bằng công nghệ biogas, mỗi năm gia đình ông thu lãi 400 – 500 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 8 lao động địa phương. Mô hình này cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, thân thiện môi trường và bền vững.

Vịt bầu Nghĩa Đô được nuôi ở suối, chất lượng thịt thơm, ngon. Ảnh: Kim Thoa.

Trong khi đó, ở xã Nghĩa Đô, giống vịt bầu địa phương được người dân duy trì và phát triển qua nhiều thế hệ. Toàn xã hiện có khoảng 25.000 con vịt bầu, sản lượng thịt đạt trên 20 tấn mỗi năm. Vịt bầu Nghĩa Đô nổi tiếng với thịt thơm, ngọt, chắc nhờ được chăn thả tự nhiên.

Năm 2022, sản phẩm này đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Vịt bầu Nghĩa Đô”, mở ra hướng đi mới trong bảo tồn giống bản địa và xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc sản.

Hướng tới phát triển bền vững

Tỉnh Lào Cai đang khuyến khích các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô tập trung, áp dụng tiêu chuẩn Thực hành chăn nuôi tốt tại Việt Nam (VietGAHP) và mô hình kinh tế tuần hoàn. Song song với đó, thu hút đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi để từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín.

Sự chuyển dịch mạnh mẽ từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với thị trường và đảm bảo an toàn dịch bệnh, đang mở ra hướng đi bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển ổn định. Ảnh: Kim Thoa.

Mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có ít nhất 1 – 2 cơ sở giết mổ tập trung và 1 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, tỉnh Lào Cai khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến sâu để đa dạng hóa và nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi, nhằm đưa chăn nuôi trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp của tỉnh...