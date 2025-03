Nữ Thiếu tá Cảnh sát với những chuyến mật phục bắt đối tượng truy nã

Từ nhỏ, Thiếu tá Võ Thị Kiều Oanh luôn mang trong mình ước mơ cháy bỏng được phục vụ trong lực lượng Công an. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, với với tấm bằng Kỹ sư Công nghệ thông tin, chị đã làm đơn nguyện vọng được tuyển dụng vào lực lượng Công an. Đầu năm 2011, ước mơ của chị đã thành hiện thực. Võ Thị Kiều Oanh được tuyển vào công tác tại Công an tỉnh Bình Thuận.

Sau hơn 14 năm gắn bó, trong đó, có hơn 7 năm công tác tại Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm và gần 7 năm công tác tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, chị đã không ngừng nỗ lực để nâng cao hiệu quả công tác, góp phần đưa các chỉ tiêu nghiệp vụ của đơn vị luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Thiếu tá Võ Thị Kiều Oanh.

Chị đã mạnh dạn đưa ra nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng điều tra xử lý tội phạm. Nhờ sự tận tâm và quyết liệt trong công việc, tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm trên địa bàn tỉnh luôn đạt tỷ lệ cao, tỷ lệ khám phá án, trong đó án rất nghiêm trọng đạt 95% trở lên.

Riêng công tác truy nã tội phạm, kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh, trật tự địa phương.

Không chỉ tham mưu giỏi, chị còn vận dụng những kiến thức từ chuyên ngành công nghệ thông tin của mình để áp dụng vào thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm truy nã. Chị đã trực tiếp tham gia vào các chuyên án truy bắt tội phạm truy nã, một nhiệm vụ đầy cam go và hiểm nguy. Trong 5 năm qua, chị đã cùng đồng đội truy bắt, vận động đầu thú thành công hàng chục đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm; hỗ trợ Công an các tỉnh bạn bắt giữ 7 đối tượng truy nã. Đáng chú ý, chị đã phối hợp đấu tranh, bắt giữ 2 đối tượng truy nã quốc tế người Trung Quốc và bàn giao cho Công an Trung Quốc xử lý theo quy định.

Qua mỗi vụ án, mỗi lần truy bắt đều là một cuộc đấu trí căng thẳng. Có những đối tượng đã lẩn trốn hàng năm trời, thay đổi danh tính và địa bàn hoạt động liên tục, nhưng bằng sự kiên trì, quyết tâm và linh hoạt trong áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chị và đồng đội đã đưa nhiều tên tội phạm ra trước ánh sáng công lý. Có những lần, chị cùng đồng đội mật phục nhiều ngày liền, đối mặt với nguy hiểm cận kề, nhưng chưa bao giờ chị nao núng. Chính sự quả cảm và tinh thần trách nhiệm cao đã giúp chị ghi dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Điển hình như vụ bắt giữ đối tượng bị truy nã toàn quốc Phạm Quốc Hội (SN 1967, quê Quảng Ngãi, cư trú tại phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào đầu năm 2022, thời điểm này đại dịch COVID-19 đang bùng phát. Đối tượng này lại có quan hệ xã hội rất phức tạp, sử dụng vỏ bọc là giảng viên chính trị, tự xưng trung tướng quân đội. Để trốn truy nã, Phạm Quốc Hội liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành và thay đổi số điện thoại, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng bắt giữ.

Trước tình hình đó, Thiếu tá Võ Thị Kiều Oanh đã tham mưu lãnh đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện truy bắt đối tượng. Khi chuyên án được phê duyệt, chị được giao nhiệm vụ chủ trì, trực tiếp tổ chức xác minh, truy bắt Phạm Quốc Hội trong thời gian sớm nhất.

Suốt nhiều ngày đêm, chị cùng tổ công tác không quản ngại khó khăn, kiên trì bám sát từng manh mối, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy vết đối tượng. Dù nhiều lần mất dấu, nhưng bằng sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, đến khuya ngày 12/2/2022, tổ công tác xác định được Phạm Quốc Hội đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Nhận định thời cơ đã đến, chị phối hợp với Công an phường 15, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh triển khai phương án vây bắt. Khoảnh khắc căng thẳng nhất là khi đồng chí Trưởng Công an phường 15 gọi điện hỏi: "Sao em, đánh hay không đánh? Em quyết định, nếu đồng ý, anh triển khai lực lượng ngay". Sau một thoáng suy nghĩ, chị quả quyết: "Phải đánh!".

Ngay lập tức, kế hoạch được triển khai. Tổ công tác ập vào khống chế, bắt gọn Phạm Quốc Hội khi hắn đang ở cùng người tình tại căn nhà số 118/59, đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình. Cuộc truy bắt thành công tuyệt đối an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch, kết thúc thắng lợi chuyên án.

Nhìn lại hành trình đầy gian nan, Thiếu tá Võ Thị Kiều Oanh chia sẻ: "Đêm đó, chúng tôi đã thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Không chỉ tận tụy với công việc chuyên môn, Thiếu tá Võ Thị Kiều Oanh còn là người giàu lòng nhân ái, luôn hết mình với công tác xã hội. Với vai trò là hội viên Hội phụ nữ cơ sở ghép, chị tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, vận động các “Mạnh Thường Quân” hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, bệnh nhân nghèo, trẻ em cơ nhỡ, người khuyết tật, đối tượng yếu thế... Dưới sự đóng góp và vận động của chị, nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa đã được tổ chức, như xây dựng hai căn nhà tình thương trị giá 100 triệu đồng mỗi căn...

Với những đóng góp không ngừng nghỉ, chị đã được Bộ Công an tặng 2 Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh trao nhiều Giấy khen. Đặc biệt, trong suốt 5 năm liên tiếp từ 2020-2024, chị đều đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Đội Tham mưu tổng hợp dưới sự dẫn dắt của chị cũng liên tục 5 năm liền đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng". Chị còn vinh dự được Hội Phụ nữ Công an tỉnh đề nghị Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng Giải thưởng "Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2024".