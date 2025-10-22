Chuyện “thương người cha nghèo mất con, tài xế taxi chở miễn phí 20km": Người nhà tiết lộ sự thật

Sự thật thông tin “thương người cha nghèo mất con, tài xế taxi chở miễn phí 20km"

Liên quan đến câu chuyện "thương người cha nghèo vừa mất con, tài xế chở miễn phí 20km" lan truyền trên mạng xã hội, theo tìm hiểu của PV, hiện cháu bé trong câu chuyện trên hoàn toàn khỏe mạnh, xuất viện vào ngày 20/10 và đang được bà ngoại chăm sóc.

Tài xế taxi từ chối nhận tiền từ hành khách. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi qua điện thoại, bà Triệu Thị Còi (ở Lào Cai) cho biết, mình chính là mẹ vợ anh La Văn N. (25 tuổi, quê Trấn Yên, Lào Cai) và là bà ngoại của cháu bé trong câu chuyện gây xôn xao gần 2 ngày qua.

Bà Còi chia sẻ, ngày 18/10 vừa qua, anh N. tranh thủ về quê để vừa đón vợ đang nằm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh về nhà, vừa tìm cách vay mượn thêm tiền chạy chữa cho con đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Thế nhưng đi được đoạn đường dài thì bác sĩ gọi quay lại để làm thủ tục cho con đang đang điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai.

Hiện bé trai đã được xuất viện, sức khoẻ ổn định. Ảnh: GĐCC

"Bác sĩ gọi báo cần chuyển phòng cho cháu, nói bé đã khá hơn, tự thở được. Chắc con rể tôi nghe không rõ, tưởng con gặp chuyện chẳng lành nên vội xuống xe quay lại viện, vừa đi vừa khóc”, bà Còi kể lại và cho hay, hiện em bé đã về đến nhà, sức khỏe ổn định, bú sữa bình thường.

Chia sẻ về hoàn cảnh của con, bà Triệu Thị Còi cho biết, vợ của anh N. là chị Triệu Kim Th. (22 tuổi) mang thai ở tuần thứ 36. Trước khi đi mổ cấp cứu, chị Th. đi gặt lúa cho hàng xóm, nhưng đêm về kiệt sức, bị vỡ ối, gia đình đã đưa đến bệnh viện tỉnh.

“Cả đêm không thấy thai máy, gia đình đã đưa con gái tôi đi siêu âm, bác sĩ xác định thai nhi bị nghẹt thở và chỉ định mổ cấp cứu vào ngày 14/10. Mổ xong con tôi nằm viện một mình, còn tôi và con rể xuống Bệnh viện Bạch Mai luôn. Hiện con gái tôi đã xuất viện vào ngày 18/10, sức khỏe ổn định”, bà Còi cho biết.

Qua tìm hiểu, anh La Văn N. và chị Triệu Kim Th. sống cùng ông bà nội. Hai vợ chồng ở quê làm nông là chủ yếu. Khi chị Th. mổ cấp cứu, anh N.cũng đi vay mượn bạn bè, người thân để có tiền chữa trị.

Được biết, vợ chồng anh N. có 2 con trai, bé đầu hơn 2 tuổi, chưa đi học. Bé sau vừa chào đời. Hàng ngày, hai vợ chồng làm vườn đồi để kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Trước đó, sự việc tài xế taxi ở Hà Nội miễn phí chuyến đi hơn 20km cho một hành khách có con trai đang nằm viện, nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Trong đoạn video được chia sẻ, nam tài xế liên tục từ chối nhận tờ tiền 200.000 đồng của người bố. Anh muốn gửi số tiền này để thắp nén nhang cho cháu bé.

Một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, biết con trai đã qua đời, người bố bỏ dở chuyến xe về quê, quay lại viện đón em bé. Thương hoàn cảnh gia đình, lái xe từ chối nhận tiền.

Câu chuyện này nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực của cộng đồng mạng và mọi người gọi đó là “cổ tích giữa đời thường” thông qua việc lan tỏa tình người giữa Thủ đô.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 22/10, đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trước đó, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân nhi ở Lào Cai. Tuy nhiên, hiện cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện vào ngày 20/10 và đang được bà ngoại chăm sóc. Thông tin chia sẻ lên mạng cháu bé đã qua đời là sai sự thật.