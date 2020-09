Chuyện về chiến hạm duy nhất của hải quân Mỹ treo cờ cướp biển

Tàu USS Kidd treo cờ cướp biển khi trở về cảng hải quân ở bang Washington vào ngày 21.9.2020.

Theo The Drive, tàu USS Kidd ra khơi tuần tra kể từ tháng 4, là một phần trong Hoạt động Chống ma túy Tăng cường do Bộ Tư lệnh phía Nam của Mỹ (SOUTHCOM) chỉ huy.

Để đáp ứng nhiệm vụ này, tàu đem theo trực thăng MH-60R Seahawk và phối hợp hoạt động cùng lực lượng tuần duyên Mỹ.

Hải quân Mỹ cho biết, tàu USS Kidd đã hỗ trợ chặn bắt lô hàng 805kg cocaine trị giá 30 triệu USD. Tàu cũng hỗ trợ, kéo một tàu cá đi quãng đường 320km đến nơi an toàn.

Tàu cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, khi phải cập cảng San Diego khẩn cấp trong tháng 4. Thủy thủ đoàn trên tàu cuối cùng đã kiểm soát được tình hình và tàu lại ra khơi vào tháng 6.

Nguyên nhân tàu USS Kidd được phép treo cờ cướp biển Jolly Roger có nguồn gốc từ Thế chiến 2. Ngày 7.12.1941, Nhật Bản bất ngờ tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Hawaii.

Cận cảnh lá cờ cướp biển tên tàu USS Kidd.

Chuẩn đô đốc Isaac Kidd, tư lệnh sư đoàn thiết giáp hạm số 1, kiêm Tham mưu trưởng và Phụ tá cho Chỉ huy Lực lượng Chiến hạm thiết giáp lên thiết giáp hạm USS Arizona, tham gia chiến đấu và hi sinh.

Ông Kidd nằm trong số 1.177 sĩ quan và thủy thủ trên tàu thiệt mạng. Xác tàu USS Arizona ngày nay vẫn nằm dưới đáy biển ở Trân Châu Cảng.

Tháng 4.1943, hải quân Mỹ biên chế khu trục hạm lớp Fletcher, mang số hiệu DD 661, lấy tên Chuẩn đô đốc Kidd. Dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Allan B. Roby, tàu di chuyển qua cảng New York, treo lá cờ cướp biển Jolly Roger hình đầu lâu xương chéo.

Tạp chí TIME khi đó chụp bức ảnh, mô tả rằng đã 1 thế kỷ kể từ khi lá cờ Jolly Roger lại xuất hiện ở cảng New York. Được sự hưởng ứng ở New York, thủy thủ đoàn trên tàu lấy cảm hứng của thuyền trưởng cướp biển William Kidd nổi tiếng và trang trí cho tàu giống với tàu cướp biển của thuyền trưởng Kidd. Lý do là biệt danh của Chuẩn đô đốc Kidd thời còn học tại học viện hải quân cũng là thuyền trưởng Kidd.

Trước khi làm điều này, thủy thủ đoàn đã xin phép bà Inez Kidd, góa phụ của Chuẩn đô đốc Isaac Kidd. Bà Inez hoàn toàn đồng ý, thậm chí còn trực tiếp đến xin lãnh đạo hải quân Mỹ khi đó cho phép tàu USS Kidd được tô vẽ hình ảnh tàu cướp biển và treo cờ Jolly Roger.

USS Kidd là chiến hạm duy nhất của hải quân Mỹ đến nay được phép treo cờ cướp biển.

Kể từ đó, USS Kidd là chiến hạm duy nhất của hải quân Mỹ được phép treo cờ cướp biển. Tàu phục vụ đến năm 1974 thì được vào bảo tàng ở Louisiana.

Năm 1981, hải quân Mỹ biên chế tàu USS Kidd mới, là tàu đầu tiên trong số 4 tàu chế tạo cho Iran. Nhưng vì cuộc cách mạng Hồi giáo Iran nổ ra, các tàu này được trao cho Đài Loan. 4 tàu này vẫn đang hoạt động dưới tên lớp tàu Kee Lung.

Năm 2007, hải quân Mỹ biên chế tàu USS Kidd hiện nay, là tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Là tàu kế thừa tên gọi của Chuẩn đô đốc Kidd, các thủy thủ đoàn trên tàu cũng được phép treo cờ cướp biển Jolly Roger.

Sự xuất hiện của tàu USS Kidd, treo cờ cướp biển vào ngày 21.9 đã bác bỏ những lời đồn rằng giới chức hải quân Mỹ không muốn cho thủy thủ đoàn trên tàu tiếp tục được treo cờ cướp biển.