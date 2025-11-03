CIA phát động chiến dịch "quyến rũ" châu Âu

Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Nhà Trắng vào ngày 1/5/2025 tại Washington, DC. Ảnh Getty Images

Theo báo cáo được công bố hôm thứ Sáu, ông Ratcliffe đã gặp nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Kaja Kallas, cũng như các quan chức cấp cao từ Trung tâm Tình báo và Tình hình EU (INTCEN) và Cục Tình báo Tham mưu Quân sự EU (EUMS). Ông tìm cách tái khẳng định cam kết của Washington về việc chia sẻ thông tin tình báo và truyền đạt rằng CIA "muốn giữ các đường dây thông suốt", tờ Politico cho biết.

Người phát ngôn CIA Liz Lyons nói với tạp chí rằng ông Ratcliffe đã thảo luận về "những mối đe dọa đang gia tăng" từ Nga và Trung Quốc. "Bất kỳ báo cáo nào cho rằng mối lo ngại rằng Mỹ không phải là một đối tác đáng tin cậy đều là sai sự thật và không phù hợp với thực tế", bà nói.

Tờ Politico cho rằng một số đồng minh đã bắt đầu mất lòng tin sau khi Tổng thống Donald Trump tạm thời đình chỉ việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine vào tháng 3 năm ngoái và bổ nhiệm "những người trung thành" vào các vị trí chủ chốt. Một số đảng viên Dân chủ đã gọi Tulsi Gabbard, người được Trump chọn để giám sát các cơ quan tình báo, là "tài sản của Nga" - những cáo buộc mà bà đã phủ nhận.

Tháng trước, công ty phần mềm khổng lồ Palantir có liên hệ với CIA đã chỉ trích kế hoạch của Anh về việc giới thiệu ID kỹ thuật số cho tất cả công dân, với giám đốc công ty tại Anh, Louis Mosley, gọi các biện pháp này là "rất gây tranh cãi".

Trong khi đó, một công ty công nghệ khác có trụ sở tại Hoa Kỳ, ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal, đã đe dọa sẽ rời khỏi thị trường EU nếu khối này thúc đẩy kế hoạch Kiểm soát Trò chuyện. Ratcliffe đã bảo vệ việc sử dụng Signal cho các liên lạc chính thức, nói rằng hầu hết các sĩ quan CIA đều dựa vào ứng dụng nhắn tin này.