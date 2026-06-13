CLB CAHN chính thức chia tay ngôi sao Brazil cao 1m87

Trước thềm mùa giải 2024/2025, CLB CAHN gây chú ý khi mang về Hugo Gomes. Trung vệ này được giới thiệu là sinh năm 1995, trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Sao Paulo, thi đấu cho các đội U17, U20 và từng được gọi lên đội tuyển U20 Brazil.

Sau đó, Hugo Gomes cũng có khoảng thời gian sang Tây Ban Nha thi đấu cho Mallorca và Granada. Tiếp đến, trung vệ 29 tuổi và cao 1m87 này dạt sang các hạng đấu thấp hơn của Bồ Đào Nha trong màu áo các CLB Rio Ave, Famalicao, Varzim... Tại châu Á, Hugo Gomes từng đầu quân cho Suwon FC (Hàn Quốc) và Muaither SC (Qatar). Đáng chú ý hơn cả, Hugo Gomes được chuyên trang chuyển nhượng transfermarkt định giá khoảng 550.000 euro, tức vào khoảng 15 tỷ đồng.

CLB CAHN thông báo chia tay Hugo Gomes. Ảnh: CLB CAHN.

Qua 2 mùa bóng chơi cho CLB CAHN, Hugo Gomes đã có những đóng góp đáng kể, trở thành nhân tố quan trọng ở hàng thủ. Cụ thể, ở mùa giải 2024/2025, trung vệ cao 1m87 này ra sân tổng cộng 35 trận và ghi tới 7 bàn thắng. Mùa vừa qua, Hugo Gomes tiếp tục để lại dấu ấn, nhất là ở giai đoạn 1.

Tuy vậy, khi bước vào giai đoạn 2 của mùa giải 2025/2026, Hugo Gomes phải vật lộn với chấn thương và thường xuyên phải ngồi ngoài. Thực tế, chuỗi 8 trận cuối mùa giải của CLB CAHN, cầu thủ người Brazil này không được đăng ký thi đấu.

Cách đây ít giờ, CLB CAHN đã ra thông báo chia tay Hugo Gomes. Cụ thể, trang fanpage chính của nhà ĐKVĐ V.League viết: "THANK YOU, HUGO GOMES

CLB Công an Hà Nội chính thức gửi lời chào tạm biệt và lời cảm ơn tới trung vệ Hugo Gomes sau khi mùa giải 2025/2026 khép lại.

Gia nhập đội bóng từ mùa giải 2024/2025, trung vệ người Brazil đã có 35 lần ra sân trên mọi đấu trường và ghi được 7 bàn thắng. Sát cánh cùng đội bóng Thủ đô, Hugo Gomes đã chinh phục chức vô địch Cúp Quốc gia 2024/2025 và Siêu Cúp Quốc gia 2025 và đặc biệt là chức vô địch V.League 2025/2026.

Chúc anh cùng tổ ấm nhỏ luôn hạnh phúc và gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong tương lai”.

Ở tuổi 31 và lại có kinh nghiệm thi đấu dày dạn ở nhiều môi trường khác nhau, Hugo Gomes chắc chắn sẽ vẫn nhận được nhiều sự chú ý từ các đội bóng tại Việt Nam. Vấn đề lúc này chỉ là, anh có thể có lại thể trạng tốt nhất hay không mà thôi.