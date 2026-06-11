CLB CAHN “cuỗm” ngoại binh ghi 3 bàn cho SHB Đà Nẵng

Ngoại binh ghi 3 bàn cho SHB Đà Nẵng gia nhập CLB CAHN

Theo tìm hiểu, tiền đạo Henen David Boris Philippe và CLB CAHN đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ. Nếu không có gì thay đổi, chân sút sinh năm 1996 sẽ khoác áo đội bóng ngành công an từ mùa giải tới. Hiện tại, CLB CAHN đang cho các cầu thủ xả trại sau một mùa giải thành công. Dự kiến khi đội bóng hội quân trở lại, Henen David sẽ có mặt để tập luyện cùng các đồng đội mới dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking.

Henen David đạt thỏa thuận gia nhập CLB CAHN. Ảnh: CLB SHB Đà Nẵng

Việc chiêu mộ Henen David được xem là bước đi nhằm tăng cường chiều sâu cho hàng công của CLB CAHN trong bối cảnh đội bóng sẽ phải chinh chiến trên nhiều đấu trường ở mùa giải tới. Cụ thể, nhà vô địch V.League sẽ tham dự V.League, Cúp Quốc gia, Siêu Cúp Quốc gia, Cúp các CLB Đông Nam Á và trận play-off tranh vé dự AFC Champions League Elite ở mùa giải 2026/2027. Lịch thi đấu dày đặc đòi hỏi đội hình có sự xoay tua hợp lý, đặc biệt ở tuyến đầu.

Henen David sinh năm 1996 tại Bỉ, mang quốc tịch Togo và từng được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá châu Âu. Từ năm 2015 đến 2018, anh có thời gian thi đấu cho đội trẻ Everton. Bên cạnh đó, tiền đạo này còn có kinh nghiệm chơi bóng tại châu Âu trong màu áo Grenoble và KV Kortrijk.

Chân sút sinh năm 1996 ghi 3 bàn thắng sau 21 lần ra sân cho đội bóng sông Hàn. Ảnh: CLB Đà Nẵng

Dù không trụ lại lâu ở môi trường đỉnh cao như Premier League, anh vẫn tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Gần nhất, cầu thủ này thi đấu cho Tobol FC tại giải VĐQG Kazakhstan. Ở cấp độ đội tuyển, Henen từng khoác áo các đội trẻ của Bỉ từ U15 đến U19. Daivd có 1 lần ra sân cho ĐT Togo.

Henen David gia nhập CLB SHB Đà Nẵng từ đầu mùa giải 2024/2025 và ghi được 3 bàn thắng sau 21 lần ra sân ở các đấu trường. Dù 3 bàn thắng chưa phải con số quá ấn tượng với 1 tiền đạo, nhưng anh vẫn được đánh giá cao ở nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng thích nghi. Anh được chuyên trang Transfermarkt định giá 275.000 euro.

Song song với thương vụ này, CLB CAHN cũng đang xúc tiến thêm những bản hợp đồng chất lượng nhằm chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới. Theo kế hoạch, đội bóng sẽ mở màn mùa giải bằng trận play-off tranh vé dự AFC Champions League Elite gặp Adelaide United (Australia) vào ngày 11/8.

Theo: Theo Tạp chí Báo Bóng đá