CLB Công an TP.HCM chia tay HLV người Brazil

Trước thềm mùa giải 2025/2026, CLB Công an TP.HCM đã quyết định mời HLV thể lực Rafael Vieira Bispo về làm việc tại sân Thống Nhất. Vị HLV thể lực người Brazil này năm nay 45 tuổi và đã từng làm việc tại giải Hạng Nhất Iran, rồi kinh qua Armenia, Argentina...

Phía CLB Công an TP.HCM rất hy vọng, kinh nghiệm của HLV Rafael Vieira Bispo sẽ giúp Tiến Linh và các đồng đội nâng cao thể lực, qua đó giúp HLV Lê Huỳnh Đức có thể tung ra đội hình sung sức nhất.

HLV thể lực Rafael Vieira Bispo chụp hình cùng các cầu thủ CLB Công an TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Thực tế, trong quãng ngày ngắn gắn bó với CLB Công an TP.HCM, HLV thể lực Rafael Vieira Bispo đã có những đóng góp nhất định, giúp các cầu thủ nâng cao thể lực.

Tuy vậy, vì nhiều lý do khác nhau, cả hai đã sớm chia tay. Trong một thông báo đăng tải lên trang cá nhân hôm 13/10, HLV Rafael Vieira Bispo xác nhận, ông và CLB Công an TP.HCM đã chấm dứt sự hợp tác từ ngày 31/8.

"Tôi xin thông báo rằng, vì lý do gia đình, ngày 31/8, tôi đã quyết định từ chức tại CLB Công an TP.HCM – đội bóng đang thi đấu ở V.League. Trong thời gian gắn bó, tôi đã cùng đội tham gia giai đoạn tiền mùa giải và 3 trận đầu tiên của mùa bóng, với thành tích 2 trận thắng và 1 trận thua.

HLV thể lực Rafael Vieira Bispo thông báo đã đạt được thỏa thuận gia nhập CLB Manama. Ảnh: FBNV.

Tôi thực sự vui và vinh dự khi được làm việc tại một đất nước xinh đẹp như Việt Nam, được cộng tác với những con người tận tâm và chuyên nghiệp trong CLB. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo, các đồng nghiệp, cũng như @etminanbrazil vì sự hỗ trợ và tinh thần chuyên nghiệp mà họ đã dành cho tôi", HLV Rafael Vieira Bispo viết.

Mới đây, cũng trên trang facebook cá nhân, HLV Rafael Vieira Bispo thông báo mình đã đạt được thỏa thuận gia nhập CLB Manama của giải VĐQG Bahrain. Đây là đội bóng có lịch sử 79 năm tại Bahrain, từng vô địch Cúp Nhà vua Bahrain, Cúp Quốc gia Bahrain và Siêu cúp Bahrain. Họ hiện xếp thứ 5 trên BXH giải VĐQG nước này.