Clip: Cận cảnh "công nghệ" biến gà trống choai thành gà “thái giám” ở Thái Nguyên

Kinh tế

Kinh tế

Đợt IPO được chờ đợi nhất năm của SpaceX không chỉ đưa công ty vũ trụ của Elon Musk lên mức định giá khoảng 1.770 tỷ USD mà còn có thể tạo ra hơn 4.400 triệu phú mới chỉ sau một đêm. Từ các kỹ sư tên lửa đến công nhân tại bãi phóng, hàng nghìn nhân viên hiện tại và cựu nhân viên SpaceX đang đứng trước cơ hội đổi đời nhờ số cổ phiếu tích lũy trong nhiều năm gắn bó với công ty, theo New York Times.