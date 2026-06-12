Clip: Cận cảnh "công nghệ" biến gà trống choai thành gà “thái giám” ở Thái Nguyên

Nam thanh niên ở Nghệ An “làm xiếc” trên xe máy bị xử phạt, tịch thu phương tiện
Nam thanh niên ở xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An có hành vi “làm xiếc” khi điều khiển xe máy trên quốc lộ bị xử phạt gần 18 triệu đồng và bị tịch thu phương tiện.
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