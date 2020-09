CLIP: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam ấn tượng với đặc sản tại cửa hàng nông sản an toàn đầu tiên ở Hòa Bình

Ngày 25/9, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm cửa hàng nông sản an toàn sông Đà. Đây là cửa hàng nông sản an toàn đầu tiên ở Hòa Bình do Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình và Hội Nông tỉnh Hòa Bình phối hợp khai trương.

Bên lề buổi Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020), biểu dương điển hình tiên tiến và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2020. Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình khai trương của hàng nông sản an toàn tại địa chỉ số 353, đường Trần Hưng Đạo, xã Sủ Ngòi, TP.Hòa Bình. Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cho biết, việc khai trương cửa hàng nông sản an toàn sông Đà nhằm mục đích giới thiệu quảng bá và cung cấp các sản phẩm OCOP an toàn của 2 tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình tới người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Hiện tại, tỉnh đã chuẩn hóa 50 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao và 4 sao theo Chương trình OCOP, 24 sản phẩm đặc sản của địa phương đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. "Sắp tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tiếp tục mở thêm các cửa hàng nông sản an toàn tại địa bàn các tỉnh để cung cấp cho bà con", bà Phương nói. Đến thăm các gian hàng tại cửa hàng nông sản an toàn sông Đà, đồng chí Thào Xuân Sùng đánh giá rất cao việc bố trí các gian hàng, các nông sản đặc sản rất đẹp, đa dạng và bắt mắt, các sản phẩm đều được gắn tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc đầy đủ. "Cách làm này của Hội ND Hòa Bình rất hay và kịp thời vừa đảm bảo cung cấp sản phẩm sạch, an toàn đến tay người tiêu dùng vừa nhằm tiêu thụ sản phẩm hiệu quả khuyến khích nông dân trên địa bàn tiếp tục áp dụng công nghệ cao vào sản xuất sản phẩm sạnh, hữu cơ", người đứng đầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nói. Đồng chí Thào Xuân Sùng dự lễ khai trương của hàng nông sản an toàn sông Đà sáng 25/9. Người đứng đầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm các gian hàng trưng bày bán sản phẩm nông sản đặc sản tại của hàng sông Đà tại TP.Hòa Bình Khách hàng thỏa sức lựa chọn mua các sản phẩm nông sản đặc sản an toàn của địa phương tại cửa hàng nông sản sông Đà.